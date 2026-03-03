‘Filmy Style’ में रंग खेलने का सपना? इन भारतीय शहरों में मिलेगी Yeh Jawaani Hai Deewani वाली फील

1 . होली केवल जश्न नहीं रील मोमेंट बन गया है

होली का जश्न अब सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा. युवा पीढ़ी इसे एक यादगार यात्रा, विज़ुअल एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया मोमेंट के रूप में भी देखने लगी है. खासकर फिल्मी अंदाज़ में रंग खेलने की चाहत हर साल बढ़ती दिखाई दे रही है. 2013 में रिलीज़ हुई ये जवानी है दीवानी ने दोस्ती, ट्रैवल और त्योहारों को जिस अंदाज़ में दिखाया, उसने होली की कल्पना को भी सिनेमाई रूप दे दिया. फिल्म का गाना बलम पिचकारी आज भी रंगों के जश्न की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रहता है.

