FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल में एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजीपुर में मदरसा खाली कराया जा रहा है, अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, मदरसे में बुलडोजर के साथ पहुंचे अधिकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बेटा या बेटी-किससे चलता है असली वंश? साइंस ने खोल दी वंशावली जीन की परतें, पढ़कर सदियों से जमा दिमाग पर धूल झड़ जाएगी

क्या बेटा होगा तो ही वंश आगे बढ़ेगा? लेकिन साइंस कुछ और कहता है. नाम और सरनेम भले ही फादर का चलता हो लेकिन बेटी जेनेटिकली फादर के जीन कैरी करती है और बेटा मां का. आधुनिक विज्ञान और जेनेटिक्स बेटे के वंशावली की धारणा को पूरी तरह सही नहीं मानता.

ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 08:14 PM IST

1.तो क्या बेटी भी पिता की वंशावली चलाती है?

तो क्या बेटी भी पिता की वंशावली चलाती है?
1

अक्सर यह माना जाता है कि परिवार की विरासत और वंश सिर्फ बेटे के ज़रिए आगे बढ़ता है. सरनेम, पहचान और सामाजिक परंपराएं इसी सोच को मज़बूत करती रही हैं. लेकिन   विज्ञान और मेडिकल साइंस ने पुरानी जेनेटिक्स की अवधारणा को पूरी तरह सही नहीं माना है. तो क्या बेटी भी पिता की वंशावली चलाती है, चलिए जानें इसके पीछे का साइंस क्या है.
 

Advertisement

2.बहुत सारे ट्रेट्स बेटी में फादर डोमिनेटेड होते हैं

बहुत सारे ट्रेट्स बेटी में फादर डोमिनेटेड होते हैं
2

मेडिकल स्टडी बताती है कि ऑटोसोमल जीन्स फादर और मदर दोनों से आते हैं लेकिन इम्प्रेंटिंग और एक्प्रेशन के लेवल पर बहुत सारे ट्रेट्स बेटी में फादर डोमिनेटेड होते हैं. स्पेशली इमोशन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और बिहेवियर पैटर्न इसलिए फादर और बेटी का बॉन्ड केवल इमोशन लेवल पर नहीं बल्कि बॉयोलॉजिकल भी होता है.

3.ऑटोसोमल जीन पिता और माता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं

ऑटोसोमल जीन पिता और माता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं
3

साइंस के अनुसार किसी भी बच्चे चाहे वह बेटा हो या बेटी को अपने ऑटोसोमल जीन पिता और माता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं. ये जीन शरीर की बनावट, रंग-रूप, बुद्धि, स्वभाव और कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं. 
 

4.कुछ चीजें पिता की बेटियों को ज्यादा मिलती हैं जेनेटिकली

कुछ चीजें पिता की बेटियों को ज्यादा मिलती हैं जेनेटिकली
4

हालांकि, जेनेटिक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. कुछ मामलों में जीन इम्प्रिंटिंग और जीन एक्सप्रेशन की वजह से यह देखा गया है कि कुछ भावनात्मक और व्यवहारिक गुण बेटियों में पिता की ओर से अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, भावनात्मक संवेदनशीलता या कुछ व्यवहार पैटर्न. यह कोई नियम नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया का एक संभावित परिणाम है.
 

TRENDING NOW

5.बेटियां एक खास DNA को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं

बेटियां एक खास DNA को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं
5

वहीं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें तो यह विशेष रूप से मां से ही बच्चे को मिलता है. चाहे बच्चा बेटा हो या बेटी. यह DNA शरीर की कोशिकाओं की ऊर्जा, मेटाबॉलिज़्म और सेल हेल्थ से जुड़ा होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि बेटियां इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं, जबकि बेटे इसे आगे ट्रांसफर नहीं करते.
 

6.जीन का असर सिर्फ नाम या सरनेम से तय नहीं होता

जीन का असर सिर्फ नाम या सरनेम से तय नहीं होता
6

यही कारण है कि अगर कोई बेटा अपनी मां की तरह दिखता है या बेटी अपने पिता की तरह, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि जेनेटिक विविधता का सामान्य हिस्सा है. जीन का असर सिर्फ नाम या सरनेम से तय नहीं होता.
 

7.पिता-बेटी या मां-बेटे का रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं होता...

पिता-बेटी या मां-बेटे का रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं होता...
7

विशेषज्ञ मानते हैं कि पिता-बेटी या मां-बेटे का रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि उसमें जैविक तत्व भी शामिल होते हैं. हालांकि किसी रिश्ते की गहराई सिर्फ जीन से नहीं, बल्कि परवरिश, माहौल और सामाजिक अनुभवों से भी बनती है.
 

8.सरनेम भले ही परंपराओं के अनुसार चले, लेकिन

सरनेम भले ही परंपराओं के अनुसार चले, लेकिन
8

सरनेम भले ही परंपराओं के अनुसार चले, लेकिन जैविक रूप से बेटा और बेटी दोनों ही परिवार की विरासत को बराबरी से आगे बढ़ाते हैं. साइंस यह साफ कहता है कि वंश, पहचान और भविष्य किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होते.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
MORE
Advertisement