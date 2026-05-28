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Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम

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Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम

Eid-ul-Adha Mubarak 2026: बकरीद के पावन अवसर पर अपनों को ये चुनिंदा शायरियां और संदेश भेजें. ये दिल को छू लेने वाले शब्द आपके प्रियजनों के साथ खुशियों और मोहब्बत के रिश्ते को और गहरा करेंगे.

Pragya Bharti | May 28, 2026, 07:00 AM IST

1.Eid Ul Adha Mubarak 2026 Shayari in Hindi

Eid Ul Adha Mubarak 2026 Shayari in Hindi
1

ईद-उल-अजहा का त्योहार त्याग, समर्पण और भाईचारे का प्रतीक है. इस मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को खास महसूस कराने के लिए यहां 20 से अधिक बेहतरीन शायरियां और संदेश दिए गए हैं.

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2.Bakrid Mubarak with HD Images and Shayari

Bakrid Mubarak with HD Images and Shayari
2

"खुदा से यही दुआ करते हैं आज,
आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल आज,
बकरीद के इस मुबारक मौके पर,
खुशियों से भर जाए आपका घर आज."

"बकरीद का त्योहार है, खुशियों का है बहार,
अपनों की दुआएं, ढेर सारा प्यार,
मुबारक हो आपको बकरीद का ये दिन,
खुश रहे सदा आपका संसार."
 

3.Eid-ul-Adha Mubarak wishes In Hindi

Eid-ul-Adha Mubarak wishes In Hindi
3

खुदा की रहमत का साया रहे आपके साथ,
खुशियों का हर पल हो आपके साथ,
कुर्बानी का जज्बा दिल में हो हमेशा,
मुबारक हो आपको ईद-उल-अजहा का ये खास साथ.

इबादत की खुशबू से महके ये जहान,
अल्लाह की इनायत से रोशन हो ईमान,
बकरीद का ये दिन लाए आपके लिए,
सुकून, तरक्की और ढेर सारा मान-सम्मान.
 

4.Eid-ul-Adha Mubarak Wishes

Eid-ul-Adha Mubarak Wishes
4

त्याग और समर्पण की ये रीत निराली है,
अल्लाह के बंदों पर नूर-ए-खुदा की लाली है,
दुआ है हमारी इस पाक मुबारक दिन पर,
आपकी हर मुस्कुराहट खुशियों से खाली न हो.

दिलों में मोहब्बत और जुबां पर दुआ हो,
हर शक्स के लिए आज प्यार भरा पैगाम हो,
बकरीद की ये बरकतें आपके नाम हों,
खुदा करे ये बकरीद सबसे हसीन और आम हो.
 

TRENDING NOW

5.Best Eid Ul Adha Mubarak Quotes in Hindi

Best Eid Ul Adha Mubarak Quotes in Hindi
5

ना कोई रंजिश रहे, ना कोई फासला रहे,
इंसानियत का जज्बा दिल में सदा रहे,
कुर्बानी का ये त्योहार हमें ये सिखाए,
खुदा की इबादत में ही बंदे का भला रहे.

आसमान से चांद की रोशनी आप तक आए,
खुदा की हर नेमत आपके घर में समाए,
बकरीद की खुशियां लाए आपके लिए वो पल,
जो आपकी जिंदगी को हमेशा महकाए.

6.Latest Bakrid 2026 Status for WhatsApp

Latest Bakrid 2026 Status for WhatsApp
6

नेकियां करें और जहान जीत लें,
खुदा की रहमत का जाम पी लें,
बकरीद का मौका है इबादत के लिए,
आएं इस त्योहार को मिलकर जी लें.

ख्वाहिशें हो पूरी, दुआएं कबूल हों,
आपकी जिंदगी में खुशियों के फूल हों,
ईद-उल-अजहा का नूर फैला रहे हर तरफ,
आपके हर कदम पर कामयाबी की धूल हो.
 

7.Best Bakrid Mubarak wishes for Family and Friends

Best Bakrid Mubarak wishes for Family and Friends
7

सब्र का दामन थामे रखें, ईमान को बुलंद करें,
अल्लाह के शुक्र के साथ, आज ये बकरीद मनाएं,
गमों को भूलकर, खुशियों को गले लगाएं,
बकरीद के मुबारक मौके पर, सब मिलकर मुस्कुराएं.

दीपक की तरह रोशन रहे आपका हर सफर,
अल्लाह की इनायत हो, न रहे कोई फिक्र,
मुबारक हो आपको ईद-उल-अजहा का त्योहार,
दुआओं में याद रखना, हो बस यही जिकर.
 

8.Bakrid mubarak Shayari 2026

Bakrid mubarak Shayari 2026
8

"दीपक में अगर नूर न होता,
तन्हा दिल इतना मजबूर न होता,
हम आपको खुद बकरीद मुबारक कहने आते,
अगर आपका घर हमसे इतना दूर न होता."

"समुद्र को उसका किनारा मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक,
फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,
और आपको हमारी तरफ से बकरीद मुबारक."
 

9.Eid-ul-Adha Quotes in Hindi

Eid-ul-Adha Quotes in Hindi
9

"खुशियों की शाम और यादों का सवेरा हो,
आपकी हर खुशी में हमारा बसेरा हो,
बकरीद-उल-अजहा पर यही दुआ है हमारी,
आपकी हर ख्वाइश पर चांद का पहरा हो."

"बकरीद के रंग आपके संग,
खुशियां हो आपके अंग-संग,
बकरीद मुबारक हो आपको."
 

10.Bakrid Mubarak Wishes

Bakrid Mubarak Wishes
10

"ईमान की ताजगी, दिल में नूर हो,
आपका हर सपना, आपकी आंखों से दूर न हो."

"बकरीद का चांद मुबारक हो,
हर कदम पर आपको खुशियां हासिल हों."

"दुआएं हैं हमारी, अपनों का साथ हो,
बकरीद के दिन, खुशियों की बरसात हो."

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