10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

7 . शरीर और सेहत पर असर

ऐसे फूड्स के ज्यादा सेवन से कई बार खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ जाता है, इससे डोपामिन तेजी से निकलता है और दिमाग उस खाने को खुशी से जोड़ने लगता है. वहीं कुछ फूड्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा और फाइबर व प्रोटीन बहुत कम होता है. ये फूड्स पेट को ज़्यादा देर तक भरा नहीं रखते, जिसकी वजह से बार-बार खाने की इच्छा होती है. वहीं ज़रूरत से ज़्यादा खाना ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव और मूड में बदलाव का कारण बनता है.