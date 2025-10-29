Good News: उड़ गए सिर से बाल 21 दिन में वापस उग जाएंगे, मिल गया रब ऑन हेयर सीरम

7 . फॉर्मूले को पेटेंट कराया

शोधकर्ताओं ने अपने फॉर्मूले का पेटेंट करा लिया है और अब मानव परीक्षणों की योजना बना रहे हैं. अगर ये परीक्षण सफल रहे और सीरम मनुष्यों के लिए सुरक्षित साबित हुआ, तो यह अंततः बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के बाजार में उपलब्ध हो सकता है. यह खोज विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, जो आनुवंशिक या हार्मोनल कारकों के कारण होने वाले गंजेपन को सफलतापूर्वक दूर कर सकती है.

