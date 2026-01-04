Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

2 . कद्दू का फूल

2

पुराने समय में जब कद्दू की बेल बढ़ रही होती थी लेकिन कद्दू अभी तैयार नहीं होता था, तब कद्दू के फूल इस्तेमाल किए जाते थे. ये फूल नरम होते हैं, स्वाद में हल्के होते हैं और जल्दी पक जाते हैं. कई लोग इसे बेसन के घोल में डुबोकर हल्का तल कर या बहुत कम मसालों के साथ पका कर खाते हैं.

