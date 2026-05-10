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Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट

Newly Married Couples: नई-नई शादी होने के बाद अक्सर घूमने, फिरने और शॉपिंग में कपल्स का बजट बिगड़ना शुरू हो जाता है. शादी के शुरुआती 3 से 6 महीने तो अच्छे से गुजरते हैं. लेकिन, अगर Financial Planning न हो तो आगे स्थिति खराब होने लगती है. इसलिए हर कपल्स के लिए यह Money Saving Tips जान लेना चाहिए. 

Abhay Sharma | May 10, 2026, 11:19 PM IST

1.मिलकर बनाएं स्मार्ट बजट

मिलकर बनाएं स्मार्ट बजट
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शादी के बाद कपल्स को मिलकर बजट बनाना चाहिए, जिसमें घर के खर्च, बचत और कर्ज शामिल हों. बड़ी खरीदारी से पहले आपसी सहमति जरूरी रखें और खर्चों पर नजर रखने के लिए बजट ऐप या डायरी का इस्तेमाल करें, ताकि फिजूल खर्च से बचा जा सके. (AI Image)

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2.बचत और निवेश पर दें ध्यान:

बचत और निवेश पर दें ध्यान:
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इसके अलावा शादी के बाद इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, ताकि मुश्किल वक्त में बोझ न पड़े. इसके अलावा SIP में निवेश शुरू करें और घर के खर्चों के लिए जॉइंट अकाउंट रखें. साथ ही भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए अलग से बचत करें. (AI Image)

3.फिजूल खर्च और कर्ज से बचें:

फिजूल खर्च और कर्ज से बचें:
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इस बात का ध्यान रखें कि शादी के बाद बेवजह लग्जरी खर्च और बड़े लोन लेने से बचें. पुराने कर्ज और क्रेडिट कार्ड बिल जल्द चुकाने की कोशिश करें और सबसे जरूरी बात कि जरूरत और शौक में फर्क समझकर ही फर्नीचर या गैजेट्स जैसी चीजों पर खर्च करें. (AI Image)

4.इंश्योरेंस कराएं:

इंश्योरेंस कराएं:
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इसके अलावा शादी के बाद पार्टनर की आर्थिक सुरक्षा के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं.  मेडिकल इमरजेंसी में आपके बजट पर असर न पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर करवाएं. इससे किसी भी स्थिति में आपकी जेब पर बीमारी में बोझ नहीं बढ़ेगा.  (AI Image)

 

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5.पैसों को लेकर खुलकर करें बात:

पैसों को लेकर खुलकर करें बात:
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इसके अलावा अकेले फैसला लेने के बजाए पति-पत्नी को पैसों और भविष्य की योजनाओं पर नियमित बातचीत करनी चाहिए. लोन या परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों जैसी बातों को शुरू से ही खुलकर साझा करना बेहतर होता है. (AI Image)

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