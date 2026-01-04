FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

लाइफस्टाइल

Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

कहा जाता है कि फूल कुदरत का दिया हुआ मनुष्यों के लिए एक बहुआयामी तोहफा है, जिसे सुंदर सजावट, सुगंध और खाने में उपयोग में लाया जाता है. भारतीय रसोई में सदियों से इनका इस्तेमाल खाने में किया जाता रहा है. आज हम आपको 10 ऐसे ही फूलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. 

Abhay Sharma | Jan 04, 2026, 02:37 PM IST

1.केले का फूल 

केले का फूल 
1

खासतौर से दक्षिण और पूर्वी भारत में केले के फूल को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. इसे बनाने में समय और धैर्य लगता है. इसके लिए छोटे-छोटे फूलों को साफ किया जाता है, भिगोया जाता है और फिर बारीक काटा जाता है. केले के फूल को सब्ज़ी, तड़का वाली भाजी या दाल वाले व्यंजनों में डाला जाता है.   

2.कद्दू का फूल 

कद्दू का फूल 
2

पुराने समय में जब कद्दू की बेल बढ़ रही होती थी लेकिन कद्दू अभी तैयार नहीं होता था, तब कद्दू के फूल इस्तेमाल किए जाते थे. ये फूल नरम होते हैं, स्वाद में हल्के होते हैं और जल्दी पक जाते हैं. कई लोग इसे बेसन के घोल में डुबोकर हल्का तल कर या बहुत कम मसालों के साथ पका कर खाते हैं. 

3.सहजन (मोरिंगा) के फूल 

सहजन (मोरिंगा) के फूल 
3

सहजन के फूल थोड़े समय के लिए ही आते हैं, इसलिए जब ये उपलब्ध होते हैं तभी लोग इनका खूब सेवन करते हैं.  इन्हें सब्ज़ी, दाल या नारियल वाली ग्रेवी में डाला जाता है. पुराने समय में कई घरों में मौसम बदलते समय सहजन के फूल पकाए जाते थे, जब हल्का भोजन पसंद किया जाता था. 

4.नीम का फूल

नीम का फूल
4

पुराने समय में लोग नीम के फूल को स्वाद के लिए नहीं, साल में एक बार शरीर को शुद्ध करने के लिए परंपरागत रूप से खाते थे, बिना किसी शिकायत के. । दक्षिण भारत में ये उगादी के व्यंजनों का खास हिस्सा हैं. ये कड़वे होते हैं और बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं. 

5.पलाश का फूल

पलाश का फूल
5

पलाश के फूल, जिन्हें ‘ढाक’ या ‘फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट’ भी कहा जाता है, कुछ क्षेत्रीय व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं. इसकी पंखुड़ियों को साधारण तरीके से पकाया जाता है, अक्सर अनाज या दाल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है. इनका स्वाद हल्का खट्टा होता है, जो सादे मसालों के साथ अच्छा लगता है. 

 

6.ये फूल भी खाए जाते हैं

ये फूल भी खाए जाते हैं
6

इसके अलावा कमल के फूल, गुलमोहर के फूल, महुआ के फूल, कचनार के फूल और गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का भी लोग खाने में खूब इस्तेमाल करते रहे हैं. गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का लोग खासतौर से मिठाइयों या मीठे पकवानों में इस्तेमाल करते हैं. 

