FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन

सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

Shocking news: पॉल्यूशन से गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा बुरा असर, स्लो हो जाती ब्रेन फंक्शनिंग

Chhoti Diwali 2025: इस दिन को क्यों कहा जाता है 'नरक चतुर्दशी'? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा

Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम

Cholesterol Remedy: नसों में ब्लड फ्लो को रोक रहा कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह पिघल जाएगा अगर रोज खाएंगे ये फ्रूट्स

Australia vs India 1st ODI playing 11: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में एंट्री किया ये खास ऑलराउंडर

Bahi-khata Puja Muhurat: दिवाली पर बही-खाते और दुकान पर इस विधि से करें लक्ष्मी पूजा, व्यापार में बढ़ता जाएगा मुनाफा 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में युद्धविराम पर बनी सहमति, कतर में हुई वार्ता के बाद तनाव कम होने के संकेत

Diwali 2025 Rangoli Designs: इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shocking news: पॉल्यूशन से गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा बुरा असर, स्लो हो जाती ब्रेन फंक्शनिंग

पॉल्यूशन से गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा बुरा असर, स्लो हो जाती ब्रेन फंक्शनिंग

Chhoti Diwali 2025: इस दिन को क्यों कहा जाता है 'नरक चतुर्दशी'? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा

Chhoti Diwali 2025: इस दिन को क्यों कहा जाता है 'नरक चतुर्दशी'? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा

Cholesterol Remedy: नसों में ब्लड फ्लो को रोक रहा कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह पिघल जाएगा अगर रोज खाएंगे ये फ्रूट्स

नसों में ब्लड फ्लो को रोक रहा कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह पिघल जाएगा अगर रोज खाएंगे ये फ्रूट्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन

कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन

सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम

Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Diwali 2025 Rangoli Designs: इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन

Diwali Rangoli Designs: इस दिवाली, अपने घर को कलश-कमल, स्वास्तिक और मां लक्ष्मी के चरणों जैसे शुभ प्रतीकों से सजी सुंदर रंगोली डिजाइनों से सजाने के लिए यहां देखें डिजाइन. इस लेख में आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन के कई सारे सैंपल आपको मिल जाएंगे, जो आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे.

Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 07:53 AM IST

1.Diwali 2025 Rangoli Designs

Diwali 2025 Rangoli Designs
1

दिवाली और रोशनी के त्योहार दिवाली पर रंगोली के बनाकर हर कोई अपना घर सजाता है. मान्यता है कि दिवाली के दिन घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल पर रंगोली बनाना लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है. रंगोली में कुछ विशेष प्रतीकों का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिवाली भी अगर अपने घर कमल, कलश, स्वास्तिक और मां लक्ष्मी पद चिह्न वाली रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यहां कई सारे यूनिक रंगोली डिजाइन आपको मिल जाएंगे. 

Advertisement

2.Happy Diwali Rangoli Designs

Happy Diwali Rangoli Designs
2

अगर आप दिवाली पर सिंपल और खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो शुभ दीपावली लिखी हुई रंगोली बना सकते हैं. यह देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन दीए से सजाने के बाद यह काफी सुंदर लगता है. 

3.Flower Rangoli Designs

Flower Rangoli Designs
3

दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए अगर आप इस बार कलर नहीं खरीदे हैं, तो आप फूलों वाली रंगोली भी बना सकते हैं. यह दिखने इतने अच्छे लगते हैं कि बनने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा. 

4.Big Rangoli Designs

Big Rangoli Designs
4

आपके आंगन में अगर बड़ा सा जगह है और आप इस दिवाली पर बड़ी रंगोली बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट विकल्प हो सकता है. 

TRENDING NOW

5.Kamal Rangoli Designs

Kamal Rangoli Designs
5

दिवाली पर अगर आप कमल रंगोली बनाने के लिए डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इस रंगोली से त्योहार के रौनक को दोगुना बढ़ा सकते हैं. 

6.Peacock Rangoli Designs

Peacock Rangoli Designs
6

मोर वाली रंगोली देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि हर किसी को बेहद पसंद आती है. अगर आप इस दिवाली कुछ यूनिक और आकर्षक रंगोली डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. 

7.Easy Rangoli Designs

Easy Rangoli Designs
7

अगर आपकी क्रिएटिविटी स्किल उतनी अच्छी नहीं है और आप खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो आर इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं. इससे त्योहार के दिन आपके घर की रौनक ही कुछ और होगी. 

8.Maa lakshmi charan Rangoli

Maa lakshmi charan Rangoli
8

अगर आप मां लक्ष्मी के पद चिह्न के साथ कोई खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो आप ये डिजाइन अपने घर की दहलीज पर बना सकते हैं. इस रंगोली में तो 3 ही रंगों का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहें तो इसे अलग रंगों से भी बना सकते हैं. 

9.Kalash Rangoli Designs

Kalash Rangoli Designs
9

दिवाली पर कलश रंगोली डिजाइन बनाना सबसे आसान है. आप चाहें तो इस तरह के डिजाइन अपने घर में बना सकते हैं. इससे आपके घर की रौनक बढ़ जाएगी. 

10.5-10 Minute Rangoli Designs

5-10 Minute Rangoli Designs
10

अगर आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप इस दिवाली ये आसान और जल्दी बनने वाली रंगोली बना सकते हैं. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस एक मोर बनाकर उसमें रंग भर दें. फिर थोड़ा बहुत डिजाइन नीचे की तरफ बना दें. 

11.Swastik Rangoli Designs

Swastik Rangoli Designs
11

स्वास्तिक डिजाइन वाली रंगोली बनाना सबसे आसान है, अगर आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी न भी हो, लेकिन स्वास्तिक बनाना आता हो, तो आप ये रंगोली डिजाइन अपने घर में बना सकते हैं. इसके बीच में और किनारों पर दीया रख कर इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन
कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन
सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प
सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प
Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम
Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम
Diwali 2025 Rangoli Designs: इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन
इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन
Diwali Muhurat Trading 2025: शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी? जानें 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय क्या है
शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी? जानें 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय क्या है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE