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Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

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Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

Eid Special Chand Mehndi Designs: इस ईद अपने हाथों पर चांद-सितारों वाली ट्रेंडी मेहंदी सजाकर हथेली खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं. सादगी और आधुनिकता का यह मेल आपके त्योहार को और भी खास और बेहद आकर्षक बना देगा.

Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 03:15 PM IST

1.Eid Special Latest Mehndi designs

Eid Special Latest Mehndi designs
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ईद-उल-फितर खुशियों, मिलन और सजने-संवरने का त्योहार है. नए कपड़ों और लजीज पकवानों के बीच मेहंदी की खुशबू इस जश्न को मुकम्मल बनाती है. महिलाएं इस त्योहार के मौके पर हाथों में मेहंदी रचाना खूब पसंद करती हैं. इसके लिए अलग-अलग तरह की लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन सर्च करती हैं, ताकि वे अपनी सहेलियों से बिल्कुल अलग और यूनिक लगें. अगर आप इस बार पारंपरिक डिजाइन्स से हटकर कुछ नया और अट्रैक्टिव मेहंदी डिजाइन तलाश रही हैं, तो 'चांद-सितारा' वाली मेहंदी डिजाइन्स आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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2.Easy Mehndi Designs for Eid

Easy Mehndi Designs for Eid
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चाहे आप भारी डिजाइन पसंद करती हों या मिनिमल, चांद-सितारा वाला डिजाइन हर रूप में जचता है. ऐसे में, आप ईद के मौके पर अपनी हथेलियों पर इस तरह के सिंपल मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. 
 

3.Eid Full Hand Mehndi Designs

Eid Full Hand Mehndi Designs
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आप अगर भरी-भरी मेहंदी लगाने की शौकीन हैं, तो आप एक्सपर्ट से इस तरह की मेहंदी अपनी हथेलियों पर लगवा सकती हैं. अगर आप खुद भी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा समय लेकर आप स्वयं भी ईद थीम पर ये मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. 

4.Back Hand Eid Mehndi Designs

Back Hand Eid Mehndi Designs
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ईद का त्योहार चांद के दीदार से जुड़ा है, इसलिए हथेली पर अर्धचंद्राकार चांद और टिमटिमाते सितारों की आकृति न केवल त्योहार की थीम से मेल खाती है, बल्कि यह देखने में बहुत ही 'एस्थेटिक' और मॉडर्न लगती है. बैक हैंड पर इस तरह के डिजाइनं बेहद खूबसूरत लगते हैं.

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5.Minimal Mehndi Designs for Eid.

Minimal Mehndi Designs for Eid.
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कलाई के पास थोड़ी सी बारीक डिजाइन और बीच हथेली पर एक चांद और उसके चारों ओर नन्हे सितारे बनाएं. यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें मिनिमल मेहंदी डिजाइन पसंद आती है.

6.Beautiful Mehndi Designs for Eid

Beautiful Mehndi Designs for Eid
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भरी हुई अरेबिक बेल डिजाइन जैसी लुक की मेहंदी भी आप अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं. इस फोटो में दिख रही डिजाइन बेहद यूनिक है, जिसे लगाने के बाद आपकी सहेलियां भी आपसे जलने लगेंगी.

7.Chand Mehndi Designs

Chand Mehndi Designs
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ईद के मौके पर अगर आप कोई दूसरा डिजाइन नहीं, बल्कि चांद मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस तरह के डिजाइन आप ट्राई कर सकती हैं. इसे लगाने में आपको मुश्किल से 30 मिनट का समय लगेगा. 

8.Eid Back hand Mehndi designs

Eid Back hand Mehndi designs
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हाथ के पीछे की तरफ चांद के साथ लटकती हुई झूमर जैसी आकृतियां बनवाएं. यह आपके हाथों को एक रॉयल और 'ज्वेलरी' जैसा लुक देगा. खास बात यह है कि, इस तरह के डिजाइन दूर से ही झलकते हैं और डार्क कलर आने पर बेहद खूबसूरत लगते हैं. 

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