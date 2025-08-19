Twitter
शादीशुदा मर्द चाहते हैं पत्नी को खुश रखना तो गांठ बांध लें ये बात, पत्नी आपकी हो जाएगी भक्त

Increase love between husband and wife:अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहे तो आपके इन 5 रूल को जीवनभर फॉलो करना जरूरी होगा. पति अगर पत्नी को खुश रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये गुप्त मंत्र है. हालांकि हर पत्नी से भी इसी नियम को फॉलो करने की उम्मीद पति भी करता है.

ऋतु सिंह | Aug 19, 2025, 06:24 PM IST

1.शादीशुदा कपल के बीच छोटी-मोटी अनबन और लड़ाई सामान्य होती है

शादीशुदा कपल के बीच छोटी-मोटी अनबन और लड़ाई सामान्य होती है
1

शादी के बाद पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी अनबन और लड़ाई-झगड़े होना स्वाभाविक है. ऐसा हर घर में होता है. लेकिन, कभी-कभी छोटी-छोटी बहसें बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं. इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद पैदा होते हैं, जो अंततः तलाक की ओर ले जाते हैं. इससे बचने के लिए, पति-पत्नी को कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि वे नियम क्या हैं...
 

2.एक दूसरे पर भरोसा रखें...

एक दूसरे पर भरोसा रखें...
2

किसी भी रिश्ते को मज़बूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे पर भरोसा होना बेहद ज़रूरी है. कई लोग अपने पार्टनर पर शक करते हैं. यही शक आगे चलकर उनके बीच दूरियाँ भी बढ़ाता है. इसलिए, अविश्वास को दूर भगाएँ. अगर आपको किसी बात पर थोड़ा भी शक हो, तो उनसे शांति से पूछें. वरना, उन्हें पता चले बिना, चुपके से पता लगाने की कोशिश करें. इसके अलावा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर को शक की वजह से शर्मिंदा होना पड़े.
 

3.परिवार के सदस्यों का सम्मान करें...

परिवार के सदस्यों का सम्मान करें...
3

पति-पत्नी को एक-दूसरे के परिवार वालों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई बार पति-पत्नी एक-दूसरे के परिवार वालों को एक-दूसरे के परिवार वालों से ज़्यादा अहमियत देते हैं. इससे उनके बीच मतभेद हो सकते हैं. इसलिए, अपने परिवार और दूसरे के परिवार की कद्र करना सीखना चाहिए.
 

4.अपने साथी के लिए कुछ समय निकालें...

अपने साथी के लिए कुछ समय निकालें...
4

अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालना अच्छा होता है. जब आप अपने पार्टनर से बात करें, तो उन्हें कुछ ईमानदार बातें ज़रूर बताएँ. यानी हर बार बात करते समय उनसे झूठ न बोलें. क्योंकि सच सामने आने पर आपके पार्टनर को ठेस पहुँच सकती है. आपका रिश्ता टूट भी सकता है.
 

5.पति-पत्नी को ये बातें याद रखनी चाहिए..

पति-पत्नी को ये बातें याद रखनी चाहिए..
5

पति-पत्नी के रिश्ते में छोटे-मोटे झगड़े होना आम बात है. इससे बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं. जैसे, अपने पार्टनर से किसी भी विषय पर खुलकर बात करें, उन्हें रोज़ाना समय दें. चाहे आप दिन भर कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अपने पार्टनर के साथ बैठकर उनसे बात करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें. अगर आप रोज़ाना उनसे बात करेंगे, तो आप दोनों एक-दूसरे को समझ पाएँगे. आप झगड़ों से बच पाएँगे.
 

6.सुनना सीखें...

सुनना सीखें...
6

बात सिर्फ़ अपने पार्टनर को हर बार ये या वो करने के लिए कहने की नहीं है. आपको उनकी बातें भी सुननी चाहिए. आपको उनके सुख-दुख, उनकी हर बात सुनने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए. इससे उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे प्यार करते हैं.
 

7.ये भी गांठ बांध लें

ये भी गांठ बांध लें
7

हर बार अपने पार्टनर को सलाह देने के बजाय, उनके साथ रहें और उनकी बात सुनें. ध्यान से सुनें. शांत रहें, अगर वो कुछ गलत कहें तो चिल्लाएँ नहीं. ज़रूरत पड़ने पर सलाह दें.
 

