भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

1 . मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ 2025 की रिपोर्ट

हर कोई अमीर बनना चाहता है. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत में ऐसे अमीर लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है. वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में करोड़पति परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट का दावा है कि भारत में लगभग हर 30 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार जुड़ रहा है.

