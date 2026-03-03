‘Filmy Style’ में रंग खेलने का सपना? इन भारतीय शहरों में मिलेगी Yeh Jawaani Hai Deewani वाली फील

लाइफस्टाइल
1.होली केवल जश्न नहीं रील मोमेंट बन गया है
होली का जश्न अब सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा. युवा पीढ़ी इसे एक यादगार यात्रा, विज़ुअल एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया मोमेंट के रूप में भी देखने लगी है. खासकर फिल्मी अंदाज़ में रंग खेलने की चाहत हर साल बढ़ती दिखाई दे रही है. 2013 में रिलीज़ हुई ये जवानी है दीवानी ने दोस्ती, ट्रैवल और त्योहारों को जिस अंदाज़ में दिखाया, उसने होली की कल्पना को भी सिनेमाई रूप दे दिया. फिल्म का गाना बलम पिचकारी आज भी रंगों के जश्न की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रहता है.
2.फिल्मी होली खेले का बढ़ रहा चाव
ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि होली वीकेंड के दौरान घरेलू पर्यटन में 20–30% तक की वृद्धि दर्ज की जाती है, खासकर उन शहरों में जहां सांस्कृतिक या विज़ुअल आकर्षण अधिक है. ऐसे में अगर आप इस साल ‘फिल्मी होली’ का अनुभव चाहते हैं, तो भारत के कुछ शहर आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं.
3.उदयपुर: शाही पृष्ठभूमि में रंगों का उत्सव
राजस्थान का उदयपुर अपनी झीलों और महलों के कारण पहले से ही डेस्टिनेशन वेडिंग और फोटोशूट के लिए प्रसिद्ध है. होली के दौरान यहां का माहौल पारंपरिक और भव्य दोनों का संतुलन पेश करता है.
सिटी पैलेस और पिछोला झील के आसपास सफेद या हल्के पारंपरिक परिधान में रंग खेलना एक सिनेमाई फ्रेम तैयार करता है. ट्रैवल फोटोग्राफर मानते हैं कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी और झीलों की पृष्ठभूमि तस्वीरों को विंटेज टच देती है.
4.पुष्कर: संगीत, रंग और सांस्कृतिक ऊर्जा
राजस्थान का पुष्कर होली के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है. यहां का मुख्य चौक और पुष्कर झील के आसपास का इलाका त्योहार के दौरान जीवंत हो उठता है. स्थानीय प्रशासन की निगरानी में आयोजित कार्यक्रमों में डीजे, लोक संगीत और रंगों का सामूहिक उत्सव देखने को मिलता है. फोटोग्राफी के लिहाज से यहां कैंडिड शॉट्स और पोर्ट्रेट के लिए भरपूर अवसर होते हैं.
5.मनाली: बर्फ और रंगों का अनोखा संगम
हिमाचल प्रदेश का मनाली रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श माना जाता है. बर्फ से ढकी चोटियां और हरे-भरे पहाड़ रंगों के साथ एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं.
ओल्ड मनाली के कैफे कल्चर और सोलांग वैली की खुली वादियां युवा यात्रियों को आकर्षित करती हैं. हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ठंडे मौसम में त्वचा की सुरक्षा और ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग जरूरी है.
6.गोवा: समुद्र किनारे रंगों की आज़ादी
दोस्तों के साथ ट्रिप की बात हो और गोवा का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. समुद्र तट पर होली मनाने का अनुभव पारंपरिक शहरों से अलग और खुला माहौल देता है.
बीच पार्टियों के दौरान सुरक्षा और स्थानीय नियमों का पालन करना जरूरी है. सूर्यास्त के समय आसमान और समुद्र के बदलते रंग फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन फ्रेम तैयार करते हैं.
7. फिल्मी होली का आकर्षण सिर्फ रंगों तक नहीं...
फिल्मी होली का आकर्षण सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों के साथ साझा अनुभव, यात्रा और यादगार पलों से जुड़ा है. चाहे झीलों का शाही शहर हो, पहाड़ों की ठंडक, सांस्कृतिक ऊर्जा या समुद्र की खुली हवा के बीच होली खेलने का अपना मजा होता है. जरूरी यह है कि उत्सव जिम्मेदारी, सुरक्षा और स्थानीय परंपराओं के सम्मान के साथ मनाया जाए. तभी यह अनुभव सच में यादगार बनता है.
