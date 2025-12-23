दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

1 . कनॉट प्लेस

1

कनॉट प्लेस में कई ऐसे फेमस रेस्टोरेंट हैं. यहां पर स्वाद न ज्यादा तीखा होता है और न ही ज्यादा मीठा. यहां पर बटर चिकन का रेट आमतौर पर 450 से लेकर 700 तक हो सकता है.