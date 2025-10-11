FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

अगर आप दिवाली पर फिट और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो इस फैटकटर देसी ड्रिंक का सेवन करें. इससे आपका बढ़ा हुआ वजन तो कम होगा ही, साथ ही आप खूबसूरत भी दिखेंगी. आइए इस रेसिपी को बनाने की विधि और इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 07:20 AM IST

1.इस देसी ड्रिंक का सेवन घटाएगा वजन

इस देसी ड्रिंक का सेवन घटाएगा वजन
1

अगर आप दिवाली पर फिट और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो इस देसी ड्रिंक का सेवन करें. इससे आपका बढ़ा हुआ वजन तो कम होगा ही, साथ ही आप खूबसूरत भी दिखेंगी. आइए इस रेसिपी को बनाने की विधि और इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
 

2.किन चीजो से बनेगा देसी फैट कटर

किन चीजो से बनेगा देसी फैट कटर
2

फैटकटर पेय बनाने के लिए आपको ईसबगोल - 1 छोटा चम्मच, गर्म पानी - 1 कप,देसी घी - 1 छोटा चम्मच, काला नमक - 1/4 छोटा चम्मच,अदरक पाउडर या अदरक - 1/2 चम्मच, नींबू का रस लेना होगा.
 

3.फैट गलाने वाला ड्रिंक ऐसे बनेगा

फैट गलाने वाला ड्रिंक ऐसे बनेगा
3

1. एक गिलास में गर्म पानी के साथ ईसबगोल मिलाएं और इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि यह अच्छी तरह से मिल जाए.

2. अब इसमें देसी घी, काला नमक और अदरक पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

3. इस पेय को हर रात सोने से 1 घंटा पहले पियें.

4. अच्छे परिणाम के लिए इसे लगातार 10 दिनों तक पियें.
 

4.यह नुस्खा कैसे काम करता है?

यह नुस्खा कैसे काम करता है?
4

इसबगोल में प्राकृतिक फाइबर होता है, जो पेट को अंदर से साफ़ रखता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. इससे बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम होती है, जिससे कैलोरी की मात्रा अपने आप कम हो जाती है. साथ ही, यह आंतों को मज़बूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है.
 

5.देसी घी 

देसी घी 
5

यह आपके पाचन तंत्र को चिकना बनाता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है. घी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आंतों को स्वस्थ रखता है. इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं. यह पेय शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है, पाचन में सुधार करता है और चयापचय को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
 

6.काला नमक और अदरक और नींबू का रस

काला नमक और अदरक और नींबू का रस
6

ये दोनों चीज़ें मिलकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाती हैं और गैस, पेट फूलने या पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करती हैं. काला नमक पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, जबकि अदरक शरीर की गर्मी बढ़ाकर फैट बर्न करता है. इसे नियमित रूप से खाने से पेट हल्का और आरामदायक महसूस होता है.नींबू का रस वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन में सुधार करता है और भूख को नियंत्रित करता है
 

7.इन बातों को भी ध्यान में रखें

इन बातों को भी ध्यान में रखें
7

सिर्फ़ एक रेसिपी या सुपरफ़ूड आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकता. इस ड्रिंक के साथ-साथ, 10 दिनों में 2 किलो वज़न कम करने के लिए आपको इन बातों का भी ख़ास ध्यान रखना होगा:
 
1- संतुलित आहार लें. चीनी, मैदा और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें.
2- दिन भर पर्याप्त पानी पिएं.
3- प्रतिदिन 40-45 मिनट तेज चलें, जॉगिंग करें या व्यायाम करें.
4- तनाव कम करें. इसके लिए योग या ध्यान करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

