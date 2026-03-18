Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 03:15 PM IST
1.Eid Special Latest Mehndi designs
ईद-उल-फितर खुशियों, मिलन और सजने-संवरने का त्योहार है. नए कपड़ों और लजीज पकवानों के बीच मेहंदी की खुशबू इस जश्न को मुकम्मल बनाती है. महिलाएं इस त्योहार के मौके पर हाथों में मेहंदी रचाना खूब पसंद करती हैं. इसके लिए अलग-अलग तरह की लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन सर्च करती हैं, ताकि वे अपनी सहेलियों से बिल्कुल अलग और यूनिक लगें. अगर आप इस बार पारंपरिक डिजाइन्स से हटकर कुछ नया और अट्रैक्टिव मेहंदी डिजाइन तलाश रही हैं, तो 'चांद-सितारा' वाली मेहंदी डिजाइन्स आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.
2.Easy Mehndi Designs for Eid
चाहे आप भारी डिजाइन पसंद करती हों या मिनिमल, चांद-सितारा वाला डिजाइन हर रूप में जचता है. ऐसे में, आप ईद के मौके पर अपनी हथेलियों पर इस तरह के सिंपल मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं.
3.Eid Full Hand Mehndi Designs
आप अगर भरी-भरी मेहंदी लगाने की शौकीन हैं, तो आप एक्सपर्ट से इस तरह की मेहंदी अपनी हथेलियों पर लगवा सकती हैं. अगर आप खुद भी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा समय लेकर आप स्वयं भी ईद थीम पर ये मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं.
4.Back Hand Eid Mehndi Designs
ईद का त्योहार चांद के दीदार से जुड़ा है, इसलिए हथेली पर अर्धचंद्राकार चांद और टिमटिमाते सितारों की आकृति न केवल त्योहार की थीम से मेल खाती है, बल्कि यह देखने में बहुत ही 'एस्थेटिक' और मॉडर्न लगती है. बैक हैंड पर इस तरह के डिजाइनं बेहद खूबसूरत लगते हैं.
5.Minimal Mehndi Designs for Eid.
कलाई के पास थोड़ी सी बारीक डिजाइन और बीच हथेली पर एक चांद और उसके चारों ओर नन्हे सितारे बनाएं. यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें मिनिमल मेहंदी डिजाइन पसंद आती है.
6.Beautiful Mehndi Designs for Eid
भरी हुई अरेबिक बेल डिजाइन जैसी लुक की मेहंदी भी आप अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं. इस फोटो में दिख रही डिजाइन बेहद यूनिक है, जिसे लगाने के बाद आपकी सहेलियां भी आपसे जलने लगेंगी.
7.Chand Mehndi Designs
ईद के मौके पर अगर आप कोई दूसरा डिजाइन नहीं, बल्कि चांद मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस तरह के डिजाइन आप ट्राई कर सकती हैं. इसे लगाने में आपको मुश्किल से 30 मिनट का समय लगेगा.
8.Eid Back hand Mehndi designs
हाथ के पीछे की तरफ चांद के साथ लटकती हुई झूमर जैसी आकृतियां बनवाएं. यह आपके हाथों को एक रॉयल और 'ज्वेलरी' जैसा लुक देगा. खास बात यह है कि, इस तरह के डिजाइन दूर से ही झलकते हैं और डार्क कलर आने पर बेहद खूबसूरत लगते हैं.
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