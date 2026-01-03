बेटा या बेटी-किससे चलता है असली वंश? साइंस ने खोल दी वंशावली जीन की परतें, पढ़कर सदियों से जमा दिमाग पर धूल झड़ जाएगी

4 . कुछ चीजें पिता की बेटियों को ज्यादा मिलती हैं जेनेटिकली

हालांकि, जेनेटिक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. कुछ मामलों में जीन इम्प्रिंटिंग और जीन एक्सप्रेशन की वजह से यह देखा गया है कि कुछ भावनात्मक और व्यवहारिक गुण बेटियों में पिता की ओर से अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, भावनात्मक संवेदनशीलता या कुछ व्यवहार पैटर्न. यह कोई नियम नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया का एक संभावित परिणाम है.

