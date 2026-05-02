भारत की इन 7 जगहों पर मिलेगा बेस्ट मौसम और क्लीन AQI, जानिए क्यों कहा जाता है इन्हें ‘मिनी यूरोप’

1 . क्यों कहा जाता है इन्हें भारत का मिनी यूरोप

1

भारत की ये 7 जगहें सिर्फ घूमने की लिस्ट नहीं है, बल्कि उन जगहों की कहानी है जहां आप गर्मी, प्रदूषण और भागदौड़ से सच में ब्रेक ले सकते हैं. नीचे दिए गए सातों डेस्टिनेशन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि मौसम, हवा और माहौल के हिसाब से भी राहत देने वाले हैं- यानी असली “मिनी यूरोप” फील. भारत के कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जहां का तापमान गर्मियों में भी 10 से 20 डिग्री के बीच रहता है. हवा साफ होती है और भीड़भाड़ कम होती है. यही वजह है कि यहां आपको वही शांत माहौल, हरियाली और फ्रेशनेस मिलती है जो लोग यूरोप में ढूंढते हैं. असल फायदा ये है कि बिना वीजा, बिना लंबी फ्लाइट के आप वैसी ही फील ले सकते हैं. तो चलिए जानें गैलरी भारत के 7 मिनी यूरोप डेस्टिनेशन कौन से हैं. (फोटो एआई)