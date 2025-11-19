डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

लाइफस्टाइल
1.How to Wash Clothes in Winter
आजकल कई लोग केमिकल-मुक्त जीवनशैली अपना रहे हैं, और इसी कारण वे कपड़ों को धोने के लिए भी डिटर्जेंट के बजाय प्राकृतिक विकल्प तलाश रहे हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू सामग्रियाँ डिटर्जेंट जितना ही बढ़िया सफ़ाई परिणाम दे सकती हैं और साथ ही कपड़ों में भीनी-भीनी, फूलों जैसी खुशबू भी भर देती हैं.
2.Lemon Peels and Salt
नींबू का छिलका एक प्राकृतिक ब्लीच है, जो सफेद कपड़ों को चमकदार बनाने और बदबू दूर करने में मदद करता है. दाग वाले हिस्सों पर नींबू का छिलका रगड़ें और थोड़ा सा नमक छिड़क कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को मारता है, जिससे बदबू पैदा नहीं होती और कपड़े ताज़ा महकते हैं.
3.Using Baking Soda
अगर बेकिंग सोडा आपके घर में काफी समय से ऐसे ही पड़ा है और आप उसका इ्सतेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा एक बेहतरीन गंध अवशोषक और प्राकृतिक सफाई एजेंट है. कपड़े धोने के पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. आप इसे सीधे दाग वाले हिस्से पर गाढ़ा पेस्ट बनाकर भी लगा सकती हैं. यह पानी के pH स्तर को संतुलित करता है, जिद्दी दागों को ढीला करता है, और कपड़ों से सीलन या पसीने की गंध को पूरी तरह खींच लेता है.
4.Magic of Essential Oils
फूलों जैसी खुशबू के लिए आवश्यक तेल सबसे अच्छा विकल्प हैं. कपड़े धोते समय अंतिम खंगाल के पानी में या कपड़े सुखाने से पहले कुछ बूंदें लैवेंडर, चमेली या नींबू के तेल की डालें. यह कपड़ों में लंबे समय तक मनमोहक और फूलों जैसी प्राकृतिक खुशबू बनाए रखता है.
5.Use White Vinegar
सफेद सिरका कपड़ों की सफ़ाई और बदबू हटाने में चमत्कारी माना जाता है. डिटर्जेंट की जगह, वॉशिंग मशीन के अंतिम खंगाल वाले पानी में आधा कप सफेद सिरका डालें. यह कपड़ों से बदबू, साबुन के अवशेष और कठोर पानी के दाग हटाता है, जिससे कपड़े नरम होते हैं और बदबू दूर हो जाती है. सिरके की गंध धोने के बाद कपड़ों में नहीं रहती.
6.Borax and Soap Bar
यह घरेलू तरीका डिटर्जेंट का एक मजबूत विकल्प प्रदान करता है. अच्छी क्वालिटी के कसा हुआ साबुन बार जैसे कैस्टिले सोप, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और बोरेक्स की बराबर मात्रा को मिलाकर घर पर ही डिटर्जेंट जैसा पाउडर बना लें. यह मिश्रण ग्रीस और गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाता है, और डिटर्जेंट के बिना भी गहरी सफ़ाई करता है.
7.Sunlight Treatment For Clothes
गर्मियों के कपड़ों या महीनों से बंद रखे कपड़ों से सीलन की बदबू हटाने का यह सबसे आसान तरीका है. कपड़ों को धोने से पहले और बाद में तेज़ धूप में अच्छी तरह सुखाएं. यूवी किरणें बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती हैं और कपड़ों की नमी दूर करती हैं, जिससे कपड़ों में प्राकृतिक ताज़गी आती है.
