तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन लेवल

अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से परेशान हैं तो कैमोमाइल टी पीना शुरू कर दें. यह एपिजेनिन जैसे कंपाउंड की वजह से आराम और बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है. इसके साथ ही ब्रेन रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं. यह तनाव को कम करने के साथ ही मूड स्विंग को सही करती है. एंग्जाइटी को दूर करने के साथ ही नींद लाने में मदद करती है.