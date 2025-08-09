Twitter
ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, देशभर में भारी बारिश का IMD का अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

Chanakya Neeti told right time to resign from job?: कई बार इंसान ये फैसला नहीं ले पाता कि उसे नौकरी करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि ऑफिस या कार्यस्थल पर माहौल उसके अनुकूल नहीं होता है. ऐसे में चाणक्य से जानें कि कब नौकरी छोड़कर आपको निकल जाना चाहिए.

ऋतु सिंह | Aug 09, 2025, 10:14 AM IST

1.चाणक्य नीति में नौकरी से जुड़ी समस्याओं का हल है

चाणक्य नीति में नौकरी से जुड़ी समस्याओं का हल है
1

आचार्य चाणक्य ने करियर और जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. इनका उल्लेख चाणक्य नीति में मिलता है. आज आपको चाणक्य की उस नीति के बारे में बताएंगे जो ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल में काम का माहौल न होने पर क्या करना चाहिए से जुड़ी है. चाणक्य के अनुसार ये भी जानें कि कब नौकरी छोड़ने का सबसे उचित समय होता है. आसान शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति में नौकरी से जुड़ी समस्याओं का हल बताया गया है.

2.नौकरी छोड़ने के बारे में क्यों सोचते हैं लोग

नौकरी छोड़ने के बारे में क्यों सोचते हैं लोग
2

आज के दौर में नौकरी बदलना या छोड़ना एक आम बात हो गई है. मानसिक तनाव, करियर में उन्नति या आर्थिक अस्थिरता के कारण कई लोग नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह कदम कब और कैसे उठाया जाए. ऐसे में चाणक्य नीति हमारे लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है.
 

3. निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए

निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए
3

चाणक्य का मानना था कि जीवन में कोई भी निर्णय तात्कालिक भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच के आधार पर लिया जाना चाहिए.
 

4. जान लें कब आपको छोड़ देनी चाहिए नौकरी

जान लें कब आपको छोड़ देनी चाहिए नौकरी
4

अगर आपके कौशल और मेहनत को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा हो और आपका विकास रुका हुआ हो, तो ऐसी जगह छोड़ देना ही बेहतर है. उनका मानना था कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ ज्ञान, धन और सम्मान न मिले.
 

5.अगर नौकरी में आपको ये अधिकार नहीं...

अगर नौकरी में आपको ये अधिकार नहीं...
5

चाणक्य के अनुसार अगर आपको अपनी नौकरी में अपने विवेक और निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो यह आपके मानसिक और व्यावसायिक विकास में बाधा बन सकता है.
 

6.अगर आपकी सैलेरी आपके काम के अनुरूप नहीं

अगर आपकी सैलेरी आपके काम के अनुरूप नहीं
6

चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन का आधार है. अगर आपकी आय आपके जीवन की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है, तो नया रास्ता चुनना ही समझदारी है. वहीं अगर आपकी काबलियत और क्षमता के अनुसार सैलेरी नहीं मिलती तब भी आपको काम छोड़ देना चाहिए.
 

7.अगर आत्मसम्मान दांव पर है

अगर आत्मसम्मान दांव पर है
7

नौकरी में अगर आपका आत्मसम्मान दांव पर है या अपमान होता है तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए. चाणक्य हमेशा आत्मसम्मान पर ज़ोर देते थे. अगर कार्यस्थल पर बार-बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है और आपके काम को उचित मान्यता नहीं मिल रही है, तो यह बदलाव का संकेत है.
 

8.लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले जान लें

लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले जान लें
8

नौकरी छोड़ने से पहले, आपको अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए. क्या नई नौकरी के अलावा कोई और विकल्प है? क्या आपके कौशल की माँग है? क्या यह फ़ैसला एक पलायन है या एक प्रगति? इन सब बातों पर विचार करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर-ये खबर चाणक्य की नीतियों पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप साइकोलॉजिस्ट इस मामले के विशेषज्ञ से  संपर्क करें.)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

