High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन

Trump Putin के बीच 3 घंटे तक चली बैठक के बाद कोई डील नहीं, रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर नहीं बनी बात

Kidney Health: सुबह उठते बहुत पानी पीना किडनी कर देगा खराब, जानें कितना पानी पीना चाहिए?

खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे

Vein Blockage: ये 6 संकेत बताते हैं नसों में रुक रहा है खून का दौरा, ब्लॉकेज से स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

लाइफस्टाइल

खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे

आप वजन कम करने के लिए इन बीजों का सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं. इन्हें चबाने से सेहत को और भी फायदे मिलेंगे.

Aman Maheshwari | Aug 16, 2025, 07:06 AM IST

1.मोटापे की समस्या

मोटापे की समस्या
1

आजकल लोगों का बदलता लाइफस्टाइल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है. इन्हीं में से एक मोटापा है. मोटापे के कारण और कई समस्याएं झेलनी पड़ती है.

2.वजन कम करना

वजन कम करना
2

ऐसे में वजन कम करने के लिए लोग कई तरह के उपायों को करते हैं. घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और डाइटिंग करते हैं. आप इन बीजों का सेवन कर वजन कम कर सकते हैं.

3.वजन कम करने के लिए बीज

वजन कम करने के लिए बीज
3

वजन कम करने में मददगार जिन बीजों की बात कर रहे हैं वह अलसी के बीज है. अलसी के बीजों से वजन कम करने में मदद मिलती है.

4.कैसे करें सेवन

कैसे करें सेवन
4

अलसी के बीजों को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखें. सुबह इसे पानी से छानकर अलग कर लें. इसके बाद इन बीजों का सेवन करें. इससे अन्य फायदे भी मिलेंगे.

5.हार्ट हेल्थ के लिए

हार्ट हेल्थ के लिए
5

अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है यह हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है. अलसी के बीजों का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है.

6.डाइजेशन

डाइजेशन
6

अलसी के बीजों का सेवन करने से पाचन अच्छा होता है. यह डाइजेस्‍ट‍िव स‍िस्‍टम के ल‍िए बहुत ही अच्छा होता है. इससे आंतों की सफाई होती है.

7.बालों के लिए

बालों के लिए
7

इन बीजों में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी अच्छी मात्रा में होता है. यह बालों के लिए भी हेल्दी होता है. इससे स्किन भी ग्लो करती है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

