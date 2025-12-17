चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 

8 . सराहनीय कार्य

इनमें ग्रीन तमिलनाडु मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन, आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन शामिल हैं. ये सभी मिशन भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी जलवायु-केंद्रित संस्था, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से एकीकृत हैं.

2021 और 2023 के बीच, इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 100-108 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को नए आरक्षित वन घोषित किया गया है, और 65-70 नए वन और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया है.



इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु ने अपने मैंग्रोव वनों का विस्तार किया, आर्द्रभूमि की संख्या एक से बढ़ाकर 20 कर दी, और डुगोंग और स्लैंडर लोरिस जैसी प्रजातियों की रक्षा के लिए लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष स्थापित किया.

