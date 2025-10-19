Diwali 2025 Rangoli Designs: इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन

कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन
Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 07:53 AM IST
1.Diwali 2025 Rangoli Designs
दिवाली और रोशनी के त्योहार दिवाली पर रंगोली के बनाकर हर कोई अपना घर सजाता है. मान्यता है कि दिवाली के दिन घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल पर रंगोली बनाना लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है. रंगोली में कुछ विशेष प्रतीकों का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिवाली भी अगर अपने घर कमल, कलश, स्वास्तिक और मां लक्ष्मी पद चिह्न वाली रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यहां कई सारे यूनिक रंगोली डिजाइन आपको मिल जाएंगे.
2.Happy Diwali Rangoli Designs
अगर आप दिवाली पर सिंपल और खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो शुभ दीपावली लिखी हुई रंगोली बना सकते हैं. यह देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन दीए से सजाने के बाद यह काफी सुंदर लगता है.
3.Flower Rangoli Designs
दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए अगर आप इस बार कलर नहीं खरीदे हैं, तो आप फूलों वाली रंगोली भी बना सकते हैं. यह दिखने इतने अच्छे लगते हैं कि बनने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा.
4.Big Rangoli Designs
आपके आंगन में अगर बड़ा सा जगह है और आप इस दिवाली पर बड़ी रंगोली बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट विकल्प हो सकता है.
5.Kamal Rangoli Designs
दिवाली पर अगर आप कमल रंगोली बनाने के लिए डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इस रंगोली से त्योहार के रौनक को दोगुना बढ़ा सकते हैं.
6.Peacock Rangoli Designs
मोर वाली रंगोली देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि हर किसी को बेहद पसंद आती है. अगर आप इस दिवाली कुछ यूनिक और आकर्षक रंगोली डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है.
7.Easy Rangoli Designs
अगर आपकी क्रिएटिविटी स्किल उतनी अच्छी नहीं है और आप खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो आर इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं. इससे त्योहार के दिन आपके घर की रौनक ही कुछ और होगी.
8.Maa lakshmi charan Rangoli
अगर आप मां लक्ष्मी के पद चिह्न के साथ कोई खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो आप ये डिजाइन अपने घर की दहलीज पर बना सकते हैं. इस रंगोली में तो 3 ही रंगों का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहें तो इसे अलग रंगों से भी बना सकते हैं.
9.Kalash Rangoli Designs
दिवाली पर कलश रंगोली डिजाइन बनाना सबसे आसान है. आप चाहें तो इस तरह के डिजाइन अपने घर में बना सकते हैं. इससे आपके घर की रौनक बढ़ जाएगी.
10.5-10 Minute Rangoli Designs
अगर आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप इस दिवाली ये आसान और जल्दी बनने वाली रंगोली बना सकते हैं. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस एक मोर बनाकर उसमें रंग भर दें. फिर थोड़ा बहुत डिजाइन नीचे की तरफ बना दें.
11.Swastik Rangoli Designs
स्वास्तिक डिजाइन वाली रंगोली बनाना सबसे आसान है, अगर आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी न भी हो, लेकिन स्वास्तिक बनाना आता हो, तो आप ये रंगोली डिजाइन अपने घर में बना सकते हैं. इसके बीच में और किनारों पर दीया रख कर इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं.
