लाइफस्टाइल

Leg-Hand Numbness: पैरों में बार-बार सुन्नपन या झुनझुनी होना है खतरनाक, इन बीमारियों का होता है ये संकेत

Numbness or Tingling in Leg-Hand: क्या अक्सर आपके पैर या उंगलियों में सुन्नाहाट और झुनझुनी सी महसूस होती है तो इसे हल्के में न लें. कभी-कभार ऐसा होना सामान्य माना जा सकता है, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज करने की भूल न करें.

ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 01:14 PM IST

1. हाथ या पैरों में बार-बार सुन्नपन के खतरे

हाथ या पैरों में बार-बार सुन्नपन के खतरे
1

हाथ या पैरों में बार-बार सुन्नपन या झुनझुनी होना खतरनाक हो सकता है, जो शरीर में पल रही कई बीमारियों और एक खास विटामिन की कमी का संकेत देती है. अगर इस बीमारी पर ध्यान न दिया गया तो घटना अन्य गंभीर कारणों में बदल सकती है, जैसे- मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक और कुछ संक्रमण या ट्यूमर आदि. चलिए जानें कि ये हाथ-पैर की सुन्नता क्या संकेत देती है.
 

2.डायबिटीज

डायबिटीज
2

डायबिटीज में नर्व्स की कमजोरी और ब्लड सर्कुलेशन के धीमा होने से भी पैरों और हाथों में सुन्नाहट आने लगती है. और इसका मतलब ये है कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है. 

3.परिधीय तंत्रिका विकृति और विटामिन की कमी

परिधीय तंत्रिका विकृति और विटामिन की कमी
3

मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर तंत्रिकाओं को क्षति, जो प्रायः विटामिन बी की कमी (विशेष रूप से बी1, बी6, और बी12) या दीर्घकालिक शराब के सेवन के कारण होती है. 
 

4.नसों को सिकुड़ना या दबना

नसों को सिकुड़ना या दबना
4

यह हर्नियेटेड डिस्क , साइटिका या कार्पल टनल या टर्सल टनल सिंड्रोम जैसी स्थानीय स्थितियों के कारण हो सकता है , जहां पैर या टखने में तंत्रिकाएं संकुचित हो जाती हैं. 
 

5.थायरॉइड विकार:

थायरॉइड विकार:
5

कम सक्रिय थायरॉइड (हाइपोथायरायडिज्म) तंत्रिका कार्य को प्रभावित कर सकता है और इन लक्षणों को जन्म दे सकता है. 
 

6.परिसंचरण संबंधी बीमारी

परिसंचरण संबंधी बीमारी
6

परिधीय धमनी रोग (पीएडी) या रेनॉड की घटना जैसी स्थितियां पैरों में रक्त प्रवाह को कम कर सकती हैं, जिससे सुन्नता और झुनझुनी हो सकती है. 
 

7.मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) :

मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) :
7

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक स्वप्रतिरक्षी विकार, जो सुन्नता और झुनझुनी पैदा कर सकता है. 
 

8.स्ट्रोक या क्षणिक इस्केमिक अटैक (टीआईए):

स्ट्रोक या क्षणिक इस्केमिक अटैक (टीआईए):
8

अचानक सुन्नता या झुनझुनी स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है. 
 

9.संक्रमण:

संक्रमण:
9

कुछ संक्रमण, जैसे लाइम रोग, दाद या एचआईवी, भी तंत्रिका क्षति और सुन्नता का कारण बन सकते हैं. 
 

10.पोषक तत्वों की कमी:

पोषक तत्वों की कमी:
10

विटामिन बी के अलावा, मैग्नीशियम की गंभीर कमी तंत्रिका कार्य को ख़राब कर सकती है. 
 

11. क्या है निदान

क्या है निदान
11

पैरों में बार-बार होने वाली सुन्नता का निदान करने के लिए, आपका डॉक्टर आपका चिकित्सा इतिहास लेगा, शारीरिक परीक्षण करेगा और कुछ परीक्षण करवाने का आदेश देगा. रक्त परीक्षण मधुमेह, विटामिन बी12 की कमी या थायरॉइड की समस्याओं का पता लगा सकते हैं. तंत्रिका चालन अध्ययन और इलेक्ट्रोमायोग्राफी तंत्रिका क्षति की गंभीरता को मापते हैं. एमआरआई या सीटी स्कैन रीढ़ की हड्डी या तंत्रिकाओं पर दबाव का कारण बता सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

