Last Minute Mehndi Designs for Eid: तैयारी के बीच नहीं मिल रहा समय? ईद पर ट्राई करें ये झटपट लगने वाली लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

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लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 12:11 PM IST
1.Eid Al Fitr 2026 Last Minute Mehndi Designs
ईद का त्यौहार खुशियों, पकवानों और सजने-संवरने का होता है. अक्सर घर की सफाई, खरीदारी और शीर-खुरमा बनाने की भागदौड़ के बीच महिलाओं के पास खुद संवरने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में, कई बार महिलाएं त्योहार के मौके पर भी अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगा पाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस आर्टिकल में दिए गए 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स के जरिए चंद मिनटों में अपने हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं.
2.Eid Al Fitr Mehndi Designs
अगर आपके पास 10-15 मिनट का भी समय है तो आप इस तरह के डिजाइन बेहद आसानी से लगा सकती हैं. इसे अप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा साथ ही यह देखने में भी काफी खूबसूरत होगा.
3.Stylish Finger Mehndi Designs
आजकल पूरे हाथ भरने के बजाय सिर्फ उंगलियों पर भारी डिजाइन बनाने का काफी ट्रेंड है. आप अपनी सभी उंगलियों पर अलग-अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न या रिंग स्टाइल डिजाइन बना सकती हैं और हथेली को खाली छोड़ सकती हैं. यह लुक काफी यूनिक और ट्रेंडी लगता है.
4.Last Minute Mehndi Designs for Eid Al fitr
ईद थीम वाली मेहंदी अगर आप लगाना चाहती हैं, पर इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं तो इस तरह के पैटर्न आपके बैक हैंड की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे.
5.Last Minute Mehndi designs for front Hand
ईद में अक्सर बहुत सारी तैयारियों करने के बीच मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में इस तरह के 10 मिनट में लगने वाली मेहंदी डिजाइन आप ट्र्राई कर सकती हैं.
6.Moon Star Mehndi Designs
ईद के मौके पर आप बेहद सिंपल बस हथेलियों के बीच में एक चांद बनाएं इसके किनारे पूरी हथेलियों पर टिमटिमाते हुए तारे टाइप की आकृति बना दें. इसके बाद पूरे फिंगर को मेहंदी से भर दें. ये डिजाइन कलर आने के बाद काफी सुंदर लगेगा.
7.Minimalist Mehndi Designs for Eid
अगर आपके पास मात्र 5 मिनट तो भी आप ईद प अपनी हथेलियों को मेहंदी से संवार सकती हैं इसके लिए बस आपको इस इमेज की सेम टू सेम डिजाइन बनानी होगी.
8.5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls
अगर आप अपने बैक हैंड को मिनिमल मेहंदी लगाकर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, पर आपके पास एकदम भी समय नहीं है, तो आप इस तरह की झटपट लगने वाली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.
9.Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Eid
इस डिजाइन को कॉपी करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपके घर में आसपास कोई एक्सपर्ट है, तो वो मात्र 5 मिनट में ही ये डिजाइन लगा देंगे. आप चाहें तो ईद के मौके पर खुद भी ट्राई कर सकती हैं.
10.Minimalist Mehndi Designs
हाथों के पीछे सबसे आसानी से ये मेहंदी डिजाइन लग जाएगा. इस डिजाइन को कोई भी नौसिखिए भी लगा सकते हैं.
11.Eid Mehndi Designs for Back hands
सिंपल और शोअर दिखाने के लिए आप ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. इसे तो आप छोटे बच्चों से भी लगवा सकती हैं. इसे लगाने में न तो मेहनत है और न ही बहुत समय लगेगा.
12.Simple Mehndi for Eid 2026
इस डिजाइन में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा. अगर आपको जरा सी भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप आसानी से इसे खुद ट्राई कर सकती हैं.