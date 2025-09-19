FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
Abhay Sharma | Sep 19, 2025, 02:11 PM IST
1.क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है?
जवाब : डायबिटीज जिंदगी के साथ चलने वाली बीमारी है, यह एक बार हो जाए तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती है. इसे केवल कंट्रोल में रखा जा सकता है,जो पूरी तरह से मरीज पर निर्भर करता है कि वह अपनी बीमारी को मैनेज और कंट्रोल कैसे रखता है.
2.डायबिटीज को दूर रखने का तरीका क्या है?
जवाब : डायबिटीज को दूर रखने का बहुत ही सरल तरीका है. इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज करें. कम से कम 45 से 60 मिनट मैदान या जिम में निकालें और डाइट को कंट्रोल में रखे. इसके अलावा ज्यादा खाने के बजाय टुकड़ों में खाएं और वजन को कंट्रोल में रखें. तनाव न लें.
3.डायबिटीज में कैसा होना चाहिए खाना-पीना?
जवाब : एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीनों टाइम के खाने में चार रोटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा 3 तरह के फल खा सकते हैं और 2 तरह की सब्जियां और अनलिमिटेड सलाद. रेडीमेड आटे के बजाय चौकर वाला आटा खाएं, क्योंकि इससे फाइबर मिलता है. इसके अलावा साधारण आटे के बजाय मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, यदि खाना खाने से आधा घंटे पहले दो गिलास पानी पीया जाए तो भूख कम लगेगी, इससे वजन कंट्रोल में रहेगा.
4.करेला, जामुन जैसी देसी चीजें कितना कारगर हैं?
जवाब : करेला, जामुन, मैथी और हेल्दी खाने की बात लोग जरूर करते हैं, हालांकि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनके खाने से शुगर थोड़ी कम हो सकती है. लेकिन दवाइयों और फॉलोअप से इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है.
5.क्या है इंसुलिन लेने का सही तरीका?
जवाब : आमतौर पर लोग कहते हैं कि इंसुलिन को फ्रिज में रखना होता है, जबकि आप इसे रूम टेम्प्रेचर में इसे रख सकते हैं. इसके अलावा इंसुलिन को जब खोले तो उसे 30 दिन के भीतर खत्म कर दें. बता दें कि इंसुलिन को नाभि के चार अंगुली छोड़कर दाई तरफ और बाई तरफ अलग-अलग जगहों पर लगा सकते हैं. एक ही जगह इंसुलिन लगाने से पेट में गांठे पड़ती हैं, जिससे इंसुलिन का प्रभाव कम होता है. इसलिए रोजाना जगह बदलें.
6.डायबिटीज न कंट्रोल करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जवाब : शरीर के हर अंग पर इसका प्रभाव होता है, पांच से सात साल तो निकल सकते हैं, मगर उसके बाद अंगों पर असर पड़ने लगेगा. दरअसल डायबिटीज होने पर खाने से मिली एनर्जी खून में ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में सही इलाज और मैनेजमेंट न हो तो डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल्योर, आंखों की समस्या, पैरों की समस्या, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, कंधे का जाम होना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.
7.क्या होते हैं डायबिटीज के लक्षण?
जवाब : ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, पेशाब ज्यादा आना, कई बार पेशाब में इंफेक्शन डायबिटीज का लक्षण हो सकता है, इस स्थिति में कई बार गुर्दा फेल होने पर जानकारी मिलती है.
