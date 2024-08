Powerhouse of Calcium: इन 5 चीजों में होता है दूध से भी ज्यादा कैल्शियम, कुछ ही दिनों में हड्डियां हो जाएंगी मजबूत

Sources of Calcium for Vegetarians: अगर आपको लगता है कि दूध से ही आपको कैल्शियम मिल सकता है तो आप ये सोच बदल दें, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन फूड ऐसे हैं जो दूध से ज्यादा कैल्शियम शरीर को देते हैं.

How to increase bone and muscle strength: अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूसरीचीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. इससे न सिर्फ कैल्शियम की कमी दूर होगी बल्कि कई और फायदे भी मिलेंगे. ये चीजें कैल्शियम का पावरहाउस कही जाती हैं.