Leftover Soap Hacks: बेकार पड़े साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों को न करें फेंकने की गलती, किचन से लेकर बाथरूम तक ऐसे करें दोबारा इस्तेमाल

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Apr 15, 2026, 06:08 PM IST
1.Leftover Soap Hacks
बाथरूम में साबुन का इस्तेमाल करते-करते जब वह बहुत छोटा रह जाता है, तो उसे पकड़ना और इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है. ज्यादातर घरों में इन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर आप इनका दोबारा बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं.
2.छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े का क्या करें?
बचे हुए बहुत सारे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करें. इन्हें कद्दूकस कर लें और थोड़े से पानी के साथ गर्म करें. जब यह गाढ़ा घोल बन जाए, तो इसे किसी सांचे में डालकर ठंडा होने दें. आपका एक नया 'मल्टी-कलर' साबुन तैयार हो जाएगा.
3.कपड़ों के दराज से सीलन की बदबू दूर करें
अगर आपकी अलमारी या कपड़ों के दराज से सीलन की बदबू आती है, तो साबुन के सूखे टुकड़ों को एक सूती कपड़े या जालीदार पोटली में बांधकर रख दें. इससे कपड़ों में ताजी खुशबू बनी रहेगी और नमी की गंध भी दूर हो जाएगी.
4.होममेड लिक्विड सोप
साबुन के टुकड़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर गर्म पानी में डाल दें. इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं. ठंडा होने के बाद इसे एक पुरानी हैंडवॉश बोतल में भर लें. आपका घर का बना लिक्विड सोप तैयार है.
5. जिद्दी दागों की सफाई
कपड़ों के कॉलर या कफ पर लगे जिद्दी दागों को छुड़ाने के लिए इन छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करें. दाग वाली जगह पर साबुन के टुकड़े को रगड़कर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर ब्रश से साफ करें. यह साधारण वॉशिंग पाउडर से ज्यादा प्रभावी साबित होता है.
6.सुई और सिलाई में मददगार
सिलाई करते समय अगर सुई कपड़े में अटक रही हो, तो उसे एक बार साबुन के सूखे टुकड़े में चुभो दें. साबुन सुई को चिकना कर देगा, जिससे वह कपड़े में आसानी से चलेगी. इसके अलावा, टेलरिंग चॉक की जगह भी आप साबुन के सूखे टुकड़ों का उपयोग निशान लगाने के लिए कर सकते हैं.