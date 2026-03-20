Last Minute Mehndi Designs for Eid: तैयारी के बीच नहीं मिल रहा समय? ईद पर ट्राई करें ये झटपट लगने वाली लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

1 . Eid Al Fitr 2026 Last Minute Mehndi Designs

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ईद का त्यौहार खुशियों, पकवानों और सजने-संवरने का होता है. अक्सर घर की सफाई, खरीदारी और शीर-खुरमा बनाने की भागदौड़ के बीच महिलाओं के पास खुद संवरने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में, कई बार महिलाएं त्योहार के मौके पर भी अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगा पाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस आर्टिकल में दिए गए 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स के जरिए चंद मिनटों में अपने हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं.