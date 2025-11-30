Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 30, 2025, 10:04 AM IST
1.इन पोषक तत्वों का सेवन है जरूरी
सर्दियों के सभी स्वास्थ्य खतरों से एक अच्छी तरह से काम करने वाली सुरक्षा के लिए डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी, ज़िंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स का सेवन करें. शरीर की सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है और सर्दियों के संक्रमणों के खिलाफ एक मज़बूत आंतरिक सुरक्षा कवच बनाए रखती है.
2.खट्टे फल
पाटिल ने सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त करने के लिए खट्टे फल खाने का सुझाव दिया, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. जल्दी जल्दी बीमार होने से रोकते हैं. इनमें संतरे, अंगूर और नींबू शामिल हैं. इसलिए सर्दी में मौसम में इन्हें डाइट में जरूर शामिल करें.
3.पत्तेदार साग और सब्जियां
पत्तेदार साग और अन्य मौसमी सब्जियों से शरीर को अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट अप्रत्यक्ष रूप से शरीर की सूजन को कंट्रोल करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद करके उसे नियंत्रित रखते हैं.
4.लहसुन और हल्दी
लहसुन और हल्दी के सेवन से आपको प्राकृतिक रोगाणुरोधी और शांत करने वाले यौगिक मिलते हैं. इनके सूजन-रोधी गुण हानिकारक रोगाणुओं की वृद्धि को धीमा करते हैं और आंतरिक जलन को कम करते हैं.
5.दही
डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें, जिनमें प्रोबायोटिक्स की सही मात्रा होती है. इनमें दही सबसे बड़ा सोर्स है. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करती है.
6.मेवे, बीज और दालें
मेवे, बीज और दालें डाइट में जरूर शामिल करें. इनसे शरीर को ज़िंक, प्रोटीन और ज़रूरी स्वस्थ वसा मिलती है. ये प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संरचना की रक्षा के लिए ज़रूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने वाले एंजाइमों की भी मदद करते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
