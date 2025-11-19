डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

3 . Using Baking Soda

अगर बेकिंग सोडा आपके घर में काफी समय से ऐसे ही पड़ा है और आप उसका इ्सतेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा एक बेहतरीन गंध अवशोषक और प्राकृतिक सफाई एजेंट है. कपड़े धोने के पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. आप इसे सीधे दाग वाले हिस्से पर गाढ़ा पेस्ट बनाकर भी लगा सकती हैं. यह पानी के pH स्तर को संतुलित करता है, जिद्दी दागों को ढीला करता है, और कपड़ों से सीलन या पसीने की गंध को पूरी तरह खींच लेता है.