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Eid 10+ Mehndi Designs: ईद पर चांद सी चमकेंगी आपकी हथेलियां, बैक और फ्रंट-हैंड पर ट्राई करें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स

Eid Special 10+ Mehndi Designs: इस ईद अपने हाथों को चांद सी खूबसूरती दें. अरेबिक, मंडला और मिनिमलिस्ट डिजाइन्स के साथ अपनी हथेलियों को सजाएं. ये आसान, लेटेस्ट और ट्रेंडी पैटर्न्स आपकी हाथों में चार-चांद लगा देंगे.

Pragya Bharti | Mar 13, 2026, 04:37 PM IST

1.Eid 2026 Beautiful and Easy Mehndi Designs

Eid 2026 Beautiful and Easy Mehndi Designs
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ईद का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है. नए कपड़ों और लजीज पकवानों के साथ-साथ महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी सजाने के लिए काफी उत्साहित रहती हैं. इस साल ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर अगर आप भी अपने हाथों को कुछ अलग और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास और बेहद आसान मेहंदी डिजाइन्स यहां लेकर आए हैं.
 

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2.Eid Mehndi Designs 2026

Eid Mehndi Designs 2026
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अगर आपके पास इस बार हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाने का समय है, तो इस डिजाइन को कॉपी कर सकती हैं. जाल वर्क के साथ चांद-सितारे और थोड़ी-थोड़ी गैप पर लगी मेहंदी, रंग आने के बाद बहुत जचती है. आप इस डिजाइन को ईद के मौके पर ट्राई कर सकती हैं. 

3.Mandala Mehndi Designs

Mandala Mehndi Designs
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हथेली के बीच में एक गोल चक्र बना कर उसमें बारीक डिजाइन भर दें. इसके साथ ही उंगलियों पर भी बारीकी से छोटी-छोटी डिजाइन बना लें. इस तरह के डिजाइन मंडला आर्ट कहलाते हैं. यह डिजाइन दिखने में बहुत ही सोबर और शाही  लगता है. जो महिलाएं बहुत ज्यादा भारी डिजाइन पसंद नहीं करतीं, उनके लिए मंडला आर्ट एक बेहतरीन विकल्प है.

4.Eid 2026 Simple Mehndi Designs

Eid 2026 Simple Mehndi Designs
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5.Eid Special Mehndi Designs in Less Time

Eid Special Mehndi Designs in Less Time
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कम समय में खूबसूरत मेहंदी लगाकर अपनी हथेलियों को सजाने में ये डिजाइन बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप भी मेहंदी की शौकीन हैं, तो ईद के मौके पर ये वाली डिजाइन अपने हाथों पर बना सकती हैं

6.Eid Special Unique Mehndi Designs

Eid Special Unique Mehndi Designs
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इस ईद अपने हाथों को चांद सी खूबसूरती देने के लिए आप इस तरह की यूनिक और हल्की डिडाइन लगा सकती हैं. आजकल ऐसे मिनिमलिस्ट डिजाइन्स काफी ट्रेंड में हैं और ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं.
 

7.Back Hand Mehndi Designs

Back Hand Mehndi Designs
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ईद के मौके पर बैक हैंड मेहंदी डिजाइन अगर आप सर्च कर रही हैं, तो ये पैटर्न आपको बेहद पसंद आएगा. आपको मेहंदी डिजाइन सर्च करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस तरह के डिजाइन लगाकर आप अपने दोस्तों और करीबियों को जला सकती हैं. 

8.Eid Special Mehndi designs

Eid Special Mehndi designs
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त्योहार के मौके पर हाथों में ंमेहंदी लगाना हर किसी को पसंद होता है. ऐसे में, ईद के अवसर पर आप अपनी हथेलियों पर ये डिजाइन बना सकते हैं. अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है, तो आप इस इमेज को सेव करके किसी एक्सपर्ट से भी लगवा सकती हैं. 

9.Eid Special Latest Mehndi Designs

Eid Special Latest Mehndi Designs
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कम मेहनत वाली लाइट मेहंदी डिजाइन को अगर आप पसंद करती हैं, तो ये डिजाइन बेहतरीन विकल्बप है. इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और न ही उतनी मेहनत करनी होगी. 

10.Eid Special Minimal Mehndi Designs

Eid Special Minimal Mehndi Designs
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अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप इस तरह के मिनिमल डिजाइन को भी अपनी च्वाइस बना सकती हैं. इस डिजाइन को लगाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और गहरा रंग आने के बाद यह बेहद खूबसूरत भी लगेगा.

11.Chand Mehndi Designs

Chand Mehndi Designs
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चांद मेहंदी डिजाइन बनाना भी आसान है. इस तरह के पैटर्न के साथ आप अपनी हथेलियों को खूबसूरती से सजा सकती हैं. 

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