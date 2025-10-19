Diwali 2025 Rangoli Designs: इस दिवाली कलश-कमल, स्वास्तिक व मां लक्ष्मी के चरणों से सजाएं अपना घर, सेव करें ये सुंदर रंगोली डिजाइन

1 . Diwali 2025 Rangoli Designs

1

दिवाली और रोशनी के त्योहार दिवाली पर रंगोली के बनाकर हर कोई अपना घर सजाता है. मान्यता है कि दिवाली के दिन घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल पर रंगोली बनाना लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है. रंगोली में कुछ विशेष प्रतीकों का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिवाली भी अगर अपने घर कमल, कलश, स्वास्तिक और मां लक्ष्मी पद चिह्न वाली रंगोली बनाना चाहती हैं, तो यहां कई सारे यूनिक रंगोली डिजाइन आपको मिल जाएंगे.