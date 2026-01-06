धरती 10 सबसे पुराने पेड़ हजारों साल से न सूखे-ना टूटे, कुछ तो आज भी दे रहे फल

1 . धरती के प्राचीन जीवित तत्व हैं

बारिश, ठंड-धूप और तमाम तूफानों और झंझवतों को झेलते हुए भी आज तक कुछ ऐसे पेड़ खड़े हैं जो न केवल अचरज पैदा करते है बल्कि ये कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन तक देख चुके हैं. आज दुनिया के उन 10 सबसे पुराने पेड़ों के बारे में बताएंगे जो वो प्राचीन जीवित तत्व हैं जो मनुष्यों से पहले अस्तित्व में आए थे.

