मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 

3 . मरने से पहले मरीज़ अक्सर कहते हैं ये 9 शब्द

किर्स्टी के अनुसार जब मृत्यु कुछ घंटों या मिनटों की दूरी पर होती है, तो मरीजों में एक अजीब सा बदलाव आता है. कई बार उनकी रिपोर्ट सामान्य होती है और डॉक्टर खतरे की बात नहीं करते, लेकिन मरीज अंदर से कुछ महसूस करने लगता है जैसे शरीर उन्हें संकेत दे रहा हो कि समय करीब है. ऐसे समय में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द होते हैं,“कृपया मेरे परिवार को बता दीजिएगा कि मैं उनसे प्यार करता या करती हूं.”

इन शब्दों के साथ कई मरीज यह भी कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वे जल्द ही मरने वाले हैं. किर्स्टी का दावा है कि इन शब्दों के कुछ ही समय बाद कई मरीजों की हालत अचानक बिगड़ जाती है और मृत्यु हो जाती है.

