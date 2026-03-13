Eid 10+ Mehndi Designs: ईद पर चांद सी चमकेंगी आपकी हथेलियां, बैक और फ्रंट-हैंड पर ट्राई करें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 13, 2026, 04:37 PM IST
1.Eid 2026 Beautiful and Easy Mehndi Designs
ईद का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है. नए कपड़ों और लजीज पकवानों के साथ-साथ महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी सजाने के लिए काफी उत्साहित रहती हैं. इस साल ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर अगर आप भी अपने हाथों को कुछ अलग और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास और बेहद आसान मेहंदी डिजाइन्स यहां लेकर आए हैं.
2.Eid Mehndi Designs 2026
अगर आपके पास इस बार हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाने का समय है, तो इस डिजाइन को कॉपी कर सकती हैं. जाल वर्क के साथ चांद-सितारे और थोड़ी-थोड़ी गैप पर लगी मेहंदी, रंग आने के बाद बहुत जचती है. आप इस डिजाइन को ईद के मौके पर ट्राई कर सकती हैं.
3.Mandala Mehndi Designs
हथेली के बीच में एक गोल चक्र बना कर उसमें बारीक डिजाइन भर दें. इसके साथ ही उंगलियों पर भी बारीकी से छोटी-छोटी डिजाइन बना लें. इस तरह के डिजाइन मंडला आर्ट कहलाते हैं. यह डिजाइन दिखने में बहुत ही सोबर और शाही लगता है. जो महिलाएं बहुत ज्यादा भारी डिजाइन पसंद नहीं करतीं, उनके लिए मंडला आर्ट एक बेहतरीन विकल्प है.
4.Eid 2026 Simple Mehndi Designs
5.Eid Special Mehndi Designs in Less Time
कम समय में खूबसूरत मेहंदी लगाकर अपनी हथेलियों को सजाने में ये डिजाइन बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप भी मेहंदी की शौकीन हैं, तो ईद के मौके पर ये वाली डिजाइन अपने हाथों पर बना सकती हैं
6.Eid Special Unique Mehndi Designs
इस ईद अपने हाथों को चांद सी खूबसूरती देने के लिए आप इस तरह की यूनिक और हल्की डिडाइन लगा सकती हैं. आजकल ऐसे मिनिमलिस्ट डिजाइन्स काफी ट्रेंड में हैं और ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं.
7.Back Hand Mehndi Designs
ईद के मौके पर बैक हैंड मेहंदी डिजाइन अगर आप सर्च कर रही हैं, तो ये पैटर्न आपको बेहद पसंद आएगा. आपको मेहंदी डिजाइन सर्च करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस तरह के डिजाइन लगाकर आप अपने दोस्तों और करीबियों को जला सकती हैं.
8.Eid Special Mehndi designs
त्योहार के मौके पर हाथों में ंमेहंदी लगाना हर किसी को पसंद होता है. ऐसे में, ईद के अवसर पर आप अपनी हथेलियों पर ये डिजाइन बना सकते हैं. अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है, तो आप इस इमेज को सेव करके किसी एक्सपर्ट से भी लगवा सकती हैं.
9.Eid Special Latest Mehndi Designs
कम मेहनत वाली लाइट मेहंदी डिजाइन को अगर आप पसंद करती हैं, तो ये डिजाइन बेहतरीन विकल्बप है. इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और न ही उतनी मेहनत करनी होगी.
10.Eid Special Minimal Mehndi Designs
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप इस तरह के मिनिमल डिजाइन को भी अपनी च्वाइस बना सकती हैं. इस डिजाइन को लगाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और गहरा रंग आने के बाद यह बेहद खूबसूरत भी लगेगा.