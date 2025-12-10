FacebookTwitterYoutubeInstagram
लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की

लाइफस्टाइल

तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन लेवल

कुछ लोगों को हर छोटी या बड़ी बातों पर स्ट्रेस हो जाता है. वहीं उल्टा सीधा खानपान और लाइफस्टाइल भी व्यक्ति शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं. इसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता बढ़ने लगती है. व्यक्ति को रातों नींद नहीं आती और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है.

नितिन शर्मा | Dec 10, 2025, 08:18 AM IST

1.डाइट में शामिल करें ये ड्रिंक्स

डाइट में शामिल करें ये ड्रिंक्स
1

ऐसे में स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने के साथ ही डाइट को अच्छी करें. इसके साथ ही डैली रूटीन में सोने से पहले कुछ ड्रिंक्स को शामिल कर लें. इन्हें पीने मात्र से नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और स्ट्रेस को रिलीज होता है.

2.कैमोमाइल टी

कैमोमाइल टी
2

अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से परेशान हैं तो कैमोमाइल टी पीना शुरू कर दें. यह एपिजेनिन जैसे कंपाउंड की वजह से आराम और बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है. इसके साथ ही ब्रेन रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं. यह तनाव को कम करने के साथ ही मूड स्विंग को सही करती है. एंग्जाइटी को दूर करने के साथ ही नींद लाने में मदद करती है.

3.अश्वगंधा 

अश्वगंधा 
3

आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा सबसे शक्तिशाली जड़ी में से एक है. इसका नियमित सेवन स्ट्रेस को करने के साथ ही Cortisol Level को कम करता है, जिससे चिंता, खराब नींद और थकान जैसे लक्षण कम होते हैं. और शरीर का संतुलन सुधरता है.

4.मसाला मिल्क 

मसाला मिल्क 
4

मसाला मिल्क स्ट्रेस कम करने में कारगर साबित हो सकता है. इसमें कई ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं. मसाला दूध में केसर और इलायची के आराम देने वाले गुणों की वजह से बेहद खास और आयुर्वेदिक नुस्खा माना गया है, जिसे अक्सर सोने से पहले दिमाग को शांत करने और अच्छी नींद लाने के लिए लिया जाता है.

5.शहद के साथ आंवला जूस

शहद के साथ आंवला जूस
5

शहद के साथ ही आंवला जूस का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. इसके साथ ही कोर्टिसोल को कंट्रोल करता है. आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क को क्षति से बचाता है.

6.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
6

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

