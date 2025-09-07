Diabetes Control: डायबिटीज में ऐसे खाएंगे चावल तो नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, राइस खाने का बेस्ट टाइम कौन सा है?

1 . चावल नहीं सेहत का दुश्मन

1

क्या आप भी यही सोचते हैं कि चावल खाने से वज़न और शुगर लेवल बढ़ता है? तो चावल सेहत का दुश्मन है तो इस सवाल का सही जवाब है नहीं. चावल हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं है. लेकिन अगर चावल सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए, तो यह वज़न घटाने में मदद कर सकता है. चावल सही तरीके से खाया जाए तो शरीर इसे अच्छी तरह पचा पाता है और ब्लड शुगर भी संतुलित रहता है.