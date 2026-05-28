Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम

7 . Best Bakrid Mubarak wishes for Family and Friends

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सब्र का दामन थामे रखें, ईमान को बुलंद करें,

अल्लाह के शुक्र के साथ, आज ये बकरीद मनाएं,

गमों को भूलकर, खुशियों को गले लगाएं,

बकरीद के मुबारक मौके पर, सब मिलकर मुस्कुराएं.

दीपक की तरह रोशन रहे आपका हर सफर,

अल्लाह की इनायत हो, न रहे कोई फिक्र,

मुबारक हो आपको ईद-उल-अजहा का त्योहार,

दुआओं में याद रखना, हो बस यही जिकर.

