ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, खुलेंगे सुख-समृद्धि के मार्ग

Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

FAQ About Diabetes: डायबिटीज की बीमारी इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है और यह एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बन गई है. भारत को 'मधुमेह की राजधानी' (Diabetes Capital of the World) कहा जाता है.  डायबिटीज के बढ़ते मामलों के बीच आपको इससे जुड़े कुछ सवाले के बारे में जान लेना चाहिए.. 

Abhay Sharma | Sep 19, 2025, 02:11 PM IST

1.क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? 

क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? 
जवाब : डायबिटीज जिंदगी के साथ चलने वाली बीमारी है, यह एक बार हो जाए तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती है. इसे केवल कंट्रोल में रखा जा सकता है,जो  पूरी तरह से मरीज पर निर्भर करता है कि वह अपनी बीमारी को मैनेज और कंट्रोल कैसे रखता है.

2.डायबिटीज को दूर रखने का तरीका क्या है? 

डायबिटीज को दूर रखने का तरीका क्या है? 
जवाब : डायबिटीज को दूर रखने का बहुत ही सरल तरीका है. इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज करें. कम से कम 45 से 60 मिनट मैदान या जिम में निकालें और डाइट को कंट्रोल में रखे. इसके अलावा ज्यादा खाने के बजाय टुकड़ों में खाएं और वजन को कंट्रोल में रखें. तनाव न लें.  

3.डायबिटीज में कैसा होना चाहिए खाना-पीना? 

डायबिटीज में कैसा होना चाहिए खाना-पीना? 
जवाब : एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीनों टाइम के खाने में चार रोटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा 3 तरह के फल खा सकते हैं और 2 तरह की सब्जियां और अनलिमिटेड सलाद. रेडीमेड आटे के बजाय चौकर वाला आटा खाएं, क्योंकि इससे फाइबर मिलता है. इसके अलावा साधारण आटे के बजाय मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, यदि खाना खाने से आधा घंटे पहले दो गिलास पानी पीया जाए तो भूख कम लगेगी, इससे वजन कंट्रोल में रहेगा. 

4.करेला, जामुन जैसी देसी चीजें कितना कारगर हैं?  

करेला, जामुन जैसी देसी चीजें कितना कारगर हैं?  
जवाब : करेला, जामुन, मैथी और हेल्दी खाने की बात लोग जरूर करते हैं, हालांकि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनके खाने से शुगर थोड़ी कम हो सकती है. लेकिन दवाइयों और फॉलोअप से इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है. 

5.क्या है इंसुलिन लेने का सही तरीका? 

क्या है इंसुलिन लेने का सही तरीका? 
जवाब : आमतौर पर लोग कहते हैं कि इंसुलिन को फ्रिज में रखना होता है, जबकि आप इसे रूम टेम्प्रेचर में इसे रख सकते हैं. इसके अलावा इंसुलिन को जब खोले तो उसे 30 दिन के भीतर खत्म कर दें. बता दें कि इंसुलिन को नाभि के चार अंगुली छोड़कर दाई तरफ और बाई तरफ अलग-अलग जगहों पर लगा सकते हैं. एक ही जगह इंसुलिन लगाने से पेट में गांठे पड़ती हैं, जिससे इंसुलिन का प्रभाव कम होता है. इसलिए रोजाना जगह बदलें. 

6.डायबिटीज न कंट्रोल करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

डायबिटीज न कंट्रोल करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जवाब : शरीर के हर अंग पर इसका प्रभाव होता है, पांच से सात साल तो निकल सकते हैं, मगर उसके बाद अंगों पर असर पड़ने लगेगा. दरअसल डायबिटीज होने पर खाने से मिली एनर्जी खून में ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में सही इलाज और मैनेजमेंट न हो तो डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल्योर, आंखों की समस्या, पैरों की समस्या, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, कंधे का जाम होना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.  

7.क्या होते हैं डायबिटीज के लक्षण? 

क्या होते हैं डायबिटीज के लक्षण? 
जवाब : ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, पेशाब ज्यादा आना, कई बार पेशाब में इंफेक्शन डायबिटीज का लक्षण हो सकता है, इस स्थिति में कई बार गुर्दा फेल होने पर जानकारी मिलती है. 

