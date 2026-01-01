FacebookTwitterYoutubeInstagram
दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी, किश्तवाड़ में आग लगने से तीन घर जलकर राख.

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

Eye Makeup Safety Tips: बाजार में कई तरह के आई मेकअप प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के समय जरा सी भी लापरवाही आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है. ऐसे में आप भी अगर आई मेकअप का इस्तेमाल करती हैं तो इसका सही तरीका जान लें, ताकि आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे और नुकसान भी न हो... 

Abhay Sharma | Jan 01, 2026, 09:02 PM IST

1.क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 
1

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आंखों के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं और कितनी मात्रा में कर रही हैं इस बात की जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि कुछ आई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जिनमें हानिकारक तत्व भी मिलते हैं जो आंखो के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. इसलिए प्रोडक्ट खरीद रही हैं उसमें क्या है यह जान लें और प्रोडक्ट के एडिटिव्स की जांच करें. सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट आंखों के लिए सेफ है भी या नहीं. 

2.पुराना सामान 

पुराना सामान 
2

ज्यादा दिनों तक मेकअप सम्भालकर रखने की आदत है तो आपको बता दें कि इससे बैक्टीरिया और फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है. समान्य तौर पर आई मेकअप प्रोडक्ट को 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए और अगर किसी वजह से प्रोडक्ट रखना भी पड़ रहा है तो इस स्थिति में उसे अच्छे से सील करके रखें. 

3.टेम्परेचर और सफाई का रखें ध्यान

टेम्परेचर और सफाई का रखें ध्यान
3

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्यूटी प्रोडक्ट को गर्म तापमान में रखने से वे समय से पहले खराब होने लगते हैं. इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इसलिए मेकअप को कम से कम 85 डिग्री से कम तापमान वाली सूखी जगह पर रखें, साथ ही सफाई का ध्यान रखें. क्योंकि हांथों के जरिये बैक्टीरिया आंखों तक आसानी से पहुंच सकता है.  इसलिए कभी भी मेकअप लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं और साफ ब्रश का इस्तेमाल करें. 

4.शेयरिंग और आंखों के अंदर मेकअप न करें 

शेयरिंग और आंखों के अंदर मेकअप न करें 
4

अपना मेकअप खासतौर से आई मेकअप किसी से भी शेयर न करें, इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है और प्रोडक्ट जल्दी खराब भी सकता है. इसके अलावा पलकों के अंदर आईलाइनर लगाने जैसी आदत भी संक्रमण का कारण बन सकता है. इसलिए हमेशा आईलाइनर और काजल आंखों के उपरी हिस्सों में ही लगाएं. ताकि संक्रमण न हो. 

5.रात को सोने से पहले हटाएं मेकअप 

रात को सोने से पहले हटाएं मेकअप 
5

रात में सोने से पहले आंखों के मेकअप हटा दें, काजल लगाया है, तो उसे जरुर साफ कर लें. इसके लिए जेल बेस रिमूवर का इस्तेमाल कर सकती हैं. ध्यान रहे रिमूवर आंखों के अंदर न जाने पाए. आंखों को सुंदर बनाने के साथ-साथ उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है. इसके अलावा अगर मेकअप के बाद किसी भी तरह की असुविधा, रैशेस या जलनी होती है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

