नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 09, 2025, 10:14 AM IST
1.चाणक्य नीति में नौकरी से जुड़ी समस्याओं का हल है
आचार्य चाणक्य ने करियर और जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. इनका उल्लेख चाणक्य नीति में मिलता है. आज आपको चाणक्य की उस नीति के बारे में बताएंगे जो ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल में काम का माहौल न होने पर क्या करना चाहिए से जुड़ी है. चाणक्य के अनुसार ये भी जानें कि कब नौकरी छोड़ने का सबसे उचित समय होता है. आसान शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति में नौकरी से जुड़ी समस्याओं का हल बताया गया है.
2.नौकरी छोड़ने के बारे में क्यों सोचते हैं लोग
आज के दौर में नौकरी बदलना या छोड़ना एक आम बात हो गई है. मानसिक तनाव, करियर में उन्नति या आर्थिक अस्थिरता के कारण कई लोग नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह कदम कब और कैसे उठाया जाए. ऐसे में चाणक्य नीति हमारे लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है.
3. निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए
चाणक्य का मानना था कि जीवन में कोई भी निर्णय तात्कालिक भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच के आधार पर लिया जाना चाहिए.
4. जान लें कब आपको छोड़ देनी चाहिए नौकरी
अगर आपके कौशल और मेहनत को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा हो और आपका विकास रुका हुआ हो, तो ऐसी जगह छोड़ देना ही बेहतर है. उनका मानना था कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ ज्ञान, धन और सम्मान न मिले.
5.अगर नौकरी में आपको ये अधिकार नहीं...
चाणक्य के अनुसार अगर आपको अपनी नौकरी में अपने विवेक और निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो यह आपके मानसिक और व्यावसायिक विकास में बाधा बन सकता है.
6.अगर आपकी सैलेरी आपके काम के अनुरूप नहीं
चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन का आधार है. अगर आपकी आय आपके जीवन की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है, तो नया रास्ता चुनना ही समझदारी है. वहीं अगर आपकी काबलियत और क्षमता के अनुसार सैलेरी नहीं मिलती तब भी आपको काम छोड़ देना चाहिए.
7.अगर आत्मसम्मान दांव पर है
नौकरी में अगर आपका आत्मसम्मान दांव पर है या अपमान होता है तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए. चाणक्य हमेशा आत्मसम्मान पर ज़ोर देते थे. अगर कार्यस्थल पर बार-बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है और आपके काम को उचित मान्यता नहीं मिल रही है, तो यह बदलाव का संकेत है.
8.लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले जान लें
नौकरी छोड़ने से पहले, आपको अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए. क्या नई नौकरी के अलावा कोई और विकल्प है? क्या आपके कौशल की माँग है? क्या यह फ़ैसला एक पलायन है या एक प्रगति? इन सब बातों पर विचार करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर-ये खबर चाणक्य की नीतियों पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप साइकोलॉजिस्ट इस मामले के विशेषज्ञ से संपर्क करें.)
