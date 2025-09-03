FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'

शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

सुबह खाली पेट इस पत्ते का रस ब्लड शुगर तुरंत कर देगा कम, डायबिटीज में रामबाण है ये 5 औषधियां

Delhi Flood Crisis: दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, राजधानी समेत नोएडा को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई टीम

Happy Hormone: हैप्पी हार्मोन का पावर बैंक हैं ये 8 चीजें, स्ट्रेस-एंग्जाइटी कभी नहीं चढ़ेगी सिर 

एनडीए का कल बिहार बंद का ऐलान, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी आगबबूला

High Cholesterol: नसों में जमा गंदे कॉलेस्ट्रोल को बाहर करेंगी ये 5 देसी चीजें, हेल्दी रहेगा हार्ट

Parivartini Ekadashi Vrat 2025: आज परिवर्तिनी एकादशी पर करें विष्णु भगवान की पूजा, दूर होंगी विवाह में आ रही बाधाएं

लाइफस्टाइल

High Cholesterol: नसों में जमा गंदे कॉलेस्ट्रोल को बाहर करेंगी ये 5 देसी चीजें, हेल्दी रहेगा हार्ट

बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हो जाता है और यह ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है. इसकी वजह से दिल को नुकसान होता है. आप हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इन चीजों का सेवन कर सकते हैं. इन्हें खाने से दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

Aman Maheshwari | Sep 03, 2025, 07:20 AM IST

1.बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाएं ये चीजें

1

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको इन 5 चीजों का सेवन करना चाहिए. इन्हें खाने से हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं. चलिए इनके बारे में बताते हैं.

2.मेथी

2

मेथी के दानों को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे चबाकर खाएं और पानी पी लें. इस तरह आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

3.लहसुन

3

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं. आप डेली लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां चबाएं. इससे आपको फायदा होगा.

4.भिंडी

4

कॉलेस्ट्रोल को कम करने के लिए भिंडी खाना अच्छा होता है. आप भिंडी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं. यह शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में मदद करेगी.

5.नारियल

5

नारियल शरीर में अच्छे कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. आप नारियल को खा सकते हैं और नारियल के तेल का सेवन कर सकते हैं.

6.सेब

6

सेहत के लिए सेब खाना अच्छा होता है. सेब खाने से कॉलेस्ट्रोल को कम कर सकते हैं. इसमें फाइबर होता है और विटामिन सी होता है.

7.Disclaimer

7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

