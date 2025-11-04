FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार के समस्तीपुर में CM योगी की रैली, बोले- बिहार में भी माफिया पर कार्रवाई होगी, माफिया पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी

लाइफस्टाइल

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

Addictive: 'बस एक टुकड़ा और' खा लेते हैं... पेट भरा होने के बाद भी क्या आपको खाने-पीने की कुछ चीजों को और खाने का मन करता है? अगर हां, तो आपको लत लग चुकी है. दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थ हमारे दिमाग में उसी तरह की प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जैसी नशे की चीजें करती हैं. आइए जानें इन फूड्स के बारे में...

Abhay Sharma | Nov 04, 2025, 12:11 PM IST

1.डोपामिन सिस्टम

डोपामिन सिस्टम
1

ऐसे फूड आइटम जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए गए हों या फिर जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेल हो, वे सबसे ज़्यादा लत पैदा करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये तत्व दिमाग के रिवार्ड सेंटर यानी कि डोपामिन सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिसके सेवन से आनंद का अहसास होता है और यही एहसास बार-बार खाने के लिए प्रेरित करता है. 

2.ब्लिस पॉइंट (Bliss Point) 

ब्लिस पॉइंट (Bliss Point) 
2

एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं ब्लिस पॉइंट, यानी चीनी, चर्बी और नमक का ऐसा सही संतुलन, जिसे खाने का आनंद सबसे ज़्यादा मिले. साधारण या प्राकृतिक खाने के विपरीत प्रोसेस्ड स्नैक्स को आसानी से चबाए जा सकता है, जल्दी पच जाते हैं और तुरंत संतुष्टि देते हैं. इसलिए शरीर बार-बार वही चीज़ खाने की इच्छा करने लगता है. इसी को लत से जोड़ा जाता है. 

3.लत लगाने वाले फूड्स

लत लगाने वाले फूड्स
3

मिशिगन विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में लोगों से पूछा कि कौन-से खाने को छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल हो सकता है.   पता चला कि कुछ आधुनिक खाद्य पदार्थ, दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा “लत लगाने वाले” हो सकते हैं. खासतौर से ऐसे फूड्स, जो औद्योगिक रूप से यानी इंडस्ट्रियल तरीके से प्रोसेस किए गए हों. आइए जानें ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में.

4.पिज्जा और चॉकलेट

पिज्जा और चॉकलेट
4

पिज्जा, जो मैदे, चीज और नमकीन टॉपिंग्स का जबरदस्त मेल से बनता है, यह सबसे ज्यादा लत लगाने वाले खाने की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसके बाद है चॉकलेट, जिसमें मौजूद चीनी, चर्बी के अलावा थियोब्रोमिन और कैफीन जैसे तत्व दिमाग के रिवार्ड सेंटर को सक्रिय करते हैं. इन दोनों ही चीजों के सेवन से लत ज्यादा लगती है. 

5.पोटैटो चिप्स और कुकीज

पोटैटो चिप्स और कुकीज
5

करारे, नमकीन और तैलीय चिप्स इस तरह बनाए जाते हैं कि खाने में ज्यादा आनंद मिले, पर पेट जल्दी न भरे. इसके अलावा कुकीज, जो मैदा, चीनी और मक्खन से बने होते हैं, तुरंत डोपामिन बढ़ाने वाला मीठा स्नैक हैं. ये  दिमाग को झट से सुख का एहसास देती हैं. इनके सेवन नशे की लत जैसा होता है. हर बार और खाने का मन करता है.

6.ये चीजें हैं एडिक्टिव

ये चीजें हैं एडिक्टिव
6

इसके अलावा आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, चीजबर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक और मफिन्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में ज़्यादा लत लगाने वाले होते हैं. अगर ये चीजें सामने हों तो कई लोगों को बस एक टुकड़ा और' खा लेते है या एक घूंट और ये ड्रिंक पी लेते जैसी इच्छा होती है. 

7.शरीर और सेहत पर असर 

शरीर और सेहत पर असर 
7

ऐसे फूड्स के ज्यादा सेवन से कई बार खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ जाता है, इससे डोपामिन तेजी से निकलता है और दिमाग उस खाने को खुशी से जोड़ने लगता है. वहीं  कुछ फूड्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा और फाइबर व प्रोटीन बहुत कम होता है. ये फूड्स पेट को ज़्यादा देर तक भरा नहीं रखते, जिसकी वजह से बार-बार खाने की इच्छा होती है. वहीं ज़रूरत से ज़्यादा खाना ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव और मूड में बदलाव का कारण बनता है. 

8.इस लत को कैसे तोड़ें

इस लत को कैसे तोड़ें
8

इसके लिए सचेत रहें (Mindful) और संतुलित खाने की आदत से इस लत को तोड़ सकते हैं. इस स्थिति में प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें, अपना मनपसंद खाना भी प्लान करके खाएं और खूब सारा पानी पिएं. इसके अलावा ऐसे खाने से बचें जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और नमक तीनों एक साथ ज़्यादा मात्रा में मिलाकर बनाए गए हों. ये लत जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

