कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता

इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

लाइफस्टाइल

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

आज के समय में खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और खानपान लोगों को बीमारियों का शिकार बना रहा है. वहीं इसकी एक वजह बीमारियों के कई लक्षणों की जानकारी न होना या फिर उन्हें लंबे समय तक इग्नोर करना है, जिसके चलते बीमारी आपको बुरी तरह जकड़ लेती है. इसी में अस्थमा जैसी घातक बीमारी भी शामिल है...

नितिन शर्मा | Nov 21, 2025, 12:34 PM IST

1.अस्थमा से पहले दिखते हैं कई लक्षण

अस्थमा से पहले दिखते हैं कई लक्षण
1

वैसे तो अस्थमा एक आम सांस की बीमारी है, लेकिन यह फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करती है. इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. वहीं प्रदूषण और सर्दी के समय अस्थमा के मरीजों की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है. हालांकि इस बीमारी के होने से पहले कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानकर आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं. आइए जानते हैं अस्थमा से पहले दिखने वाले लक्षण...

2.बार-बार खांसी आना

बार-बार खांसी आना
2

अस्थमा की शुरुआत खांसी से होती है. यह आम खांसी नहीं होती है. इसमें सूखी खांसी के साथ ही बलगम आने लगता है. अगर यह खांसी हफ्तों तक बनी हुई है तो यह अस्थमा का पहला संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

3.सांस लेने में तकलीफ

सांस लेने में तकलीफ
3

सांस फूलने के साथ ही छाती में जकड़न महसूस होना आम नहीं है. इसके साथ ही सीढ़ियां पर चढ़ने से लेकर दौड़ने या कोई भी छोटा मोटा काम करने पर सांस चढ़ रहा है तो यह अस्थमा का संकेत हो सकता है. यह लक्षण धूल, धुएं या पराग कणों से और ज्यादा तेजी से ट्रिगर होते हैं. ऐसी स्थिति अस्थमा की जांच जरूर करानी चाहिए.

4.आवाज में घरघराहट

आवाज में घरघराहट
4

अगर आवाज में घरघराहट या सीटी जैसी आवाज होना अस्थमा का संकेत हो सकता है. इसकी वजह फेफड़ों की नलियों के संकुचित होना है. इसके साथ ही बच्चों में यह ज्यादा सुनाई देती है. व्यायाम या एलर्जी से यह बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए. यह अस्थमा का संकेत हो सकती है.

5.छाती में दर्द या भारीपन

छाती में दर्द या भारीपन
5

कई बार छाती में दबाव या दर्द होना अस्थमा का ही लक्षण है. यह तनाव और ठंड से बढ़ता है. इसकी वजह अस्थमा में हवा की कमी से छाती प्रभावित होती है. अगर यह दर्द बहुत ज्यादा और बार बार आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

6.थकान और कमजोरी

थकान और कमजोरी
6

कई बार व्यक्ति को बिना कुछ किए थकान महससू होती है. सुबह उठने से लेकर नहाने से लेकर दैनिक दिनचर्या में एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है. नींद न आने से लेकर सुस्ती बना रहना भी अस्थमा का ही एक संकेत है. इसकी वजह अस्थमा में ऑक्सीजन की कमी से शरीर का कमजोर पड़ना है.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

