दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

BMC चुनाव को लेकर राज-उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन फाइनल, कल होगा औपचारिक ऐलान | बांग्लादेश हिंसा में मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के चाचा ने कहा- मारने वाले सभी मुसलमान थे, हम लोग अब भी डर में जी रहे हैं, आरोपियों को फांसी हो | तेलुगु अभिनेता शिवाजी की बढ़ी मुश्किलें, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में तेलंगाना महिला आयोग ने भेजा नोटिस | फर्रुखाबाद में छात्रा का अपहरण, पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से कॉल कर मांगी फिरौती, थाने पहुंचा परिवार
लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Dec 23, 2025, 04:31 PM IST
1.कनॉट प्लेस
कनॉट प्लेस में कई ऐसे फेमस रेस्टोरेंट हैं. यहां पर स्वाद न ज्यादा तीखा होता है और न ही ज्यादा मीठा. यहां पर बटर चिकन का रेट आमतौर पर 450 से लेकर 700 तक हो सकता है.
2.चांदनी चौक
चांदनी चौक अपने इतिहास के लिए जाना जाता है. यहां पर कई पुराने ढाबे और रेस्टोरेंट हैं. यहां आपको दसी स्टाइल में बना बटर चिकन खाने को मिलेगा.
3.करोल बाग
करोल बाग में खाने के लिए कई चीजें मौजूद है. करोल बाग में आपको ज्यादा ग्रेवी और बटर वाला चिकन खाने को मिलेगा.
4.रजौरी गार्डर
रजौरी गार्डर में कई रेस्टोरेंट हैं, यहां पर आपको कई थोड़ा स्मॉकी फ्लेवर वाला बटर चिकन खाने को मिलेगा.
5.लाजपत नगर
लाजपत नगर के रेस्टोंरेट में आपको कम मसालेदार बटर चिकन मिलता है. परिवार के साथ बटर चिकन एंन्जॉय करने के लिए ये जगह काफी अच्छी मानी जाती है.