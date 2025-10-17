FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Flower Rangoli Designs: इस दिवाली, फूलों की रंगोली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो तरीका जानें. फूलों की प्राकृतिक सुगंध और मनमोहक रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं.

Pragya Bharti | Oct 17, 2025, 12:47 PM IST

1.Diwali Latest Rangoli Ideas 2025

Diwali Latest Rangoli Ideas 2025
1

दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा है. यह सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि शुभता और स्वागत का प्रतीक है. माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वर्षा करती हैं. अगर आपके पास रंग भरने का समय नहीं है, तो आप केवल 5 मिनट में फूलों का उपयोग करके ऐसी मनमोहक रंगोली बना सकते हैं, जिसे देख चौखट पर खुद मां लक्ष्मी उतर आएंगी. यहां फूलों से बनाई जाने वाली 7 सबसे सुंदर और सरल रंगोली डिजाइन दी गई हैं, जिन्हें आप झटपट तैयार कर सकते हैं.

2.Flower and Diya Rangoli Designs

Flower and Diya Rangoli Designs
2

एक बड़ा मिट्टी का दीया लें. उसके चारों ओर केवल गुलाब की लाल पंखुड़ियों का एक मोटा घेरा बनाएं. यह सादगी में भी अत्यंत सुंदर दिखता है.

3.Peacock Rangoli Designs

Peacock Rangoli Designs
3

मोरपंख के आकार का डिज़ाइन बनाकर, उसे नीले अपराजिता और हरी पत्तियां व फूलों से भरें. केंद्र में एक पीला फूल लगाकर आंख की तरह दिखाएं.

4.Swastika and Om Rangoli Design.

Swastika and Om Rangoli Design.
4

मुख्य द्वार के ठीक सामने हल्दी या चाक से छोटा स्वास्तिक या ओम बनाएं. इसे गेंदे या गुलाब की पंखुड़ियों से भरें. किनारों पर छोटे दीये रखें.

5.Lotus Petals Rangoli Designs

Lotus Petals Rangoli Designs
5

कमल के फूल के आकार का डिज़ाइन बनाएं. पंखुड़ियों को गुलाबी या लाल गुलाब की पंखुड़ियों से भरें. पंखुड़ियों के किनारों को हरे अशोक के पत्तों से आउटलाइन करें.

6.Border Rangoli Designs for corner

Border Rangoli Designs for corner
6

बीच की जगह खाली रखें या रंगोली पाउडर से भर दें. सीमा पर आम या अशोक के पत्तों को चिपकाकर, उनके ऊपर छोटे गेंदे के फूल चिपकाएं.

7.Marigold Flower Rangoli Designs

Marigold Flower Rangoli Designs
7

जमीन पर एक बड़ा गोला बनाएं. इसके अंदर गेंदे के पीले और नारंगी फूलों को गोलाकार में फैला दें. बीच में एक बड़ा दीया या कलश रखें.

8.Simple Rangoli Designs

Simple Rangoli Designs
8

चार फूलों के रंग जैसे- पीला, लाल, सफेद और हरा का उपयोग करते हुए चार छोटे-छोटे चौकोर या वर्ग बनाएं. यह डिजाइन बनाने में सबसे कम समय लेता है.

9.Kalash Rangoli Designs

Kalash Rangoli Designs
9

रंगोली के केंद्र में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए चावल या हल्दी से 'श्री' लिखें और उसे गुलाब की लाल पंखुड़ियों से घेर दें. ऊपर कलश का छोटा आकार फूलों से बनाएं.

