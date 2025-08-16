ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

2 . चीनी का सेवन

स्टडी के मुताबिक महिलाओं को 25 ग्राम और पुरुषों को 36 ग्राम से अधिक एडेड शुगर नहीं लेना चाहिए, हालांकि मस्तिष्क को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है पर जब चीनी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यह हिप्पोकैम्पस पर असर डालती है. बता दें कि हिप्पोकैम्पस वही हिस्सा है जो सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है..

