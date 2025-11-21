अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

1 . अस्थमा से पहले दिखते हैं कई लक्षण

वैसे तो अस्थमा एक आम सांस की बीमारी है, लेकिन यह फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करती है. इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. वहीं प्रदूषण और सर्दी के समय अस्थमा के मरीजों की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है. हालांकि इस बीमारी के होने से पहले कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानकर आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं. आइए जानते हैं अस्थमा से पहले दिखने वाले लक्षण...