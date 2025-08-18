GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता
दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई
Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता
Cholesterol Remedy: नसों में जमा वसा इस सब्जी को खाने से बन जाएगा पानी, बढ़ने लगेगा नेचुरली गुड कोलेस्ट्रॉल
MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक
कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 18, 2025, 11:45 AM IST
1.लार का रोज गिरना सामान्य नहीं
रात में सोते समय लार आना एक आम समस्या हो सकती है. अगर सोते समय नाक बंद हो जाए, तो व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है, जिससे मुंह खुला रह जाता है और लार बहने लगती है. थकान, करवट लेकर सोना या बहुत ज्यादा लार आना भी इसके कारण हो सकते हैं. सोते समय लार आना कई लोगों के लिए शर्मनाक हो सकता है. यह स्थिति आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है. लोग सोचते हैं कि यह आलस्य या भ्रम की निशानी है. हालांकि सोते समय लार आना कई लोगों को सामान्य लगता है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार या रोजाना होता है, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. आइए इस समस्या से जुड़ी पांच बीमारियों के बारे में जानें.
2.साइनसाइटिस
साइनस आपके चेहरे की हड्डियों में हवा से भरी हुई गुहाएँ होती हैं, जो आपकी नाक से जुड़ी होती हैं. जब साइनस में सूजन या संक्रमण हो जाता है, तो नाक बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति को मुँह से साँस लेनी पड़ती है. चूँकि सोते समय मुँह खुला रहता है, इसलिए लार नियंत्रित नहीं हो पाती और बहने लगती है. अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इलाज ज़रूरी है.
3.गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी)
लार गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग का भी एक कारण हो सकती है. गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग में, पेट का अम्ल गले में ऊपर चढ़ जाता है, जिससे मुंह में लार का उत्पादन बढ़ जाता है. यह अतिरिक्त लार नींद के दौरान मुंह से रिस सकती है, खासकर जब व्यक्ति पीठ के बल सो रहा हो.
4.तंत्रिका संबंधी समस्याएं
पार्किंसंस, स्ट्रोक या मांसपेशियों के विकार जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं मुंह और गले की मांसपेशियों को कमजोर कर देती हैं. इससे लार निगलने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे यह मुंह में जमा होकर बाहर निकल जाती है, खासकर नींद के दौरान.
5.नींद की समस्याएं
स्लीप एपनिया में, नींद के दौरान साँस लेने में रुकावट आती है, जिससे व्यक्ति मुँह खोलकर साँस लेता है. इससे मुंह सूख जाता है और लार बनने में समस्या होती है. यह एक गंभीर नींद संबंधी विकार है जिसका तुरंत इलाज ज़रूरी है. कई नींद संबंधी विकार गंभीर हो सकते हैं और इनका जल्द से जल्द निदान ज़रूरी है.
6.स्लीप एपनिया
स्लीप एपनिया में, नींद के दौरान साँस लेने में रुकावट आती है, जिससे व्यक्ति मुंह खोलकर सांस लेता है. इससे मुंह सूख जाता है और लार बनने में समस्या होती है. यह एक गंभीर नींद संबंधी विकार है जिसका तुरंत इलाज ज़रूरी है. कई नींद संबंधी विकार गंभीर हो सकते हैं और इनका जल्द से जल्दी निदान ज़रूरी है.
7.दांतों और मसूड़ों की समस्याएं
जब मुंह में संक्रमण, दांतों में सड़न या मसूड़ों में सूजन हो, तो लार ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे लार का प्रवाह बढ़ जाता है. यह अतिरिक्त लार सोते समय मुंह से रिस सकती है. ऐसे लक्षणों में दंत चिकित्सक से परामर्श लेना ज़रूरी है.
8.इसे हल्के में न लें
अगर आपको बार-बार लार टपक रही है, तो इसे हल्के में न लें. यह किसी आंतरिक बीमारी का संकेत हो सकता है. बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें और कारण की जांच करवाएं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.