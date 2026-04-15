Leftover Soap Hacks: बेकार पड़े साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों को न करें फेंकने की गलती, किचन से लेकर बाथरूम तक ऐसे करें दोबारा इस्तेमाल

6 . सुई और सिलाई में मददगार

6

सिलाई करते समय अगर सुई कपड़े में अटक रही हो, तो उसे एक बार साबुन के सूखे टुकड़े में चुभो दें. साबुन सुई को चिकना कर देगा, जिससे वह कपड़े में आसानी से चलेगी. इसके अलावा, टेलरिंग चॉक की जगह भी आप साबुन के सूखे टुकड़ों का उपयोग निशान लगाने के लिए कर सकते हैं.

