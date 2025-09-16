Leg-Hand Numbness: पैरों में बार-बार सुन्नपन या झुनझुनी होना है खतरनाक, इन बीमारियों का होता है ये संकेत

11 . क्या है निदान

पैरों में बार-बार होने वाली सुन्नता का निदान करने के लिए, आपका डॉक्टर आपका चिकित्सा इतिहास लेगा, शारीरिक परीक्षण करेगा और कुछ परीक्षण करवाने का आदेश देगा. रक्त परीक्षण मधुमेह, विटामिन बी12 की कमी या थायरॉइड की समस्याओं का पता लगा सकते हैं. तंत्रिका चालन अध्ययन और इलेक्ट्रोमायोग्राफी तंत्रिका क्षति की गंभीरता को मापते हैं. एमआरआई या सीटी स्कैन रीढ़ की हड्डी या तंत्रिकाओं पर दबाव का कारण बता सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

