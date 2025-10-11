Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

7 . इन बातों को भी ध्यान में रखें

सिर्फ़ एक रेसिपी या सुपरफ़ूड आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकता. इस ड्रिंक के साथ-साथ, 10 दिनों में 2 किलो वज़न कम करने के लिए आपको इन बातों का भी ख़ास ध्यान रखना होगा:



1- संतुलित आहार लें. चीनी, मैदा और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें.

2- दिन भर पर्याप्त पानी पिएं.

3- प्रतिदिन 40-45 मिनट तेज चलें, जॉगिंग करें या व्यायाम करें.

4- तनाव कम करें. इसके लिए योग या ध्यान करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

