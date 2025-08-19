शादीशुदा मर्द चाहते हैं पत्नी को खुश रखना तो गांठ बांध लें ये बात, पत्नी आपकी हो जाएगी भक्त

2 . एक दूसरे पर भरोसा रखें...

किसी भी रिश्ते को मज़बूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे पर भरोसा होना बेहद ज़रूरी है. कई लोग अपने पार्टनर पर शक करते हैं. यही शक आगे चलकर उनके बीच दूरियाँ भी बढ़ाता है. इसलिए, अविश्वास को दूर भगाएँ. अगर आपको किसी बात पर थोड़ा भी शक हो, तो उनसे शांति से पूछें. वरना, उन्हें पता चले बिना, चुपके से पता लगाने की कोशिश करें. इसके अलावा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर को शक की वजह से शर्मिंदा होना पड़े.

