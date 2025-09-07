Diabetes Control: डायबिटीज में ऐसे खाएंगे चावल तो नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, राइस खाने का बेस्ट टाइम कौन सा है?

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!
लाइफस्टाइल
Sep 07, 2025
1.चावल नहीं सेहत का दुश्मन
क्या आप भी यही सोचते हैं कि चावल खाने से वज़न और शुगर लेवल बढ़ता है? तो चावल सेहत का दुश्मन है तो इस सवाल का सही जवाब है नहीं. चावल हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं है. लेकिन अगर चावल सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए, तो यह वज़न घटाने में मदद कर सकता है. चावल सही तरीके से खाया जाए तो शरीर इसे अच्छी तरह पचा पाता है और ब्लड शुगर भी संतुलित रहता है.
2.शाम या रात में क्यों नहीं खाना चाहिए चावल
शाम और रात के समय शरीर का मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है, इसलिए चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने से रक्त शर्करा तेज़ी से बढ़ सकती है और वसा का भंडारण भी बढ़ सकता है. यही कारण है कि रात में चावल या पचने में भारी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए. इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
3.चावल खाने का सही समय क्या है?
हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन संवेदनशीलता दिन के समय ज़्यादा सक्रिय रहती है. इसलिए अगर आप दोपहर के भोजन में चावल खाते हैं, तो शरीर चावल को ऊर्जा में बदल देता है. दोपहर में चावल खाने से चर्बी नहीं बढ़ती. इससे रक्त शर्करा का स्तर भी तेज़ी से नहीं बढ़ता. यह वज़न नियंत्रण में भी मदद कर सकता है. चावल दोपहर में 12 से 2 के बीच में खाना चाहिए.
4.लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं
डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को कम जीआई वाली चीजे खानी चाहिए. जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उसे आप डायबिटीज या वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं. आप डायबिटीज में सफेद चावल खाना चाहते हैं तो इसे खाने का सही तरीका जान लें.
5.ऐसे बनाएं चावल तो नहीं बढ़ेगा शुगर और वेट
सबसे पहले चावल को माढ़ निकालकर बनाएं या उसना चावल यूज करें. इसके साथ ही चावल का ग्लाइसेमिक लोड कम करने के लिए आप इसे जब खाना हो उससे एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दें और खाने से पहले गर्म कर खाएं. बासी चावल खाने से आपका शुगर और वेट नहीं बढ़ेगा.
6.बासी चावल के फायदे
चावल को एक बार पकाकर, ठंडा करके दोबारा गर्म करने से शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, दोपहर में चावल की मात्रा संतुलित रखें और साथ में दाल, सब्ज़ी जैसी चीज़ें खाएं ताकि शुगर स्पाइक्स कम हो. अगर आप रोटी के साथ चावल खाना चाहते हैं, तो आधा कप चावल लें. चावल में प्रोटीन मिलाकर ही खाना चाहिए और इसमें नींबू भी मिलाएं ताकि ग्लाइसेमिक प्रभाव कम हो.
