Indian Railways Rule: ट्रेन छूट गई तो क्या बीच रास्ते से ट्रेन पकड़ने पर भी मिलेगी आपकी सीट? जानिए क्या कहता है नियम

1 . ट्रेन छूटने के बाद भी खत्म नहीं होता आपका अधिकार

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ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि ट्रेन छूटते ही उनकी सीट पर उनका हक खत्म हो जाता है. लेकिन रेलवे के नियम थोड़ी राहत देते हैं. यदि आप ट्रेन मिस कर देते हैं, तब भी कुछ समय तक आपकी सीट सुरक्षित रह सकती है. आम तौर पर ट्रेन स्टाफ अगले दो स्टेशनों या करीब एक घंटे तक उस सीट को किसी और को आवंटित नहीं करता. इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी से किसी अन्य साधन से अगले स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, तो उसी टिकट पर यात्रा जारी रख सकते हैं. यह नियम खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो ट्रैफिक या अचानक देरी के कारण ट्रेन नहीं पकड़ पाए. (फोटो एआई)

