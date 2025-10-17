Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
Oct 17, 2025
1.वैज्ञानिक शोधों में साबित
बता दें कि कई वैज्ञानिक शोधों में साबित हो चुका है कि जरूरत से ज्यादा गर्म चाय पीने से एसोफैगस यानी खाने की नली में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और बार-बार बहुत गर्म चीजें निगलने से यानी 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान वाली चाय, खाने की नली की कोमल परत को नुकसान पहुंचाती है.
2.कैंसर का खतरा
यह परत बार-बार जलने से वहां सूजन आ जाती है और सूजन के साथ-साथ कोशिकाओं में बदलाव शुरू हो जाता है, जो धीरे-धीरे कैंसर में बदल सकते हैं. इसे विज्ञान की भाषा में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन और सेल म्यूटेशन कहा जाता है.
3.WHO ने भी माना
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म चीजों के नियमित सेवन से एसोफैजियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए इससे बचना चाहिए.
4.खाने की नली के दो मुख्य प्रकार के कैंसर
आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह कौन सा कैंसर है और इसके लक्षण क्या हैं? तो बता दें कि खाने की नली के दो मुख्य प्रकार के कैंसर होते हैं, इनमें पहला है एसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. दूसरा है एसोफेगल एडेनोकार्सिनोमा.
5.दोनों कैंसर में अंतर
बता दें कि इनमें से पहला अधिकतर नली के ऊपरी हिस्से में होता है और इसका मुख्य कारण गर्म पेय या तंबाकू का सेवन माना जाता है. दूसरा प्रकार नली के निचले हिस्से में होता है, जो अधिकतर मोटापा और लंबे समय से चल रही एसिडिटी के कारण हो सकती है.
6.बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना नुकसानदेह
एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाय अपने आप में नुकसान नहीं करती, पर असली परेशानी उसका बहुत ज्यादा गर्म होना है. चाय, कॉफी, या फिर सूप, अगर ये बहुत गरम होकर सीधे निगले जाएं, तो यह खतरा पैदा करते हैं. आयुर्वेद भी मानता है कि भोजन या पेय न तो बहुत गरम होना चाहिए और न ही बहुत ठंडा.
7.बन सकता है कई रोगों की जड़
आयुर्वेद के अनुसार, 'उष्ण' यानी गर्म पेय पाचन को मदद कर सकते हैं और अगर यह जरूरत से ज्यादा गर्म हो, तो पित्त को बढ़ा सकते हैं. इसलिए शरीर में सूजन और कई रोगों की जड़ बनता है.
8.क्या हैं लक्षण?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी को खाने में दिक्कत हो रही हो, गले में लगातार खराश बनी रहती हो या फिर निगलने में दर्द महसूस हो रहा हो, और साथ ही बिना किसी वजह के वजन तेजी से कम हो रहा हो, तो ये संकेत गंभीर हो सकते हैं. ऐसी में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इनपुट-आईएएनएस
