भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 10:31 AM IST
1. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ 2025 की रिपोर्ट
हर कोई अमीर बनना चाहता है. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत में ऐसे अमीर लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है. वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में करोड़पति परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट का दावा है कि भारत में लगभग हर 30 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार जुड़ रहा है.
2.2025 में करोड़पतियों की संख्या 8.71 लाख हो गई
रिपोर्ट के अनुसार, 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाले परिवारों को करोड़पति परिवारों की श्रेणी में रखा गया है. 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 4.58 लाख थी, जबकि 2025 में यह बढ़कर 8.71 लाख हो गई. यानी लगभग चार वर्षों में भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है.
3.किस राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति
राज्यवार आंकड़ों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र 1.75 करोड़ करोड़पति परिवारों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद 68,200 करोड़ करोड़पति परिवारों के साथ दिल्ली और 31,600 करोड़ करोड़पति परिवारों के साथ बेंगलुरु का स्थान है. मुंबई में 1.42 करोड़ अमीर परिवार हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई को देश की करोड़पति राजधानी कहा गया है.
4. 50 प्रतिशत से ज़्यादा के पास लग्ज़री कारें
भारतीय करोड़पति परिवार शेयरों, रियल एस्टेट और सोने पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. 50 प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय करोड़पतियों के पास लग्ज़री कारें हैं.
5.कहां-कहां खर्च रहे लोग पैसे
इसके अलावा, पुरुषों के लिए रोलेक्स घड़ियां, महिलाओं के लिए गहने और बच्चों के लिए खिलौने सबसे ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं. 4-5 प्रतिशत करोड़पतियों का शौक घूमना-फिरना है, उसके बाद पढ़ना और खाना बनाना है. इस शोध के अनुसार, भारतीय करोड़पति एमिरेट्स को अपनी पसंदीदा एयरलाइन और ताज होटल को ठहरने के लिए सबसे शानदार जगह मानते हैं.
6.महिलाएँ बन रहीं नया रिच क्लास-पहली बार रिकॉर्डेड ग्रोथ
रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिला करोड़पतियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. फाइनेंस, स्टार्टअप, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में महिलाएं शानदार कमाई कर रही हैं. यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक से महिलाएं बंपर कमाई कर रही हैं.
7.भारत का मिडिल क्लास सुपर-रिच में बदल रहा है
जो लोग 10-15 साल पहले मिडिल क्लास थे, वही आज स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के कारण करोड़पति बन गए हैं. सेंसैक्स की ग्रोथ और प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ना इसका सबसे बड़ा कारण है.
8.भारत की आर्थिक विकास गति तेज हुई
हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद का कहना है कि भारत में लक्जरी कारों की वृद्धि, अरबपतियों की बढ़ती संख्या और शेयर बाजार के प्रदर्शन और जीडीपी का अभिसरण भारत की आर्थिक विकास गति को दर्शाता है.
9.फ्यूचर: 2030 तक 3 गुना करोड़पति-रिपोर्ट का दावा
हुरुन का अनुमान है कि 2030 तक भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 3 गुना हो सकती है. ये भारत को दुनिया के 3 सबसे तेज़ी से बढ़ते वेल्थ मार्केट में शामिल करेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से