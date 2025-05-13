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20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश

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20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश

Happy Eid Mubarak 2026 Wishes: ईद-उल-फितर खुशियों और दुआओं का संगम है. इस खास मौके पर अपनों को 'अल्लाह की रहमत' और 'बरकत' से भरे ये चुनिंदा शुभकामना संदेश और शायरियां भेजकर ईद का जश्न दोगुना कर सकते हैं.

Pragya Bharti | Mar 21, 2026, 12:21 AM IST

1.Eid Mubarak 2026 Shayari

Eid Mubarak 2026 Shayari
1

रमजान के पाक महीने की इबादतों और रोजों के बाद, आसमान में ईद का चांद खुशियों का पैगाम लेकर आता है. ईद-उल-फितर सिर्फ पकवानों और नए कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि यह शुक्रगुजारी, भाईचारे और एक-दूसरे के लिए दुआएं मांगने का दिन है. इस मुबारक मौके पर अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को कुछ खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आएंगे.
 

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2.Eid Al Fitr Mubarak 2026

Eid Al Fitr Mubarak 2026
2

"ऐ चांद, तू उनको मेरा पैगाम कह देना,
खुशी का दिन और हंसी की शाम कह देना,
जब वो देखें तुझे बाहर आकर,
तो मेरी तरफ से उन्हें 'ईद मुबारक' कह देना."

"देखा ईद का चांद तो मांगी ये दुआ रब से,
दे दे तेरा साथ उम्र भर के लिए सबसे."

3.Eid Mubarak Wishes in Hindi

Eid Mubarak Wishes in Hindi
3

"रात को नया चांद मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक,
सितारों को बुलंदी मुबारक,
और आपको हमारी तरफ से 'ईद मुबारक'."

"आसमान में चांद मुस्कराया है,
तारों ने भी अपना नूर बरसाया है,
खुदा की रहमत साथ लाया है,
देखो फिर से 'ईद' का प्यारा दिन आया है."

4.Eid Mubarak 2026 Shayari in Hindi

Eid Mubarak 2026 Shayari in Hindi
4

"खुदा करे कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए,
हर गम आपकी जिंदगी से कोसों दूर हो जाए,
खुशियों से भरा हो दामन आपका हरदम,
ईद का हर लम्हा आपके लिए नूर हो जाए."

"सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,
दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल,
खुशियों की हो ऐसी बरसात तुम पर,
कि खुदा तुम्हारी हर दुआ करे कुबूल."

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5.Happy Eid Wishes 2026

Happy Eid Wishes 2026
5

"हर ख्वाहिश हो पूरी आपकी,
मिले खुशियों का जहा आपको,
जब आप मांगें दुआ में एक सितारा,
तो खुदा नवाज़ दे सारा आसमान आपको."

"दिए जलते और जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक है जिंदगी, यह दुआ है हमारी,
आप इसी तरह खुशियों के साथ 'ईद' मनाते रहें."

6.Eid Mubarak Shayari For Friends

Eid Mubarak Shayari For Friends
6

"दीपक में अगर नूर न होता,
तन्हा दिल मजबूर न होता,
हम आपको खुद 'ईद मुबारक' कहने आते,
अगर आपका घर हमसे दूर न होता."

"समुद्र को उसका किनारा मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक,
फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,
और आपको हमारी तरफ से 'ईद' मुबारक!"

7.Eid Ul Fitr 2026 Wishes in Hindi

Eid Ul Fitr 2026 Wishes in Hindi
7

"इबादत से दिल को आबाद करना,
गुनाहों को नेक काम से आजाद करना,
हमारी खुशी तो बस आप ही से है,
जब दुआ माँगें तो हमें भी याद करना."

"अल्लाह हमारी और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए.

ईद मुबारक!"
 

8.Eid Wishes Message in Hindi

Eid Wishes Message in Hindi
8

"रमजान की विदाई और ईद की मिठास,
मुबारक हो आपको खुशियों का यह अहसास."

"सूरज की किरणें और तारों की बारात,
मुबारक हो आपको ईद की यह सौगात."

9. Happy Eid Messages 2026

Happy Eid Messages 2026
9

"अल्लाह आपको सेहत, 
सुकून और तरक्की अता फरमाए. 
ईद मुबारक!"

"मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है ईद,
हर दिल में बसी एक नई उम्मीद है ईद."

ईद मुबारक..

10.Eid Mubarak Shayari For Loved Ones

Eid Mubarak Shayari For Loved Ones
10

"चांद रात मुबारक हो, खुशियों की बात मुबारक हो,
अल्लाह की हर नेमत और बरकत मुबारक हो."

"मिले हर कदम पर कामयाबी आपको,
दुआ है रब से कि कभी न मिले तन्हाई आपको."

11.Eid Mubarak Quotes in Hindi

Eid Mubarak Quotes in Hindi
11

"सजी रहे खुशियों की महफिल आपके घर में,
ईद का नूर चमकता रहे आपकी नजर में."

"दुआ का हाथ उठा है, रब से यही इल्तिजा है,
आपकी जिंदगी में हमेशा ईद जैसा मजा है."

12.Best Eid Mubarak Quotes

Best Eid Mubarak Quotes
12

"हवा की खुशबू फूलों का हार मुबारक,
तारों की चमक और चांद का प्यार मुबारक,
दुआओं में रहे याद और दिल में अरमान,
आपको खुदा का दिया यह खूबसूरत त्यौहार मुबारक."

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