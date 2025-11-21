अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

लाइफस्टाइल
1.अस्थमा से पहले दिखते हैं कई लक्षण
वैसे तो अस्थमा एक आम सांस की बीमारी है, लेकिन यह फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करती है. इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. वहीं प्रदूषण और सर्दी के समय अस्थमा के मरीजों की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है. हालांकि इस बीमारी के होने से पहले कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानकर आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं. आइए जानते हैं अस्थमा से पहले दिखने वाले लक्षण...
2.बार-बार खांसी आना
अस्थमा की शुरुआत खांसी से होती है. यह आम खांसी नहीं होती है. इसमें सूखी खांसी के साथ ही बलगम आने लगता है. अगर यह खांसी हफ्तों तक बनी हुई है तो यह अस्थमा का पहला संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर को जरूर दिखाएं.
3.सांस लेने में तकलीफ
सांस फूलने के साथ ही छाती में जकड़न महसूस होना आम नहीं है. इसके साथ ही सीढ़ियां पर चढ़ने से लेकर दौड़ने या कोई भी छोटा मोटा काम करने पर सांस चढ़ रहा है तो यह अस्थमा का संकेत हो सकता है. यह लक्षण धूल, धुएं या पराग कणों से और ज्यादा तेजी से ट्रिगर होते हैं. ऐसी स्थिति अस्थमा की जांच जरूर करानी चाहिए.
4.आवाज में घरघराहट
अगर आवाज में घरघराहट या सीटी जैसी आवाज होना अस्थमा का संकेत हो सकता है. इसकी वजह फेफड़ों की नलियों के संकुचित होना है. इसके साथ ही बच्चों में यह ज्यादा सुनाई देती है. व्यायाम या एलर्जी से यह बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए. यह अस्थमा का संकेत हो सकती है.
5.छाती में दर्द या भारीपन
कई बार छाती में दबाव या दर्द होना अस्थमा का ही लक्षण है. यह तनाव और ठंड से बढ़ता है. इसकी वजह अस्थमा में हवा की कमी से छाती प्रभावित होती है. अगर यह दर्द बहुत ज्यादा और बार बार आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.
6.थकान और कमजोरी
कई बार व्यक्ति को बिना कुछ किए थकान महससू होती है. सुबह उठने से लेकर नहाने से लेकर दैनिक दिनचर्या में एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है. नींद न आने से लेकर सुस्ती बना रहना भी अस्थमा का ही एक संकेत है. इसकी वजह अस्थमा में ऑक्सीजन की कमी से शरीर का कमजोर पड़ना है.
