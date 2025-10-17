Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

8 . क्या हैं लक्षण?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी को खाने में दिक्कत हो रही हो, गले में लगातार खराश बनी रहती हो या फिर निगलने में दर्द महसूस हो रहा हो, और साथ ही बिना किसी वजह के वजन तेजी से कम हो रहा हो, तो ये संकेत गंभीर हो सकते हैं. ऐसी में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इनपुट-आईएएनएस

