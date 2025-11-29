क्या फ्रिज में रखने से अंडे खराब हो जाते हैं या ताजा रहते हैं? 99% लोग नहीं जानते सच्चाई..

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 29, 2025, 11:24 AM IST
1.Should eggs be kept in the fridge
अंडा प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर आहार है, लेकिन इसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है फ्रिज में या काउंटरटॉप पर यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है. वैज्ञानिक रूप से दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और आपकी जीवनशैली के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए.
2.क्या फ्रिज में अंडे रखने से यह लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं?
फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस (4°C) से कम तापमान पर अंडे रखने से साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया का विकास धीमा हो जाता है. इससे अंडों की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं. बैक्टीरिया को अंडे के छिलके से अंदर घुसने से रोकने के लिए विकसित देशों में रेफ्रिजरेशन को सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, खासकर तब जब अंडे लंबे समय के लिए रखे जा रहे हों.
3.क्या फ्रिज में अंडे रखने से सड़ जाते हैं?
कुछ शोधों के अनुसार, लंबे समय तक अत्यधिक ठंडे तापमान में रहने से अंडों के कुछ पोषक तत्व कम हो सकते हैं और उनका प्राकृतिक स्वाद भी प्रभावित होता है. फ्रिज से ठंडा अंडा तुरंत सामान्य तापमान पर निकालने पर उस पर नमी (कंडेनसेशन) जमा हो जाती है. यह नमी अंडे के छिलके पर मौजूद बैक्टीरिया को सक्रिय कर सकती है, जिससे उनके अंडे के अंदर प्रवेश करने की आशंका बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.
4.अंडे के टूटने का खतरा
फ्रिज में रखे अंडों को बिना तापमान सामान्य किए सीधा उबालने के लिए गर्म पानी में डालने पर तापमान के अचानक बदलाव के कारण उनके छिलके में दरार आ सकती है या वे फूट सकते हैं. इसलिए, उबालने या बेकिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें कमरे के तापमान पर लाना जरूरी है.
5.अंडों को धोने की गलती न करें
अंडों को स्टोर करने से पहले कभी न धोएं. अंडे के छिलके पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत (क्यूटिकल) होती है जो बाहरी बैक्टीरिया और नमी को अंदर जाने से रोकती है. धोने से यह परत हट जाती है, जिससे अंडा बैक्टीरिया के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाता है.
6.अंडे को फ्रिज में स्टोर करने की सही जगह क्या है?
अंडों को फ्रिज के दरवाज़े में बनी ट्रे पर न रखें. दरवाज़ा बार-बार खुलने और बंद होने से तापमान में उतार-चढ़ाव होता है, जो अंडों को खराब कर सकता है. अंडों को हमेशा फ्रिज के अंदर वाले हिस्से में (जहां तापमान स्थिर रहता है) किसी बंद डिब्बे या उनकी मूल पैकेजिंग में रखें.
7.अंडे धोकर रखने से क्या होता है?
पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका) में अंडों को अक्सर धोकर बेचा जाता है, जिससे उनकी सुरक्षात्मक परत हट जाती है और इसलिए उन्हें फ्रिज में रखना अनिवार्य होता है. हालांकि, भारत सहित कई एशियाई देशों में अंडे बिना धोए बेचे जाते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक परत बनी रहती है. इसलिए, यदि आप उन्हें जल्दी (कुछ दिनों में) इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें कमरे के तापमान पर किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखना सुरक्षित माना जाता है.
8.अंडों को कब फ्रिज में और कब रखें बाहर?
यदि आप अंडों को एक सप्ताह से अधिक समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो फ्रिज सबसे अच्छा विकल्प है. यदि आप उन्हें तीन-चार दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें काउंटरटॉप पर किसी ठंडी, सूखी जगह पर रखना सुरक्षित है, बशर्ते आपके किचन का तापमान बहुत गर्म न हो. सुरक्षित विकल्प के तौर पर फ्रिज में स्टोर करना सबसे बेहतर माना जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से