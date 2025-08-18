सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा

1 . लार का रोज गिरना सामान्य नहीं

1

रात में सोते समय लार आना एक आम समस्या हो सकती है. अगर सोते समय नाक बंद हो जाए, तो व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है, जिससे मुंह खुला रह जाता है और लार बहने लगती है. थकान, करवट लेकर सोना या बहुत ज्यादा लार आना भी इसके कारण हो सकते हैं. सोते समय लार आना कई लोगों के लिए शर्मनाक हो सकता है. यह स्थिति आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है. लोग सोचते हैं कि यह आलस्य या भ्रम की निशानी है. हालांकि सोते समय लार आना कई लोगों को सामान्य लगता है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार या रोजाना होता है, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. आइए इस समस्या से जुड़ी पांच बीमारियों के बारे में जानें.

