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फ्लाइट में काले मोजे पहनना हो सकता है खतरनाक? जानें एक छोटी सी आदत कैसे बढ़ा सकती है चोट और इंफेक्शन का खतरा

ज्यादातर लोग कहीं से निकलने से पहले जूते पहनते समय उसके रंग या स्टाइल का ध्यान रखते हैं, लेकिन मोजे का रंग से लेकर उसकी बनावट पर ज्यादार लोग ध्यान देते होंगे. अगर आप फ्लाइट में सफर करने के लिए जा रहे हैं तो मोजे का रंग जरूर देख लें. ऐसा न करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है...

Nitin Sharma | Apr 22, 2026, 11:06 AM IST

1.ऐसे मोजे पहनने से बचें

ऐसे मोजे पहनने से बचें
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इसकी वजह फ्लाइट में जाते समय काले रंग के मोजे पहनने से बचना चाहिए. यह न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है. आइए जानते हैं फ्लाइट में काले मोजे पहनना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है.

(Credit Image AI)

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2.अंधेरे केबिन में काले मोजे के चलते नहीं दिखते पैर

अंधेरे केबिन में काले मोजे के चलते नहीं दिखते पैर
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फ्लाइट के अंदर रात के समय सफर करते हुए केबिन की लाइटिंग बहुत कम हो जाती है.ऐसे में काले मोजे फर्श के गहरे रंग के कारपेट से मिल जाते हैं और पैरों की विजिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है. इसके चलते कई बार गलियारे से गुज रहे क्रू मेंबर्स या अन्य पैसेजर से टकरा सकते हैं. इससे आपके साथ ही किसी अन्य को भी चोट लग सकती है.

(Credit Image AI)

3.क्रू और यात्रियों के लिए बढ़ता है खतरा

क्रू और यात्रियों के लिए बढ़ता है खतरा
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हवाई जहाज में अटेंडेंट्स को संकरी जगह में लगातार मूव करना पड़ता है. इस दौरान भारी ट्रॉली के साथ, जब उन्हें रास्ते में फैले पैर दिखाई नहीं देते, तो संतुलन बिगड़ सकता है. इससे क्रू मेंबर के साथ ही आपको भी चोट लग सकती है.

(Credit Image AI)

4.हाइजीन का भी छिपा है खतरा

हाइजीन का भी छिपा है खतरा
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फ्लाइट में साफ-सफाई, उसके फर्श और सतहों पर बैक्टीरिया और वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं.ऐसे में काले मोजे पहनने पर अगर आपके पैर गंदे हो जाएं, तो आपको तुरंत पता नहीं चलता. यही चीज बाद में इंफेक्शन की वजह बन सकती है, जो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.ऐसे रंग के पहने मोजे

ऐसे रंग के पहने मोजे
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यात्रा के दौरान मोजे पहनना गलत नहीं है, लेकिन सफेद या ब्राइट रंग के मोजे चुनना बेहतर होता है, जो कम रोशनी में भी साफ नजर आएं. इसके अलावा कोशिश करें कि लंबे समय तक जूते पूरी तरह न उतारें और गलियारे में चलते समय सतर्क रहें.

(Credit Image AI)

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