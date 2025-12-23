FacebookTwitterYoutubeInstagram
'वह आदमी चला गया'... नहीं रहे हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले विनोद कुमार शुक्ल, आखिरी समय में भी लिखते रहे

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

दिल्ली को हमेशा खाने-पीने को शौकीनों के शहरे के लिए जाना जाता है. कई ऐसी डिशेज है जो कि सर्फ दिल्ली के स्वाद के लिए जानी जाती है. दिल्ली का बटर चिकन का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन क्या आप जानते है कि दिल्ली में सबसे अच्छा बटर चिकन कहां पर मिलता है.

सुमित तिवारी | Dec 23, 2025, 04:31 PM IST

1.कनॉट प्लेस

कनॉट प्लेस
1

कनॉट प्लेस में कई ऐसे फेमस रेस्टोरेंट हैं. यहां पर स्वाद न ज्यादा तीखा होता है और न ही ज्यादा मीठा. यहां पर बटर चिकन का रेट आमतौर पर 450 से लेकर 700 तक हो सकता है.

2.चांदनी चौक

चांदनी चौक
2

चांदनी चौक अपने इतिहास के लिए जाना जाता है. यहां पर कई पुराने ढाबे और रेस्टोरेंट हैं. यहां आपको दसी स्टाइल में बना बटर चिकन खाने को मिलेगा.

3.करोल बाग

करोल बाग
3

करोल बाग में खाने के लिए कई चीजें मौजूद है. करोल बाग में आपको ज्यादा ग्रेवी और बटर वाला चिकन खाने को मिलेगा.

4.रजौरी गार्डर

रजौरी गार्डर
4

रजौरी गार्डर में कई रेस्टोरेंट हैं, यहां पर आपको कई थोड़ा स्मॉकी फ्लेवर वाला बटर चिकन खाने को मिलेगा.

5.लाजपत नगर

लाजपत नगर
5

लाजपत नगर के रेस्टोंरेट में आपको कम मसालेदार बटर चिकन मिलता है. परिवार के साथ बटर चिकन एंन्जॉय करने के लिए ये जगह काफी अच्छी मानी जाती है.

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
