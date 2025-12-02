दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

लाइफस्टाइल
राजा राम | Dec 02, 2025, 10:17 PM IST
1.कैसे पता करें दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा?
अक्सर हम उन लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो हमारे साथ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं. बाहर से रिश्ता मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नकली दोस्ती की पहचान मुश्किल नहीं, बस सही संकेत समझने की जरूरत है.
2.पहला संकेत
पहला संकेत यह है कि नकली दोस्त तब ही आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपसे फायदा चाहिए होता है. चाहे काम की जरूरत हो, पैसे की या किसी सिफारिश की. उनका रिश्ता जरूरत पर टिके रहता है, न कि भावनाओं पर.
3.दूसरा इशारा
दूसरा इशारा है आपकी सफलता पर उनका बर्ताव. सच्चा दोस्त छोटी-सी उपलब्धि पर भी खुश होता है, लेकिन फेक फ्रेंड आपकी जीत को छोटा दिखाने की कोशिश करता है. उनकी आंखों में ईर्ष्या साफ नजर आती है.
4.तीसरा संकेत
तीसरा संकेत आपकी गलतियों से जुड़ा होता है. अच्छे दोस्त गलती बताकर सुधारने में मदद करते हैं, जबकि नकली दोस्त आपकी कमियों को आपका अपमान बनाने का मौका बना लेते हैं. किसी मित्र या पार्टनर के बारे में जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे आप सच्चा मित्र या जीवनसाथी मानते हैं वह भी आपके प्रति ईमानदार है या नहीं.
5.चौथा संकेत
चौथा संकेत यह है कि अगर आपका दोस्त अपना काम निकलवाने के लिए आपसे हर छोटी-छोटी बात पर झूठ बोलता है, तो वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता. ईमानदारी एक सच्चे रिश्ते की नींव होती है.
6.सबसे अहम संकेत
अंत में सबसे अहम संकेत यह है कि वे आपकी सीमाओं की इज्जत नहीं करते. आपकी पर्सनल स्पेस, आपका समय उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता. इन संकेतों को समझने के बाद यह पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सच में आपका साथ निभाता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है.