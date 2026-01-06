धरती 10 सबसे पुराने पेड़ हजारों साल से न सूखे-ना टूटे, कुछ तो आज भी दे रहे फल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 06, 2026, 07:14 PM IST
1. धरती के प्राचीन जीवित तत्व हैं
बारिश, ठंड-धूप और तमाम तूफानों और झंझवतों को झेलते हुए भी आज तक कुछ ऐसे पेड़ खड़े हैं जो न केवल अचरज पैदा करते है बल्कि ये कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन तक देख चुके हैं. आज दुनिया के उन 10 सबसे पुराने पेड़ों के बारे में बताएंगे जो वो प्राचीन जीवित तत्व हैं जो मनुष्यों से पहले अस्तित्व में आए थे.
2.प्रकृति का चमत्कार है कि ये वृक्ष
जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के बावजूद यह प्रकृति का चमत्कार है कि ये वृक्ष अभी भी जीवित हैं. इन अद्भुत जीवों को बचाना हम सबका कर्तव्य है. आशा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस 'दादाजी' को देख सकेंगी.
3.बाओबाब
अफ्रीका के अनूठे 'बाओबाब' के पेड़ अपने खोखले तनों में वर्षा जल संग्रहित करते हैं और हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं.
4.वॉइसेस ऑलिव ट्री
ग्रीस में स्थित 'वॉइसेस ऑलिव ट्री' की एज करीब 3,000 साल है और बेहद अचरज की बता ये है कि ये आज भी फल देता है और इसके ऑलिव बेहद स्वादिष्ट होते हैं. इसकी उर्वरता में कोई कमी नहीं आई है.
5.सौ घोड़ों वाला शाहबलूत
इटली में एक ज्वालामुखी के पास स्थित 'सौ घोड़ों वाला शाहबलूत' का पेड़ कभी न मरने वाला प्रतीत होता है. 2000-4000 वर्ष पुराने इस पेड़ का तना बहुत विशाल है.
6.लैंगरन्यू यू
ब्रिटेन के वेल्स शहर के गिरजाघर में स्थित 'लैंगरन्यू यू' का पेड़ 4,000 से 5,000 वर्षों से वहां के लोगों को छाया प्रदान कर रहा है.
7.सर्व-ए-अबरकु
ईरान में स्थित 'सर्व-ए-अबरकु' सरू का पेड़ 4,000 साल पुराना है. यह उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है.
8.फॉरेस्ट पैट्रियार्क
यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है. ब्राजील के जंगल में स्थित 'फॉरेस्ट पैट्रियार्क' वृक्ष भी 3,000 वर्ष पुराना है.
9.जोमन सुगी
जापान के याकुशिमा द्वीप पर मौजूद 'जोमन सुगी' पेड़ की आयु करीब 2,000 से 7,000 साल मानी जाती है.
10.एलर्से मिलेनारियो
चिली का 'एलर्से मिलेनारियो' को लोग परदादा कहते हैं और इसकी उम्र करीब 5,484 साल है.
11.ओल्ड गिको
स्वीडन का 'ओल्ड गिको' की उम्र करीब 9,550 साल है.इस छोटे से पेड़ की खासियत जानते हैं आप? अगर इस पेड़ का तना सूख भी जाए तो भी यह उन्हीं जड़ों से दोबारा अंकुरित हो जाता है.
12.मेथुसेला
अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित पेड़ है 'मेथुसेला'. ये पेड़ की आयु 4,800 साल से भी अधिक है. यह विश्व का सबसे पुराना 'सिंगल तने वाला पेड़ है' और ये कहां ये सीक्रेट रखा गया है क्योंकि ताकि लोग इसको नुकसान न पहुंचा सकें. इसकी खासियत ये है कि अगर ये पेड़ जमीन से अपनी जड़ें छोड़ भी दे तो कभी सूखेगा नहीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से