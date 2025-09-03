High Cholesterol: नसों में जमा गंदे कॉलेस्ट्रोल को बाहर करेंगी ये 5 देसी चीजें, हेल्दी रहेगा हार्ट

कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Sep 03, 2025, 07:20 AM IST
1.बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाएं ये चीजें
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको इन 5 चीजों का सेवन करना चाहिए. इन्हें खाने से हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं. चलिए इनके बारे में बताते हैं.
2.मेथी
मेथी के दानों को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे चबाकर खाएं और पानी पी लें. इस तरह आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.
3.लहसुन
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं. आप डेली लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां चबाएं. इससे आपको फायदा होगा.
4.भिंडी
कॉलेस्ट्रोल को कम करने के लिए भिंडी खाना अच्छा होता है. आप भिंडी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं. यह शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में मदद करेगी.
5.नारियल
नारियल शरीर में अच्छे कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. आप नारियल को खा सकते हैं और नारियल के तेल का सेवन कर सकते हैं.
6.सेब
सेहत के लिए सेब खाना अच्छा होता है. सेब खाने से कॉलेस्ट्रोल को कम कर सकते हैं. इसमें फाइबर होता है और विटामिन सी होता है.