IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला

दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें

पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!

लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

Cauliflower Cleaning Hacks in Hindi: फूलगोभी को कीड़ों, मिट्टी और धूल से साफ करने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटकर गुनगुने पानी में नमक और हल्दी मिलाकर 15-20 मिनट तक भिगोना सबसे असरदार घरेलू उपाय है. इससे गोभी पूरी तरह से स्वच्छ और खाने के लिए सुरक्षित हो जाती है.

Pragya Bharti | Nov 02, 2025, 04:26 PM IST

1.Cauliflower Cleaning Hacks

Cauliflower Cleaning Hacks
1

फूलगोभी भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन इसके अंदर छिपे छोटे कीड़ों, धूल और मिट्टी के कारण इसे साफ करना एक चुनौती हो सकता है. बाहर से ताजी दिखने वाली गोभी में भी कई अशुद्धियाँ छिपी हो सकती हैं. सब्जी बनाने से पहले इसकी सही सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है. कुछ आसान और आजमाए हुए घरेलू नुस्खों से आप फूलगोभी को मिनटों में पूरी तरह साफ़ कर सकते हैं.

2.Tips To Buy Bug-Free Cauliflower

Tips To Buy Bug-Free Cauliflower
2

सफाई शुरू करने से पहले सही गोभी का चुनाव ज़रूरी है. हमेशा ऐसी गोभी चुनें जो ताज़ी, सफेद हो और जिसके हल्के से खुले हों. ज़्यादा बंद या पीली पड़ चुकी गोभी को न खरीदें, क्योंकि बंद परतों में नमी और गर्मी के कारण कीड़े होने की संभावना अधिक होती है. थोड़ी-सी खुली गोभी में हवा का संचार हो चुका होता है.

3.Easy Hacks To Clean Cauliflower

Easy Hacks To Clean Cauliflower
3

सफाई में आसानी के लिए फूलगोभी को बड़े टुकड़ों के बजाय छोटे-छोटे फ्लोरेट्स (फूलों) में काट लें. यह सुनिश्चित करें कि हर फूल अलग हो जाए, ताकि पानी हर परत तक पहुँच सके और अंदर छिपे कीड़े बाहर निकल सकें. सफाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह पहला महत्वपूर्ण कदम है.

4.Cauliflower Cleaning Tips in Hindi

Cauliflower Cleaning Tips in Hindi
4

फूलगोभी के टुकड़ों को भिगोने के लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म न हो, अन्यथा गोभी गल जाएगी या उसका पोषण कम हो सकता है. गुनगुना पानी कीड़ों को निष्क्रिय करके उन्हें बाहर निकालने में सहायक होता है.

5.Use Turmeric And Salt To Remove Bugs

Use Turmeric And Salt To Remove Bugs
5

गुनगुने पानी में लगभग एक चम्मच नमक और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिलाएं. हल्दी में प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करते हैं. नमक पानी के घनत्व को बदल देता है, जिससे कीड़े और अशुद्धियां सतह पर तैरने लगते हैं.

6.How to Cut Cauliflower

How to Cut Cauliflower
6

तैयार किए गए हल्दी और नमक के गुनगुने पानी में फूलगोभी के टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें. यह समय कीड़ों और अशुद्धियों को सतह पर लाने के लिए पर्याप्त होता है. थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि छोटे कीड़े पानी की ऊपरी सतह पर आ चुके हैं. यह दादी-नानी का आज़माया हुआ सबसे भरोसेमंद देसी नुस्खा है.

7.Cauliflower Cleaning Tips

Cauliflower Cleaning Tips
7

यदि आप अधिकतम सुरक्षा चाहते हैं, तो हल्दी और नमक के घोल में एक चम्मच सिरका या नींबू का रस मिला सकते हैं. सिरका एक प्राकृतिक कीटनाशक और बैक्टीरियानाशक है. यह कीड़ों को पूरी तरह खत्म करने में मदद करता है और सब्जी में मौजूद किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार देता है.

8.How To Wash Cauliflower Before Making

How To Wash Cauliflower Before Making
8

भिगोने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गोभी को एक छलनी में निकाल लें. फिर इसे साफ और बहते पानी के नीचे दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें. यह आखिरी चरण यह सुनिश्चित करता है कि हल्दी, नमक या सिरके का कोई भी अवशेष पूरी तरह से निकल जाए, और आपकी फूलगोभी सब्जी बनाने के लिए एकदम स्वच्छ और सेहतमंद हो जाए.

IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें
पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!
Ukraine के ड्रोन हमले में धू-धूकर जला रूस का ऑयल टर्मिनल, तुआप्से पोर्ट का सामने आया वीडियो
कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने छीना CM पद… आरा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर कसा तंज, देखें Video
लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?
सर्दियों मे होंठ फटने से कैसे बचाएं? मुलायम और गुलाबी रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
