एलन मस्क ने AI ग्रोक को दिखाई गणपति की तस्वीर, जानिए क्या मिला फिर जवाब?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि यह सिर्फ़ कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देता. बल्कि, यह हमारे द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देता है. इसी तरह, एलन मस्क ने भी गणेश जी की एक तस्वीर अपलोड की और ग्रोक से उन्हें विस्तृत आध्यात्मिक उत्तर मिला.

| Nov 14, 2025, 09:41 AM IST

1. एलन मस्क ने एआई से हुई बातचीत की शेयर

एलन मस्क ने एआई से हुई बातचीत की शेयर
1

एलन मस्क ने अपनी कंपनी (x)AI द्वारा निर्मित एक AI चैटबॉट ग्रोक के साथ हुई बातचीत पोस्ट की है. एलन मस्क ने हाल ही में अपनी कंपनी xAI द्वारा निर्मित एक AI चैटबॉट, ग्रोक के साथ हुई बातचीत पोस्ट की है.
 

2.मस्क ने ग्रोक को गणेश जी की एक तस्वीर दिखाई

मस्क ने ग्रोक को गणेश जी की एक तस्वीर दिखाई
2

पोस्ट में ग्रोक को गणेश जी की एक तस्वीर दिखाई गई है. गणेश जी एक प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं जो समस्याओं का समाधान करने और सौभाग्य लाने के लिए जाने जाते हैं.

3.एलन मस्क ने गणेश जी के बारे में क्या पूछा?

एलन मस्क ने गणेश जी के बारे में क्या पूछा?
3

जब ग्रोक से पूछा गया कि यह क्या है, तो उन्होंने तस्वीर देखकर सही कहा कि यह गणेश जी हैं. चैटबॉट ने मूर्ति के हर हिस्से का मतलब समझाया. सोशल मीडिया पर लोगों ने ग्रोक की इस स्पष्टता और सम्मान के साथ जवाब देने के लिए उनकी तारीफ़ की.
 

4.ग्रोक ने गणेश को कैसे पहचाना?

ग्रोक ने गणेश को कैसे पहचाना?
4

जब मस्क ने गणेश की मूर्ति की तस्वीर अपलोड की, तो उसमें गणेश का सिर हाथी का और केवल एक दाँत वाला दिखाया गया था. मूर्ति की चार भुजाएँ भी थीं. ग्रोक ने बताया कि ये गणेश की मूर्तियों की सामान्य विशेषताएँ हैं.
 

5.चैटबॉट ने जानिए क्या बताया

चैटबॉट ने जानिए क्या बताया
5

चैटबॉट ने बताया कि गणेश की मूर्ति पीतल या कांसे की बनी थी. इसमें अन्य विवरण भी दिखाए गए थे, जैसे कमल के आधार पर बैठे गणेश. मूर्ति के पीछे एक सजाया हुआ मेहराब भी था. ग्रोक ने मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा चूहा भी दिखाया.
 

6.सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बातचीत
6

एलन मस्क द्वारा पोस्ट शेयर करने के बाद यह विवरण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने मूर्ति की सही पहचान करने और उसका सम्मानजनक वर्णन करने के लिए चैटबॉट की प्रशंसा की.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

