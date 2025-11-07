Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 07, 2025, 11:08 AM IST
1.How to make Delicious Food in Electric Kettle
इलेक्ट्रिक केटल हर घर, हॉस्टल या ऑफिस में एक आम उपकरण है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी उबालने या चाय/कॉफ़ी बनाने तक ही सीमित रहता है. लेकिन, जो लोग जल्दी में हैं, बैचलर हैं, या सीमित किचन उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक केटल एक मिनी-कुकिंग स्टेशन की तरह काम कर सकती है.
यह मल्टी-पर्पस टूल सिर्फ पानी उबालने से कहीं ज्यादा काम कर सकता है. अगर आपकी भूख अचानक बढ़ जाए तो केटल में मिनटों में ये 7 मजेदार डिशेज बनाकर अपनी भूख को 'छूमंतर' कर सकते हैं..
2.How to Make Sweet Corn in Electric Kettle
शाम के नाश्ते के लिए भुट्टा उबालना अब मिनटों का काम है. केटल में पानी उबालें. उसमें जमे हुए (Frozen) स्वीट कॉर्न के दाने डालें. केटल को स्विच ऑफ करके 5 मिनट तक ढंक दें. पानी छानकर उसमें मक्खन, नमक और मिर्च मिलाकर खाएं.
3.Electric Kettle Different Uses
प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनाने का यह सबसे सरल तरीका है. केटल में अंडे डालें (ध्यान से ताकि वे टूटे नहीं), पानी भरें ताकि वे पूरी तरह डूब जाएं. केटल को ऑन करें और उबाल आने के बाद स्विच ऑफ कर दें. 8-10 मिनट तक गर्म पानी में रहने दें. आपके अंडे तैयार हैं.
4.Tips To Make Soup in Electric Kettle
सर्दियों में या हल्की भूख लगने पर तुरंत गर्मागर्म सूप बनाया जा सकता है. केटल में पानी उबालें. एक मग में सूप पाउडर डालें और उसमें उबला हुआ पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आपका सूप पीने के लिए तैयार है.
5.How to make coffee in Electric Kettle
हालांकि केटल को सिर्फ पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, इमरजेंसी में आप इसमें दूध भी गर्म कर सकते हैं. दूध की मात्रा कम रखें. उबाल आने पर तुरंत स्विच ऑफ कर दें, ताकि दूध उबलकर बाहर न गिरे. इसके अलावा, आप चाहें तो इसमें कॉफी भी बना सकते हैं.
6.How to make Maggi in Electric Kettle
यह इलेक्ट्रिक केटल का सबसे लोकप्रिय गैर-पारंपरिक उपयोग है. केटल में पानी उबालें, मैगी या नूडल्स और मसाला डालें, और उसे कुछ देर के लिए ढंक दें. ध्यान रखें कि केटल में स्विच ऑफ करने का विकल्प हो. 2-3 मिनट में आपकी मैगी तैयार है.
7.Easy Ways to Use Electric Kettle in hindi
आप केटल में पास्ता भी उबाल सकते हैं. केटल में पानी और थोड़ा नमक डालकर उबालें. पास्ता डालें. केटल को बार-बार ऑन/ऑफ करके 10-12 मिनट तक उबालें जब तक पास्ता नरम न हो जाए. बाद में आप इसमें मेयोनीज़ या टोमैटो केचअप मिलाकर खा सकते हैं.
