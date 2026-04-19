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Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण  

Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण

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Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण  

Save Energy यानी ऊर्जा संरक्षण आज के समय में बेहद जरूरी है. इससे न केवल पैसों की बचत होती है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होती है. रोज़मर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करके आप धरती पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स के बारे में...

Abhay Sharma | Apr 19, 2026, 07:41 PM IST

1.Earth Day 2026 - Save Energy

Earth Day 2026 - Save Energy
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आज Earth Day के खास मौके पर हम आपको 10 ऐसे Energy Saving प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जिनसे बिजली की बचत के साथ-साथ आपका खर्च भी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा. बता दें कि जब हम घर में Energy Efficient चीजें अपनाते हैं और बेवजह बिजली की बर्बादी रोकते हैं, तो हम सीधे तौर पर Climate Change को कम करने में मदद करते हैं. 

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2.1- Heated Clothes Airers

1- Heated Clothes Airers
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बार-बार ड्रायर का इस्तेमाल करने से बिजली का बिल बढ़ता है. इसमें आपकी मदद Heated Clothes Airer कर सकता है. यह कम बिजली में धीरे-धीरे कपड़ों को सुखाता है. इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन खर्च कम होता है और Energy Save होती है.  (AI Image)

3.2- Smart Plugs

2- Smart Plugs
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Smart plugs की मदद से आप अपने फोन से डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं. बता दें कि ये Standby पर चल रहे TV, चार्जर आदि को बंद कर देते हैं. कुछ Smart Plugs में Energy Tracking भी होती है और ये सस्ते और उपयोगी होते हैं.  (AI Image)

4.3- Hot Water Cylinder Jackets

3- Hot Water Cylinder Jackets
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यह एक तरह का कवर होता है, जो पानी के टैंक को गर्म बनाए रखने का काम करता है. इससे बार-बार पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बिजली और पैसे दोनों की बचत होती है.  (AI Image)

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5.4- Radiator Reflectors

4- Radiator Reflectors
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Radiator Reflectors एक तरह के पतले पैनल होते हैं जो Radiator के पीछे लगाए जाते हैं. ये दीवार से बाहर जाने वाली गर्मी को वापस कमरे में भेजते हैं, इससे कम ऊर्जा का खपत होता है. (AI Image)

6.5- Air Source Heat Pumps

5- Air Source Heat Pumps
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Air Source Heat Pumps  बाहर की हवा से गर्मी लेकर घर के अंदर पहुंचाते हैं और पारंपरिक हीटिंग सिस्टम से ज्यादा Efficient होते हैं. इसके अलावा यह गर्मियों में AC की तरह भी काम करते हैं. शुरुआत में खर्च ज्यादा होता है, लेकिन बाद में इससे काफी बचत होती है.  (AI Image)

7.6-  Energy-Efficient Light Bulbs

6-  Energy-Efficient Light Bulbs
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घर में LED जैसे बल्ब लगाएं, ये पारंपरिक बल्ब की तुलना में 80% तक कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं. इसके अलावा ये अलग-अलग रंग और रोशनी में उपलब्ध होते हैं.  (AI Image)

 

8.ये चीजें भी घर में लगाएं, कम होगी बिजली की खपत  

ये चीजें भी घर में लगाएं, कम होगी बिजली की खपत  
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इसके अलावा पानी और बिजली दोनों की बचत के लिए Eco-Friendly Showerheads घर में लगाएं, घर का तापमान कंट्रोल में रखने के लिए Smart Thermostats, सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए Solar Panels (Small Scale) लगाएं और Low Energy Appliances के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन या डिशवॉशर खरीदें तो Energy Efficient लेबल जरूर देखें.   (AI Image) 

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