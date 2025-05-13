20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश

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Pragya Bharti | Mar 21, 2026, 12:21 AM IST
1.Eid Mubarak 2026 Shayari
रमजान के पाक महीने की इबादतों और रोजों के बाद, आसमान में ईद का चांद खुशियों का पैगाम लेकर आता है. ईद-उल-फितर सिर्फ पकवानों और नए कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि यह शुक्रगुजारी, भाईचारे और एक-दूसरे के लिए दुआएं मांगने का दिन है. इस मुबारक मौके पर अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को कुछ खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आएंगे.
2.Eid Al Fitr Mubarak 2026
"ऐ चांद, तू उनको मेरा पैगाम कह देना,
खुशी का दिन और हंसी की शाम कह देना,
जब वो देखें तुझे बाहर आकर,
तो मेरी तरफ से उन्हें 'ईद मुबारक' कह देना."
"देखा ईद का चांद तो मांगी ये दुआ रब से,
दे दे तेरा साथ उम्र भर के लिए सबसे."
3.Eid Mubarak Wishes in Hindi
"रात को नया चांद मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक,
सितारों को बुलंदी मुबारक,
और आपको हमारी तरफ से 'ईद मुबारक'."
"आसमान में चांद मुस्कराया है,
तारों ने भी अपना नूर बरसाया है,
खुदा की रहमत साथ लाया है,
देखो फिर से 'ईद' का प्यारा दिन आया है."
4.Eid Mubarak 2026 Shayari in Hindi
"खुदा करे कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए,
हर गम आपकी जिंदगी से कोसों दूर हो जाए,
खुशियों से भरा हो दामन आपका हरदम,
ईद का हर लम्हा आपके लिए नूर हो जाए."
"सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,
दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल,
खुशियों की हो ऐसी बरसात तुम पर,
कि खुदा तुम्हारी हर दुआ करे कुबूल."
5.Happy Eid Wishes 2026
"हर ख्वाहिश हो पूरी आपकी,
मिले खुशियों का जहा आपको,
जब आप मांगें दुआ में एक सितारा,
तो खुदा नवाज़ दे सारा आसमान आपको."
"दिए जलते और जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक है जिंदगी, यह दुआ है हमारी,
आप इसी तरह खुशियों के साथ 'ईद' मनाते रहें."
6.Eid Mubarak Shayari For Friends
"दीपक में अगर नूर न होता,
तन्हा दिल मजबूर न होता,
हम आपको खुद 'ईद मुबारक' कहने आते,
अगर आपका घर हमसे दूर न होता."
"समुद्र को उसका किनारा मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक,
फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,
और आपको हमारी तरफ से 'ईद' मुबारक!"
7.Eid Ul Fitr 2026 Wishes in Hindi
"इबादत से दिल को आबाद करना,
गुनाहों को नेक काम से आजाद करना,
हमारी खुशी तो बस आप ही से है,
जब दुआ माँगें तो हमें भी याद करना."
"अल्लाह हमारी और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए.
ईद मुबारक!"
8.Eid Wishes Message in Hindi
"रमजान की विदाई और ईद की मिठास,
मुबारक हो आपको खुशियों का यह अहसास."
"सूरज की किरणें और तारों की बारात,
मुबारक हो आपको ईद की यह सौगात."
9. Happy Eid Messages 2026
"अल्लाह आपको सेहत,
सुकून और तरक्की अता फरमाए.
ईद मुबारक!"
"मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है ईद,
हर दिल में बसी एक नई उम्मीद है ईद."
ईद मुबारक..
10.Eid Mubarak Shayari For Loved Ones
"चांद रात मुबारक हो, खुशियों की बात मुबारक हो,
अल्लाह की हर नेमत और बरकत मुबारक हो."
"मिले हर कदम पर कामयाबी आपको,
दुआ है रब से कि कभी न मिले तन्हाई आपको."
11.Eid Mubarak Quotes in Hindi
"सजी रहे खुशियों की महफिल आपके घर में,
ईद का नूर चमकता रहे आपकी नजर में."
"दुआ का हाथ उठा है, रब से यही इल्तिजा है,
आपकी जिंदगी में हमेशा ईद जैसा मजा है."