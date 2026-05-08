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Indian Railways Rule: ट्रेन छूट गई तो क्या बीच रास्ते से ट्रेन पकड़ने पर भी मिलेगी आपकी सीट? जानिए क्या कहता है नियम

ट्रेन छूट गई तो क्या बीच रास्ते से ट्रेन पकड़ने पर भी मिलेगी आपकी सीट? जानिए क्या कहता है नियम

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Indian Railways Rule: ट्रेन छूट गई तो क्या बीच रास्ते से ट्रेन पकड़ने पर भी मिलेगी आपकी सीट? जानिए क्या कहता है नियम

Train Ticket Refund Rule: भागदौड़ में ट्रेन छूट जाना किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन असली परेशानी उसके बाद शुरू होती है. क्या आपकी सीट तुरंत किसी और को दे दी जाती है? क्या पैसा वापस मिल सकता है? और कब तक आपके पास मौका रहता है स्थिति संभालने का?  

ऋतु सिंह | May 08, 2026, 08:45 AM IST

1.ट्रेन छूटने के बाद भी खत्म नहीं होता आपका अधिकार

ट्रेन छूटने के बाद भी खत्म नहीं होता आपका अधिकार
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ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि ट्रेन छूटते ही उनकी सीट पर उनका हक खत्म हो जाता है. लेकिन रेलवे के नियम थोड़ी राहत देते हैं. यदि आप ट्रेन मिस कर देते हैं, तब भी कुछ समय तक आपकी सीट सुरक्षित रह सकती है. आम तौर पर ट्रेन स्टाफ अगले दो स्टेशनों या करीब एक घंटे तक उस सीट को किसी और को आवंटित नहीं करता. इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी से किसी अन्य साधन से अगले स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, तो उसी टिकट पर यात्रा जारी रख सकते हैं. यह नियम खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो ट्रैफिक या अचानक देरी के कारण ट्रेन नहीं पकड़ पाए. (फोटो एआई)
 

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2.रिफंड के नियम समझना क्यों जरूरी है

रिफंड के नियम समझना क्यों जरूरी है
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ट्रेन छूटने के बाद रिफंड मिलना आसान नहीं होता, लेकिन पूरी तरह असंभव भी नहीं है. यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय से तीन घंटे से अधिक लेट है और आपने यात्रा नहीं की, तो आप पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद दाखिल करनी होती है. ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए यह प्रक्रिया IRCTC की वेबसाइट पर तय समय के भीतर पूरी करनी होती है. समय सीमा चूकने पर रिफंड का दावा खारिज भी हो सकता है.

3. टीटी कब तक करता है इंतजार?

टीटी कब तक करता है इंतजार?
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ट्रेन में टीटी का काम सिर्फ टिकट चेक करना ही नहीं, बल्कि सीट का सही आवंटन भी है. इसलिए वह तुरंत सीट किसी और को नहीं देता. नियम के मुताबिक, दो स्टेशनों या एक घंटे के भीतर यदि मूल यात्री नहीं पहुंचता, तभी सीट वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को दी जा सकती है. यह छोटा सा समय अंतर कई बार यात्रियों को बड़ी राहत दे देता है.
 

4. ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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इस पूरी स्थिति से एक बात साफ है कि ट्रेन छूटना अंत नहीं है, लेकिन जोखिम जरूर है. सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि यदि ट्रेन छूट जाए, तो नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें और पुराने टिकट का रिफंड क्लेम करें. साथ ही, हमेशा थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलना ही समझदारी है. बड़े शहरों में ट्रैफिक या अनपेक्षित देरी आम बात है, और एक छोटी चूक पूरे सफर को बिगाड़ सकती है.
 

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रेलवे के ये नियम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने का तरीका भी हैं. अगर हर छूटी हुई ट्रेन के साथ यात्रियों का पूरा नुकसान हो जाए, तो सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा कम हो सकता है. इसलिए ये छोटे-छोटे नियम यात्रियों को एक दूसरा मौका देते हैं. लेकिन यह मौका सीमित समय के लिए होता है, और सही जानकारी ही इसे उपयोगी बना सकती है.
 

6.अगर आपको नियम पता हैं तो

अगर आपको नियम पता हैं तो
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ट्रेन छूटना परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन अगर आपको नियम पता हैं तो नुकसान कम किया जा सकता है. सीट कुछ समय तक सुरक्षित रहती है, रिफंड के लिए विकल्प मौजूद हैं और सही समय पर सही कदम उठाकर आप अपनी यात्रा फिर से संभाल सकते हैं. समझदारी इसी में है कि जानकारी पहले से हो, ताकि नुकसान बाद में न हो.

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