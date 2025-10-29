Good News: उड़ गए सिर से बाल 21 दिन में वापस उग जाएंगे, मिल गया रब ऑन हेयर सीरम

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 29, 2025, 12:19 PM IST
1.हेयर ट्रांसप्लांट और महंगे इलाज के ज़माने का अंत
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है कि एक ऐसा रब-ऑन सीरम विकसित किया गया है जिससे गंजे चूहों के बाल सिर्फ़ तीन हफ़्तों में नए हो गए. इस खोज से हेयर ट्रांसप्लांट और महंगे इलाज के ज़माने का अंत हो सकता है.
2.यह सफलता कैसे मिली?
शोधकर्ताओं ने शुरुआत में देखा कि जब त्वचा पर मामूली चोट या सूजन होती है, तो कभी-कभी हाइपरट्रिकोसिस नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उस जगह पर सामान्य से ज़्यादा बाल उग आते हैं. इसी विश्लेषण ने उन्हें इस शोध की ओर प्रेरित किया.
3.चूहों पर प्रयोग:
उन्होंने गंजे चूहों की त्वचा पर एक हल्का उत्तेजक पदार्थ (सोडियम डोडेसिल सल्फेट/एस.डी.एस.) लगाया.
4.कैसे काम करता है ये सीरम
उन्होंने पाया कि त्वचा पर चोट लगने से प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संकेत मिलता है, जो त्वचा के नीचे वसा कोशिकाओं को सक्रिय कर देती हैं. यह वसा ऊतक फैटी एसिड छोड़ता है जो निष्क्रिय बाल कूप स्टेम कोशिकाओं को 'जगा' देता है, जिससे नए बाल उगने लगते हैं.
5.सीरम में क्या है?
शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सीरम बनाया है जो बिना किसी सूजन के बालों के विकास को बढ़ावा देता है. इस सीरम में मुख्य रूप से दो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं:
ओलिक एसिड, पामिटोलेइक एसिड.
6. कई वनस्पति तेलों में होती है ये वसा
यह फैटी एसिड प्राकृतिक रूप से मानव वसा ऊतक और कई वनस्पति तेलों में पाया जाता है. चूहों पर सीधे परीक्षण करने पर यह किसी हानिकारक उत्तेजक के समान ही प्रभावी साबित हुआ है, लेकिन बिना किसी सूजन के.
7.फॉर्मूले को पेटेंट कराया
शोधकर्ताओं ने अपने फॉर्मूले का पेटेंट करा लिया है और अब मानव परीक्षणों की योजना बना रहे हैं. अगर ये परीक्षण सफल रहे और सीरम मनुष्यों के लिए सुरक्षित साबित हुआ, तो यह अंततः बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के बाजार में उपलब्ध हो सकता है. यह खोज विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, जो आनुवंशिक या हार्मोनल कारकों के कारण होने वाले गंजेपन को सफलतापूर्वक दूर कर सकती है.
