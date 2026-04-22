फ्लाइट में काले मोजे पहनना हो सकता है खतरनाक? जानें एक छोटी सी आदत कैसे बढ़ा सकती है चोट और इंफेक्शन का खतरा

2 . अंधेरे केबिन में काले मोजे के चलते नहीं दिखते पैर

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फ्लाइट के अंदर रात के समय सफर करते हुए केबिन की लाइटिंग बहुत कम हो जाती है.ऐसे में काले मोजे फर्श के गहरे रंग के कारपेट से मिल जाते हैं और पैरों की विजिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है. इसके चलते कई बार गलियारे से गुज रहे क्रू मेंबर्स या अन्य पैसेजर से टकरा सकते हैं. इससे आपके साथ ही किसी अन्य को भी चोट लग सकती है.

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