SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

Extrovert Person Habits: एक्सट्रोवर्ट शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिया जाता है, जो बातूनी, मिलनसार, हमेशा उत्साही और नए लोगों से दोस्ती करने में माहिर होते हैं. ऐसे लोग नए-नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं. ये लोग निडर और बेहतरीन कामों की वजह से आम होकर भी अनोखे बन जाते हैं... 

Abhay Sharma | Jan 13, 2026, 01:48 PM IST

1.एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान हैं ये 5 आदतें (Extrovert Personality)

एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान हैं ये 5 आदतें (Extrovert Personality)
1

अगर आपको ये जानने में दुविधा है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट नीचे दी गए संकेतों से पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित आदतें एक्सट्रोवर्ट लोगों को सबसे अनोखी पर्सनैलिटी होने का संकेत देती है. 

2.मिलनसार आदत

मिलनसार आदत
2

एक्सट्रोवर्ट लोग मिलनसार होते हैं और ये लोग दूसरों से बात करने में खुशी महसूस करते हैं. ऐसे लोग दूसरों की मौजूदगी से झिझकते नहीं, न ही असहज महसूस करते हैं. इसके अलावा ऐसे लोगों में नए दोस्त बनाने और उनसे मिलने की स्वाभाविक क्षमता होती है. 

3.साहसी और आत्मविश्वासी  

साहसी और आत्मविश्वासी  
3

एक्सट्रोवर्ट लोग अजनबियों से भी खुलकर बात कर लेते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. इन लोगों का मानना है कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है. आत्मविश्वासी स्वभाव के कारण ये लोग अक्सर अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं.  

4.खुले विचार 

खुले विचार 
4

एक्सट्रोवर्ट लोग खुले विचारों वाले होते हैं और इनका मन हमेशा नए अनुभवों के लिए खुला रहता है. ऐसे लोग चुनौतियों और नए अवसरों का उत्साह की स्वागत करते हैं और वे हर चीज के बारे में जिज्ञासु और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसे लोग बाकी लोगों के नए विचारों और नए - नए दृष्टिकोणों को सुनना पसंद करते हैं.

5.सहानुभूति 

सहानुभूति 
5

इसके अलावा दूसरों से जुड़ना एक्सट्रोवर्ट लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए वे दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. ये लोग दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और परेशानियों को समझते हैं. इसके अलावा एक्सट्रोवर्ट लोगों की सबसे बेहतरीन आदतों में से एक वे अच्छे श्रोता होते हैं.  

6.समस्याओं का समाधान 

समस्याओं का समाधान 
6

एक्सट्रोवर्ट लोग समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चर्चा करने से समस्याओं के समाधान आसानी से खोजे जा सकते हैं. इसके अलावा अलग-अलग लोगों से प्राप्त अनुभव नई चीजों के बारे समझने में मदद कर सकती है. 

