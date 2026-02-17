क्या पुराने क्रश की इंस्टा या फेसबुक पर फोटो लाइक करना भी धोखा है? रिलेशनशिप में डिजिटल चीटिंग का दायरा क्या है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 17, 2026, 08:38 AM IST
1. लाइक या डीएम करना क्या डिजिटल चीटिंग है?
रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और ये प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं. जरा सी अनदेखी या गलतफहमी से रिश्ते टूट जाते हैं. कई बार रिश्ते छोटी -छोटी बातों पर ही टूट जाते हैं. कई बार रिश्ते इस बात से ही टूट जाते हैं कि एक्स की फोटो क्यों लाइक की या डीएम क्यों किया या दोस्ती क्यों कायम है. आज के डिजिटल युग में रिश्ते सिर्फ आमने-सामने बातचीत तक सीमित नहीं रहे. सोशल मीडिया, चैट ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने रिश्तों को आसान भी बनाया है और जटिल भी. अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी पुराने क्रश की फोटो लाइक करना या उसे मैसेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या यह वास्तव में रिश्ते में धोखा माना जा सकता है? आधुनिक मनोवैज्ञानिक और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, चलिए जानें.
2.डिजिटल युग में धोखे की बदलती परिभाषा
पहले पार्टनर से धोखे का मतलब केवल शारीरिक संबंध माना जाता था, लेकिन अब रिश्तों में भावनात्मक और डिजिटल पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं.रिलेशनशिप विशेषज्ञों के अनुसार जब आप अपने पार्टनर से छुपकर किसी और से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं या किसी पुराने क्रश से लगातार बातचीत करते हैं तो यह इमोशनल चीटिंग (Emotional Infidelity) कहलाती है.
3.इमोशनल चीटिंग का दायरा क्या है?
इमोशनल चीटिंग तब होती है जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी या अपने पार्टनर की निजी बातें शेयर करते हैं या उससे भावनात्मक सपोर्ट लेते हैं तो ये इमोशनल चीटिंग के दायरे में आता है. यही नहीं अगर आप उनसे मानसिक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं तो भी ये चीटिंग मानी जाएगी. ये चीटिंग बिना शारीरिक संपर्क के भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है.‘Psychology Today’ की रिपोर्ट के अनुसार,भावनात्मक बेवफाई कई बार शारीरिक बेवफाई से ज्यादा दर्दनाक होती है.
4.पार्टनर से बात छुपाना धोखे की पहली शुरुआत है
हर लाइक या मैसेज धोखा नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियां इसे धोखे की श्रेणी में रखा जा सकता है. अगर आप अपनी बात अपने पार्टनर से छुपाते हैं तो ये धोखा ही माना जाएगा. अगर पार्टनर अपना है तो उससे कुछ बात छुपाने की जरूरत ही नहीं होती. एक्सपर्ट्स कहते हैं जो चीज़ छुपाई जा रही है वहीं रिश्ते में खतरे की पहली निशानी होती है.
5.फोटो लाइक करना या मैसेज करना कब धोखा बन सकता है?
फोटो लाइक करना या मैसेज करना कब धोखा बन सकता है अगर आप ये नही समझ पाते हैं तो जान लें कि कब ये धोखा माना जाता है. अगर आप लगातार पुराने क्रश से संपर्क में रहते हैं या बार-बार फोटो लाइक करते हैं या डीप लाइक (पुरानी तस्वीरों तक स्क्रॉल करके लाइक करना) करते हैं तो ये धोखे की कैटेगरी में ही आता है. इतना ही नहीं अगर आप पार्टनर से छुप कर एक्स से चैटिंग करते हैं या देर रात बाते करते हैं तो ये धोखा ही है. यह दूसरे व्यक्ति को संकेत देता है कि आप अभी भी उनमें रुचि रखते हैं. अगर आप अपने पार्टनर की जगह किसी और से भावनात्मक समर्थन लेने लगते हैं, तो यह रिश्ता कमजोर होने का संकेत है.
6.रिसर्च क्या कहती है?
प्रसिद्ध अमेरिकी थेरेपिस्ट डॉ. कैथी निकर्सन के अनुसार जब आप अपने पार्टनर को मिलने वाला समय और ध्यान किसी और को देते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ की एनर्जी को कहीं और खर्च कर रहे होते हैं. ऐसा करना आपके रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर करता है. इसके अलावा, कई सर्वे बताते हैं कि 60–70% मामलों में पार्टनर के फोन में छुपे मैसेज ही रिश्ते में शक की शुरुआत करते हैं.
7.क्या हर डिजिटल बातचीत गलत है?
नहीं.हर मैसेज या लाइक धोखा नहीं होता. अगर बातचीत सामान्य और पारदर्शी है और आपके पार्टनर को इसकी जानकारी है. अगर बातचीत में भावनात्मक जुड़ाव नहीं हैतो यह सामान्य सोशल इंटरैक्शन माना जा सकता है.
8.रिश्ते में भरोसा क्यों टूटता है?
डिजिटल बातचीत रिश्ते में तीन कारणों से दरार डालती है अगर आप रिश्ते में आपस में बाते छुपाई जा रही हैं या पार्टनर संग भावनात्मक दूरी है या अगर रिश्ते में किसी से तुलना की जा रही हो. सोशल मीडिया पर दिखने वाली पुरानी यादें वर्तमान रिश्ते में असंतोष पैदा कर सकती हैं.
9.रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कुछ रेड फ्लैग्स समझ लें:
रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कुछ रेड फ्लैग्स बताते हैं अगर आपको अपने पार्टनर में येचीजें दिख रही हैं तो आप सतर्क हो जाएं- जैसे
ये संकेत बताते हैं कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो सकती है. ये बात समझ लें कि तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसानी भावनाएं वही हैं. मोबाइल स्क्रीन पर मिलने वाली आभासी खुशी कई बार वास्तविक रिश्ते को नुकसान पहुंचा देती है.इसलिए सुखी रिश्ते का सूत्र यही है कि पुरानी यादों को लाइक करने से ज्यादा, वर्तमान रिश्ते में लाइक और निवेश करें.
