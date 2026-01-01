Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

5 . रात को सोने से पहले हटाएं मेकअप

रात में सोने से पहले आंखों के मेकअप हटा दें, काजल लगाया है, तो उसे जरुर साफ कर लें. इसके लिए जेल बेस रिमूवर का इस्तेमाल कर सकती हैं. ध्यान रहे रिमूवर आंखों के अंदर न जाने पाए. आंखों को सुंदर बनाने के साथ-साथ उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है. इसके अलावा अगर मेकअप के बाद किसी भी तरह की असुविधा, रैशेस या जलनी होती है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

