क्या फ्रिज में रखने से अंडे खराब हो जाते हैं या ताजा रहते हैं? 99% लोग नहीं जानते सच्चाई..

2 . क्या फ्रिज में अंडे रखने से यह लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं?

2

फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस (4°C) से कम तापमान पर अंडे रखने से साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया का विकास धीमा हो जाता है. इससे अंडों की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं. बैक्टीरिया को अंडे के छिलके से अंदर घुसने से रोकने के लिए विकसित देशों में रेफ्रिजरेशन को सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, खासकर तब जब अंडे लंबे समय के लिए रखे जा रहे हों.

