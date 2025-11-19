FacebookTwitterYoutubeInstagram
असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

लाइफस्टाइल

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

डिटर्जेंट के बजाय, कपड़ों को साफ करने के लिए आप घर पर बेकारी पड़ी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन कपड़ों से फूलों जैसी खुशबू इसके लिए क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं. इस लेख में दिए गए विकल्प सबसे सस्ते और प्राकृतिक होने के साथ-साथ बेहद उपयोगी भी हैं.

Pragya Bharti | Nov 19, 2025, 03:42 PM IST

1.How to Wash Clothes in Winter

How to Wash Clothes in Winter
1

आजकल कई लोग केमिकल-मुक्त जीवनशैली अपना रहे हैं, और इसी कारण वे कपड़ों को धोने के लिए भी डिटर्जेंट के बजाय प्राकृतिक विकल्प तलाश रहे हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू सामग्रियाँ डिटर्जेंट जितना ही बढ़िया सफ़ाई परिणाम दे सकती हैं और साथ ही कपड़ों में भीनी-भीनी, फूलों जैसी खुशबू भी भर देती हैं.

2.Lemon Peels and Salt

Lemon Peels and Salt
2

नींबू का छिलका एक प्राकृतिक ब्लीच है, जो सफेद कपड़ों को चमकदार बनाने और बदबू दूर करने में मदद करता है. दाग वाले हिस्सों पर नींबू का छिलका रगड़ें और थोड़ा सा नमक छिड़क कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को मारता है, जिससे बदबू पैदा नहीं होती और कपड़े ताज़ा महकते हैं.

3.Using Baking Soda

Using Baking Soda
3

अगर बेकिंग सोडा आपके घर में काफी समय से ऐसे ही पड़ा है और आप उसका इ्सतेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा एक बेहतरीन गंध अवशोषक और प्राकृतिक सफाई एजेंट है. कपड़े धोने के पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. आप इसे सीधे दाग वाले हिस्से पर गाढ़ा पेस्ट बनाकर भी लगा सकती हैं. यह पानी के pH स्तर को संतुलित करता है, जिद्दी दागों को ढीला करता है, और कपड़ों से सीलन या पसीने की गंध को पूरी तरह खींच लेता है.

4.Magic of Essential Oils

Magic of Essential Oils
4

फूलों जैसी खुशबू के लिए आवश्यक तेल सबसे अच्छा विकल्प हैं. कपड़े धोते समय अंतिम खंगाल के पानी में या कपड़े सुखाने से पहले कुछ बूंदें लैवेंडर, चमेली या नींबू के तेल की डालें. यह कपड़ों में लंबे समय तक मनमोहक और फूलों जैसी प्राकृतिक खुशबू बनाए रखता है.

5.Use White Vinegar

Use White Vinegar
5

सफेद सिरका कपड़ों की सफ़ाई और बदबू हटाने में चमत्कारी माना जाता है. डिटर्जेंट की जगह, वॉशिंग मशीन के अंतिम खंगाल वाले पानी में आधा कप सफेद सिरका डालें. यह कपड़ों से बदबू, साबुन के अवशेष और कठोर पानी के दाग हटाता है, जिससे कपड़े नरम होते हैं और बदबू दूर हो जाती है. सिरके की गंध धोने के बाद कपड़ों में नहीं रहती.

6.Borax and Soap Bar

Borax and Soap Bar
6

यह घरेलू तरीका डिटर्जेंट का एक मजबूत विकल्प प्रदान करता है. अच्छी क्वालिटी के कसा हुआ साबुन बार जैसे कैस्टिले सोप, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और बोरेक्स की बराबर मात्रा को मिलाकर घर पर ही डिटर्जेंट जैसा पाउडर बना लें. यह मिश्रण ग्रीस और गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाता है, और डिटर्जेंट के बिना भी गहरी सफ़ाई करता है.

7.Sunlight Treatment For Clothes

Sunlight Treatment For Clothes
7

गर्मियों के कपड़ों या महीनों से बंद रखे कपड़ों से सीलन की बदबू हटाने का यह सबसे आसान तरीका है. कपड़ों को धोने से पहले और बाद में तेज़ धूप में अच्छी तरह सुखाएं. यूवी किरणें बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती हैं और कपड़ों की नमी दूर करती हैं, जिससे कपड़ों में प्राकृतिक ताज़गी आती है.

