Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

1 . Diwali Latest Rangoli Ideas 2025

1

दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा है. यह सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि शुभता और स्वागत का प्रतीक है. माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वर्षा करती हैं. अगर आपके पास रंग भरने का समय नहीं है, तो आप केवल 5 मिनट में फूलों का उपयोग करके ऐसी मनमोहक रंगोली बना सकते हैं, जिसे देख चौखट पर खुद मां लक्ष्मी उतर आएंगी. यहां फूलों से बनाई जाने वाली 7 सबसे सुंदर और सरल रंगोली डिजाइन दी गई हैं, जिन्हें आप झटपट तैयार कर सकते हैं.