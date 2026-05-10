Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट

3 . फिजूल खर्च और कर्ज से बचें:

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इस बात का ध्यान रखें कि शादी के बाद बेवजह लग्जरी खर्च और बड़े लोन लेने से बचें. पुराने कर्ज और क्रेडिट कार्ड बिल जल्द चुकाने की कोशिश करें और सबसे जरूरी बात कि जरूरत और शौक में फर्क समझकर ही फर्नीचर या गैजेट्स जैसी चीजों पर खर्च करें. (AI Image)