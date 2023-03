Lemon Water Side Effects: जरूरत से ज्यादा नींबू पानी सेहत के लिए है खतरनाक, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

डीएनए हिंदीः गर्मियों में अक्सर लोग खाना खाने के बाद नींबू पानी (Lemon Water) का सेवन करते है, क्योंकि नींबू पानी के सेवन से कई तरह बीमारियों से निजात (Lemon Water Benefits) मिलता है. रोजाना सुबह उठने के बाद हल्के गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से वजन कम (Lemon Water For Weight Loss) होने लगता है. इसके अलावा नींबू डाइजेशन (Lemon Water For Digestion) में काफी मददगार साबित होता है और इससे पेट से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं. लेकिन, जरूरत से ज्यादा नींबू पानी का सेवन (Lemon Water Side Effects) सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. दरअसल, नींबू विटामिन सी (Vitamin C) का बड़ा सोर्स होता है.

ऐसे में अगर बॉडी में इस न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाए तो इसका असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार आइए जानते हैं कि नींबू पानी हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है, इससे कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता है (Lemon Water Health Effects).