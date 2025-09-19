FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

6 . डायबिटीज न कंट्रोल करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

जवाब : शरीर के हर अंग पर इसका प्रभाव होता है, पांच से सात साल तो निकल सकते हैं, मगर उसके बाद अंगों पर असर पड़ने लगेगा. दरअसल डायबिटीज होने पर खाने से मिली एनर्जी खून में ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में सही इलाज और मैनेजमेंट न हो तो डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल्योर, आंखों की समस्या, पैरों की समस्या, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, कंधे का जाम होना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.