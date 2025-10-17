Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 17, 2025, 12:47 PM IST
1.Diwali Latest Rangoli Ideas 2025
दिवाली का त्योहार बिना रंगोली के अधूरा है. यह सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि शुभता और स्वागत का प्रतीक है. माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वर्षा करती हैं. अगर आपके पास रंग भरने का समय नहीं है, तो आप केवल 5 मिनट में फूलों का उपयोग करके ऐसी मनमोहक रंगोली बना सकते हैं, जिसे देख चौखट पर खुद मां लक्ष्मी उतर आएंगी. यहां फूलों से बनाई जाने वाली 7 सबसे सुंदर और सरल रंगोली डिजाइन दी गई हैं, जिन्हें आप झटपट तैयार कर सकते हैं.
2.Flower and Diya Rangoli Designs
एक बड़ा मिट्टी का दीया लें. उसके चारों ओर केवल गुलाब की लाल पंखुड़ियों का एक मोटा घेरा बनाएं. यह सादगी में भी अत्यंत सुंदर दिखता है.
3.Peacock Rangoli Designs
मोरपंख के आकार का डिज़ाइन बनाकर, उसे नीले अपराजिता और हरी पत्तियां व फूलों से भरें. केंद्र में एक पीला फूल लगाकर आंख की तरह दिखाएं.
4.Swastika and Om Rangoli Design.
मुख्य द्वार के ठीक सामने हल्दी या चाक से छोटा स्वास्तिक या ओम बनाएं. इसे गेंदे या गुलाब की पंखुड़ियों से भरें. किनारों पर छोटे दीये रखें.
5.Lotus Petals Rangoli Designs
कमल के फूल के आकार का डिज़ाइन बनाएं. पंखुड़ियों को गुलाबी या लाल गुलाब की पंखुड़ियों से भरें. पंखुड़ियों के किनारों को हरे अशोक के पत्तों से आउटलाइन करें.
6.Border Rangoli Designs for corner
बीच की जगह खाली रखें या रंगोली पाउडर से भर दें. सीमा पर आम या अशोक के पत्तों को चिपकाकर, उनके ऊपर छोटे गेंदे के फूल चिपकाएं.
7.Marigold Flower Rangoli Designs
जमीन पर एक बड़ा गोला बनाएं. इसके अंदर गेंदे के पीले और नारंगी फूलों को गोलाकार में फैला दें. बीच में एक बड़ा दीया या कलश रखें.
8.Simple Rangoli Designs
चार फूलों के रंग जैसे- पीला, लाल, सफेद और हरा का उपयोग करते हुए चार छोटे-छोटे चौकोर या वर्ग बनाएं. यह डिजाइन बनाने में सबसे कम समय लेता है.
9.Kalash Rangoli Designs
रंगोली के केंद्र में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए चावल या हल्दी से 'श्री' लिखें और उसे गुलाब की लाल पंखुड़ियों से घेर दें. ऊपर कलश का छोटा आकार फूलों से बनाएं.
