गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Oct 29, 2025, 08:28 PM IST
1.45 बिलियन डॉलर की संपत्ति
अब लगभग 45 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले एरिक श्मिट ने अपनी आदतों के बारे में बताया है जिनसे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी आदतें उनकी आजमायी हुई हैं.
2.गूगल के पूर्व सीईओ की आदतें
गूगल के पूर्व सीईओ ने अपनी आदतों के बारे में बताया है जिसकी वजह से वह सफल हो सके हैं. इस तरह की आदतों को अपना आप भी अपने करियर में उचांइयों को छू सकते हैं.
3.धैर्य रखने की आदत
गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने का मानना है कि धैर्य रखने की आदत हमेशा सफलता की ओर ले जाने में मदद करती है. जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह कभी भी निराश नही होता.
4.स्क्रीन से दूर
उन्होंने बताया है कि वह सप्ताह में कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहकर अपने मन को शांत रखते है और चिंतन करते हैं. जिससे उनकी सोचने और सझने की झमता का विकास होता है.
5.ज्यादा काम से जरूरी है सही काम
वो ये भी कहते है कि ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है सही काम करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अपको उतनी देर ही काम करना चाहिए जितनी देर आप बेहतर तरीके से परिणाम दे पा रहे हैं.