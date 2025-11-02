Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

1 . Cauliflower Cleaning Hacks

फूलगोभी भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन इसके अंदर छिपे छोटे कीड़ों, धूल और मिट्टी के कारण इसे साफ करना एक चुनौती हो सकता है. बाहर से ताजी दिखने वाली गोभी में भी कई अशुद्धियाँ छिपी हो सकती हैं. सब्जी बनाने से पहले इसकी सही सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है. कुछ आसान और आजमाए हुए घरेलू नुस्खों से आप फूलगोभी को मिनटों में पूरी तरह साफ़ कर सकते हैं.