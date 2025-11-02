Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 02, 2025, 04:26 PM IST
1.Cauliflower Cleaning Hacks
फूलगोभी भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन इसके अंदर छिपे छोटे कीड़ों, धूल और मिट्टी के कारण इसे साफ करना एक चुनौती हो सकता है. बाहर से ताजी दिखने वाली गोभी में भी कई अशुद्धियाँ छिपी हो सकती हैं. सब्जी बनाने से पहले इसकी सही सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है. कुछ आसान और आजमाए हुए घरेलू नुस्खों से आप फूलगोभी को मिनटों में पूरी तरह साफ़ कर सकते हैं.
2.Tips To Buy Bug-Free Cauliflower
सफाई शुरू करने से पहले सही गोभी का चुनाव ज़रूरी है. हमेशा ऐसी गोभी चुनें जो ताज़ी, सफेद हो और जिसके हल्के से खुले हों. ज़्यादा बंद या पीली पड़ चुकी गोभी को न खरीदें, क्योंकि बंद परतों में नमी और गर्मी के कारण कीड़े होने की संभावना अधिक होती है. थोड़ी-सी खुली गोभी में हवा का संचार हो चुका होता है.
3.Easy Hacks To Clean Cauliflower
सफाई में आसानी के लिए फूलगोभी को बड़े टुकड़ों के बजाय छोटे-छोटे फ्लोरेट्स (फूलों) में काट लें. यह सुनिश्चित करें कि हर फूल अलग हो जाए, ताकि पानी हर परत तक पहुँच सके और अंदर छिपे कीड़े बाहर निकल सकें. सफाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह पहला महत्वपूर्ण कदम है.
4.Cauliflower Cleaning Tips in Hindi
फूलगोभी के टुकड़ों को भिगोने के लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म न हो, अन्यथा गोभी गल जाएगी या उसका पोषण कम हो सकता है. गुनगुना पानी कीड़ों को निष्क्रिय करके उन्हें बाहर निकालने में सहायक होता है.
5.Use Turmeric And Salt To Remove Bugs
गुनगुने पानी में लगभग एक चम्मच नमक और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिलाएं. हल्दी में प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करते हैं. नमक पानी के घनत्व को बदल देता है, जिससे कीड़े और अशुद्धियां सतह पर तैरने लगते हैं.
6.How to Cut Cauliflower
तैयार किए गए हल्दी और नमक के गुनगुने पानी में फूलगोभी के टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें. यह समय कीड़ों और अशुद्धियों को सतह पर लाने के लिए पर्याप्त होता है. थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि छोटे कीड़े पानी की ऊपरी सतह पर आ चुके हैं. यह दादी-नानी का आज़माया हुआ सबसे भरोसेमंद देसी नुस्खा है.
7.Cauliflower Cleaning Tips
यदि आप अधिकतम सुरक्षा चाहते हैं, तो हल्दी और नमक के घोल में एक चम्मच सिरका या नींबू का रस मिला सकते हैं. सिरका एक प्राकृतिक कीटनाशक और बैक्टीरियानाशक है. यह कीड़ों को पूरी तरह खत्म करने में मदद करता है और सब्जी में मौजूद किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार देता है.
8.How To Wash Cauliflower Before Making
भिगोने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गोभी को एक छलनी में निकाल लें. फिर इसे साफ और बहते पानी के नीचे दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें. यह आखिरी चरण यह सुनिश्चित करता है कि हल्दी, नमक या सिरके का कोई भी अवशेष पूरी तरह से निकल जाए, और आपकी फूलगोभी सब्जी बनाने के लिए एकदम स्वच्छ और सेहतमंद हो जाए.
