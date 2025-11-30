FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

भारतीय संस्कृति में शांति, करुणा का भाव-PM | मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

सर्दियों में सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू का खतरा काफी बढ़ जाता है. इनसे बचने के लिए आपके शरीर को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत होगी. ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें सर्दियों के मौसम में डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. सर्दी जुकाम से लेकर फ्लू तक से छुटकारा मिलता है.

नितिन शर्मा | Nov 30, 2025, 10:04 AM IST

1.इन पोषक तत्वों का सेवन है जरूरी

इन पोषक तत्वों का सेवन है जरूरी
1

सर्दियों के सभी स्वास्थ्य खतरों से एक अच्छी तरह से काम करने वाली सुरक्षा के लिए डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी, ज़िंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स का सेवन करें. शरीर की सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है और सर्दियों के संक्रमणों के खिलाफ एक मज़बूत आंतरिक सुरक्षा कवच बनाए रखती है.

Advertisement

2.खट्टे फल

खट्टे फल
2

पाटिल ने सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त करने के लिए खट्टे फल खाने का सुझाव दिया, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. जल्दी जल्दी बीमार होने से रोकते हैं. इनमें संतरे, अंगूर और नींबू शामिल हैं. इसलिए सर्दी में मौसम में इन्हें डाइट में जरूर शामिल करें. 

3.पत्तेदार साग और सब्जियां

पत्तेदार साग और सब्जियां
3

पत्तेदार साग और अन्य मौसमी सब्जियों से शरीर को अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट अप्रत्यक्ष रूप से शरीर की सूजन को कंट्रोल करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद करके उसे नियंत्रित रखते हैं.

4.लहसुन और हल्दी

लहसुन और हल्दी
4

लहसुन और हल्दी के सेवन से आपको प्राकृतिक रोगाणुरोधी और शांत करने वाले यौगिक मिलते हैं. इनके सूजन-रोधी गुण हानिकारक रोगाणुओं की वृद्धि को धीमा करते हैं और आंतरिक जलन को कम करते हैं.

TRENDING NOW

5.दही 

दही 
5

डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें, जिनमें प्रोबायोटिक्स की सही मात्रा होती है. इनमें दही सबसे बड़ा सोर्स है. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करती है.

6.मेवे, बीज और दालें

मेवे, बीज और दालें
6

मेवे, बीज और दालें डाइट में जरूर शामिल करें. इनसे शरीर को ज़िंक, प्रोटीन और ज़रूरी स्वस्थ वसा मिलती है. ये प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संरचना की रक्षा के लिए ज़रूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने वाले एंजाइमों की भी मदद करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
MORE
Advertisement
धर्म
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
MORE
Advertisement