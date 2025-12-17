FacebookTwitterYoutubeInstagram
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 

Inspirational Story: ये एक उदाहरण है कि कैसे एक महिला ठान लेने पर कुछ भी हासिल कर सकती है. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने उच्च पद पर रहते हुए सफलता प्राप्त की और अपने काम को केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और उद्देश्य के रूप में लिया.

ऋतु सिंह | Dec 17, 2025, 06:59 AM IST

1.कौन हैं सुप्रिया साहू?

कौन हैं सुप्रिया साहू?
1

तमिलनाडु कैडर की वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सुप्रिया साहू इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं कि अगर उच्च पदों पर बैठे लोग काम को सिर्फ एक नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और एक उद्देश्य के रूप में लें तो किस तरह का शासन प्रदान किया जा सकता है.
 

2.विश्व स्तरीय प्रशंसा क्यों मिली

विश्व स्तरीय प्रशंसा क्यों मिली
2

जी हां, 1991 बैच की आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. वे पर्यावरण संबंधी विभाग में काम कर रही हैं और उन्होंने पर्यावरण के लिए हर संभव पहल को लागू किया है, जिसके चलते आज उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रशंसा मिल रही है.

3.चैंपियंस ऑफ द अर्थ" पुरस्कार 2025

चैंपियंस ऑफ द अर्थ" पुरस्कार 2025
3

सुप्रिया साहू को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, "चैंपियंस ऑफ द अर्थ" पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें व्यापक पत्रकारिता, आर्द्रभूमि बहाली, सतत शीतलन और सामुदायिक-नेतृत्व वाली जलवायु फ़्लोरिडा और जैव विविधता संरक्षण जैसे पर्यावरण संबंधी अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया है। आइये इस अमालिक अधिकारी के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं।
 

4.1991 में आईएएस करियर शुरू किया

1991 में आईएएस करियर शुरू किया
4

27 जुलाई, 1968 को जन्मीं सुप्रिया साहू ने 1991 में आईएएस में प्रवेश किया और तब से प्रशासन, लोक प्रशासन और जनसंचार के क्षेत्र में एक विशिष्ट करियर बनाया है. उन्होंने तमिलनाडु सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और दूरदर्शन और प्रसार भारती में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं

5.पर्यावरण सुधारक उपाधि

पर्यावरण सुधारक उपाधि
5

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह वर्तमान में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. यहां वह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी जलवायु और संरक्षण कार्यक्रमों में से एक का नेतृत्व कर रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कार्यों के लिए उन्हें 'पर्यावरण सुधारक' की उपाधि से सम्मानित किया गया है.

6.महिला अधिकारी को वैश्विक मान्यता

महिला अधिकारी को वैश्विक मान्यता
6

दिसंबर 2025 में, यूएनईपी ने सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों में से एक, 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' से सम्मानित किया. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने में उनके "अग्रणी और निरंतर कार्य" के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया. यह पुरस्कार नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में प्रदान किया गया.
 

7.तमिलनाडु में साहू की प्रमुख पर्यावरण संबंधी पहलें

तमिलनाडु में साहू की प्रमुख पर्यावरण संबंधी पहलें
7

इस महिला अधिकारी के नेतृत्व में तमिलनाडु ने सतत शीतलन, शहरी ताप अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. अनुमान है कि इन पहलों से लगभग 25 लाख हरित रोजगार सृजित हुए हैं और लगभग 12 करोड़ लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता में सुधार हुआ है. सुप्रिया साहू ने "ग्रीन मिशन" के नाम से जानी जाने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से तमिलनाडु के लिए एक व्यापक जलवायु ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है.
 
 

8.सराहनीय कार्य

सराहनीय कार्य
8

इनमें ग्रीन तमिलनाडु मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन, आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन शामिल हैं. ये सभी मिशन भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी जलवायु-केंद्रित संस्था, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से एकीकृत हैं.

2021 और 2023 के बीच, इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 100-108 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को नए आरक्षित वन घोषित किया गया है, और 65-70 नए वन और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया है.
 
इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु ने अपने मैंग्रोव वनों का विस्तार किया, आर्द्रभूमि की संख्या एक से बढ़ाकर 20 कर दी, और डुगोंग और स्लैंडर लोरिस जैसी प्रजातियों की रक्षा के लिए लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष स्थापित किया.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

