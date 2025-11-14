एलन मस्क ने AI ग्रोक को दिखाई गणपति की तस्वीर, जानिए क्या मिला फिर जवाब?

3 . एलन मस्क ने गणेश जी के बारे में क्या पूछा?

3

जब ग्रोक से पूछा गया कि यह क्या है, तो उन्होंने तस्वीर देखकर सही कहा कि यह गणेश जी हैं. चैटबॉट ने मूर्ति के हर हिस्से का मतलब समझाया. सोशल मीडिया पर लोगों ने ग्रोक की इस स्पष्टता और सम्मान के साथ जवाब देने के लिए उनकी तारीफ़ की.

