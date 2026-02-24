मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 

यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, AI समिट प्रदर्शन मामले में अबतक 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, दिल्ली पुलिस ने उदयभानु से रातभर पूछताछ की, उदय भानु चिब जांच में सहयोग नहीं कर रहे- सूत्र, उदयभानु पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप
Feb 24, 2026
1. अमेरिकी नर्स का रुला देने वाला खुलासा
जीवन में अक्सर लोग दौलत, सफलता और भविष्य की योजनाओं में के बीच उलझे रहते हैं लेकिन जब अंतिम समय आता है तो इंसान के मन वो चीजें रह जाती हैं जिनके लिए वह कभी या तो समय नहीं निकाल पाया या उसके लिए वह सेकेंडरी थीं. एक अमेरिकी ICU की नर्स ने दिल को झझकोड़ देने वाला वो सच बताया है जिसे सुनकर आपकी भी आंखे नम हो जाएंगी. इस नर्स ने मृत्यु के करीब पहुंचे मरीजों के आखिरी शब्दों को करीब से सुना है और बताया कि हर मरने वाला अपने अंतिम समय में ये 9 बाते जरूर कहता है.
2.रीजों के अंतिम क्षणों और उनका अनुभव किया साझा
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में काम करने वाली 29 वर्षीय नर्स किर्स्टी रॉबर्ट पिछले चार वर्षों से गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में सेवा दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने दर्जनों मरीजों के अंतिम क्षणों को देखा और उनका अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.
3.मरने से पहले मरीज़ अक्सर कहते हैं ये 9 शब्द
किर्स्टी के अनुसार जब मृत्यु कुछ घंटों या मिनटों की दूरी पर होती है, तो मरीजों में एक अजीब सा बदलाव आता है. कई बार उनकी रिपोर्ट सामान्य होती है और डॉक्टर खतरे की बात नहीं करते, लेकिन मरीज अंदर से कुछ महसूस करने लगता है जैसे शरीर उन्हें संकेत दे रहा हो कि समय करीब है. ऐसे समय में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द होते हैं,“कृपया मेरे परिवार को बता दीजिएगा कि मैं उनसे प्यार करता या करती हूं.”
इन शब्दों के साथ कई मरीज यह भी कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वे जल्द ही मरने वाले हैं. किर्स्टी का दावा है कि इन शब्दों के कुछ ही समय बाद कई मरीजों की हालत अचानक बिगड़ जाती है और मृत्यु हो जाती है.
4.सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नर्स का अनुभव
किर्स्टी ने यह अनुभव एक वीडियो में साझा किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा. कई मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिस नर्सों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने भी मरीजों में ऐसा पैटर्न देखा है. एक पूर्व हॉस्पिस नर्स ने लिखा कि मरीजों में मृत्यु से पहले एक तरह की अंतिम जागरूकता दिखाई देती है, मानो वे अपने अंतिम सफर को महसूस कर रहे हों.
5.शरीर क्यों देता है मौत से पहले संकेत?
वैज्ञानिक दृष्टि से जब शरीर के अंग धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं तो मस्तिष्क को संकेत मिलने लगते हैं. इससे भय, चिंता, या गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं. डॉक्टरों के अनुसार मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोलॉजिकल बदलाव इंसान को यह महसूस करा सकते हैं कि जीवन समाप्त होने वाला है. हालांकि, किर्स्टी का मानना है कि यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है.
6.मौत के बीच इंसान को क्या समझ आता है?
किर्स्टी कहती हैं कि मरीजों के साथ समय बिताना उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन होता है. वे उनके परिवार से मिलती हैं, उनके जीवन की कहानियां सुनती हैं, और फिर उन्हें खो देती हैं. लेकिन समय के साथ उन्होंने मौत को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना सीख लिया. उनका संदेश बेहद सरल और गहरा है कि जीवन धन या संपत्ति जमा करने के बारे में नहीं है. अंत में, प्रेम और रिश्ते ही हमारे साथ रहते हैं.
7.भारतीय संदर्भ में यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है?
भारतीय संस्कृति में परिवार और रिश्तों को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आधुनिक जीवन में लोग अक्सर दौड़ में उलझ जाते हैं. यह कहानी याद दिलाती है कि अंत में इंसान को न पैसा याद रहता है, न सफलता, बस अपने प्रियजन और प्रेम ही याद आता है और उसी की कमी भी महसूस होती है.
8.मौत से पहले मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स बदलते हैं
मेडिकल रिसर्च के अनुसार मृत्यु के करीब पहुंचने पर मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स बदलते हैं, जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और अपने प्रियजनों के बारे में सोचता है.
9. जीवन का असली अर्थ रिश्तों में है
मौत से पहले बोले गए ये शब्द हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका परिवार, प्रेम और रिश्ते होते हैं.इसलिए, आज ही अपने प्रियजनों को समय दें, उनसे प्यार जताएं और कृतज्ञता के साथ जीवन जिएं क्योंकि अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण होगा.
