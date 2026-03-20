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Last Minute Mehndi Designs for Eid: तैयारी के बीच नहीं मिल रहा समय? ईद पर ट्राई करें ये झटपट लगने वाली लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

10+ Last Minute Mehndi Designs for Eid Al-Fitr: ईद के व्यस्त शेड्युल के बीच समय नहीं मिला है, तो कम मेहनत और कम समय में खूबसूरत दिखने के लिए 'लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स' आप अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं. इस तरह के डिजाइन्स से हाथ झटपट सज जाएंगे.

Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 12:11 PM IST

1.Eid Al Fitr 2026 Last Minute Mehndi Designs

Eid Al Fitr 2026 Last Minute Mehndi Designs
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ईद का त्यौहार खुशियों, पकवानों और सजने-संवरने का होता है. अक्सर घर की सफाई, खरीदारी और शीर-खुरमा बनाने की भागदौड़ के बीच महिलाओं के पास खुद संवरने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में, कई बार महिलाएं त्योहार के मौके पर भी अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगा पाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस आर्टिकल में दिए गए 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स के जरिए चंद मिनटों में अपने हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं.

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2.Eid Al Fitr Mehndi Designs

Eid Al Fitr Mehndi Designs
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अगर आपके पास 10-15 मिनट का भी समय है तो आप इस तरह के डिजाइन बेहद आसानी से लगा सकती हैं. इसे अप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा साथ ही यह देखने में भी काफी खूबसूरत होगा.

3.Stylish Finger Mehndi Designs

Stylish Finger Mehndi Designs
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आजकल पूरे हाथ भरने के बजाय सिर्फ उंगलियों पर भारी डिजाइन बनाने का काफी ट्रेंड है. आप अपनी सभी उंगलियों पर अलग-अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न या रिंग स्टाइल डिजाइन बना सकती हैं और हथेली को खाली छोड़ सकती हैं. यह लुक काफी यूनिक और ट्रेंडी लगता है.

4.Last Minute Mehndi Designs for Eid Al fitr

Last Minute Mehndi Designs for Eid Al fitr
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ईद थीम वाली मेहंदी अगर आप लगाना चाहती हैं, पर इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं तो इस तरह के पैटर्न आपके बैक हैंड की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे. 

TRENDING NOW

5.Last Minute Mehndi designs for front Hand

Last Minute Mehndi designs for front Hand
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ईद में अक्सर बहुत सारी तैयारियों करने के बीच मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में इस तरह के 10 मिनट में लगने वाली मेहंदी डिजाइन आप ट्र्राई कर सकती हैं. 

6.Moon Star Mehndi Designs

Moon Star Mehndi Designs
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ईद के मौके पर आप बेहद सिंपल बस हथेलियों के बीच में एक चांद बनाएं इसके किनारे पूरी हथेलियों पर टिमटिमाते हुए तारे टाइप की आकृति बना दें. इसके बाद पूरे फिंगर को मेहंदी से भर दें. ये डिजाइन कलर आने के बाद काफी सुंदर लगेगा.

7.Minimalist Mehndi Designs for Eid

Minimalist Mehndi Designs for Eid
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अगर आपके पास मात्र 5 मिनट तो भी आप ईद प अपनी हथेलियों को मेहंदी से संवार सकती हैं इसके लिए बस आपको इस इमेज की सेम टू सेम डिजाइन बनानी होगी. 

8.5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls

5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls
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अगर आप अपने बैक हैंड को मिनिमल मेहंदी लगाकर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, पर आपके पास एकदम भी समय नहीं है, तो आप इस तरह की झटपट लगने वाली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. 

9.Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Eid

Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Eid
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इस डिजाइन को कॉपी करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपके घर में आसपास कोई एक्सपर्ट है, तो वो मात्र 5 मिनट में ही ये डिजाइन लगा देंगे. आप चाहें तो ईद के मौके पर खुद भी ट्राई कर सकती हैं. 

10.Minimalist Mehndi Designs

Minimalist Mehndi Designs
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हाथों के पीछे सबसे आसानी से ये मेहंदी डिजाइन लग जाएगा. इस डिजाइन को कोई भी नौसिखिए भी लगा सकते हैं. 

11.Eid Mehndi Designs for Back hands

Eid Mehndi Designs for Back hands
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सिंपल और शोअर दिखाने के लिए आप ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. इसे तो आप छोटे बच्चों से भी लगवा सकती हैं. इसे लगाने में न तो मेहनत है और न ही बहुत समय लगेगा. 

12.Simple Mehndi for Eid 2026

Simple Mehndi for Eid 2026
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इस डिजाइन में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा. अगर आपको जरा सी भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप आसानी से इसे खुद ट्राई कर सकती हैं. 

13.Last Minute Eid Mehndi Designs

Last Minute Eid Mehndi Designs
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बैक हैंड पर थोड़ी-थोड़ी गैप लेकर छोटा-छोटा चांद बना लें. इसके बाद, इसे पॉइंट देकर लाइन जैसी आकृति बना लें. यह मेहंदी डिजाइन आपके हाथों पर खूब जचेंगे. 

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