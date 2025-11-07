FacebookTwitterYoutubeInstagram
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

Electric Kettle Uses: इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ चाय-पानी के लिए नहीं है! इसमें 7 मज़ेदार डिशेज, जैसे पास्ता, मैगी, सूप, और अंडे, मिनटों में बनाई जा सकती हैं. यह बैचलर्स और हॉस्टल में रहने वालों के लिए अत्यधिक उपयोगी है.

Pragya Bharti | Nov 07, 2025, 11:08 AM IST

1.How to make Delicious Food in Electric Kettle

How to make Delicious Food in Electric Kettle
1

इलेक्ट्रिक केटल हर घर, हॉस्टल या ऑफिस में एक आम उपकरण है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी उबालने या चाय/कॉफ़ी बनाने तक ही सीमित रहता है. लेकिन, जो लोग जल्दी में हैं, बैचलर हैं, या सीमित किचन उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक केटल एक मिनी-कुकिंग स्टेशन की तरह काम कर सकती है.
यह मल्टी-पर्पस टूल सिर्फ पानी उबालने से कहीं ज्यादा काम कर सकता है. अगर आपकी भूख अचानक बढ़ जाए तो केटल में मिनटों में ये 7 मजेदार डिशेज बनाकर अपनी भूख को 'छूमंतर' कर सकते हैं..

2.How to Make Sweet Corn in Electric Kettle

How to Make Sweet Corn in Electric Kettle
2

शाम के नाश्ते के लिए भुट्टा उबालना अब मिनटों का काम है. केटल में पानी उबालें. उसमें जमे हुए (Frozen) स्वीट कॉर्न के दाने डालें. केटल को स्विच ऑफ करके 5 मिनट तक ढंक दें. पानी छानकर उसमें मक्खन, नमक और मिर्च मिलाकर खाएं.

3.Electric Kettle Different Uses

Electric Kettle Different Uses
3

प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनाने का यह सबसे सरल तरीका है. केटल में अंडे डालें (ध्यान से ताकि वे टूटे नहीं), पानी भरें ताकि वे पूरी तरह डूब जाएं. केटल को ऑन करें और उबाल आने के बाद स्विच ऑफ कर दें. 8-10 मिनट तक गर्म पानी में रहने दें. आपके अंडे तैयार हैं.

4.Tips To Make Soup in Electric Kettle

Tips To Make Soup in Electric Kettle
4

सर्दियों में या हल्की भूख लगने पर तुरंत गर्मागर्म सूप बनाया जा सकता है. केटल में पानी उबालें. एक मग में सूप पाउडर डालें और उसमें उबला हुआ पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आपका सूप पीने के लिए तैयार है.

5.How to make coffee in Electric Kettle

How to make coffee in Electric Kettle
5

हालांकि केटल को सिर्फ पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, इमरजेंसी में आप इसमें दूध भी गर्म कर सकते हैं. दूध की मात्रा कम रखें. उबाल आने पर तुरंत स्विच ऑफ कर दें, ताकि दूध उबलकर बाहर न गिरे. इसके अलावा, आप चाहें तो इसमें कॉफी भी बना सकते हैं. 

6.How to make Maggi in Electric Kettle

How to make Maggi in Electric Kettle
6

यह इलेक्ट्रिक केटल का सबसे लोकप्रिय गैर-पारंपरिक उपयोग है. केटल में पानी उबालें, मैगी या नूडल्स और मसाला डालें, और उसे कुछ देर के लिए ढंक दें. ध्यान रखें कि केटल में स्विच ऑफ करने का विकल्प हो. 2-3 मिनट में आपकी मैगी तैयार है.

7.Easy Ways to Use Electric Kettle in hindi

Easy Ways to Use Electric Kettle in hindi
7

आप केटल में पास्ता भी उबाल सकते हैं. केटल में पानी और थोड़ा नमक डालकर उबालें. पास्ता डालें. केटल को बार-बार ऑन/ऑफ करके 10-12 मिनट तक उबालें जब तक पास्ता नरम न हो जाए. बाद में आप इसमें मेयोनीज़ या टोमैटो केचअप मिलाकर खा सकते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

