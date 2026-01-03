बेटा या बेटी-किससे चलता है असली वंश? साइंस ने खोल दी वंशावली जीन की परतें, पढ़कर सदियों से जमा दिमाग पर धूल झड़ जाएगी

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 08:14 PM IST
1.तो क्या बेटी भी पिता की वंशावली चलाती है?
अक्सर यह माना जाता है कि परिवार की विरासत और वंश सिर्फ बेटे के ज़रिए आगे बढ़ता है. सरनेम, पहचान और सामाजिक परंपराएं इसी सोच को मज़बूत करती रही हैं. लेकिन विज्ञान और मेडिकल साइंस ने पुरानी जेनेटिक्स की अवधारणा को पूरी तरह सही नहीं माना है. तो क्या बेटी भी पिता की वंशावली चलाती है, चलिए जानें इसके पीछे का साइंस क्या है.
2.बहुत सारे ट्रेट्स बेटी में फादर डोमिनेटेड होते हैं
मेडिकल स्टडी बताती है कि ऑटोसोमल जीन्स फादर और मदर दोनों से आते हैं लेकिन इम्प्रेंटिंग और एक्प्रेशन के लेवल पर बहुत सारे ट्रेट्स बेटी में फादर डोमिनेटेड होते हैं. स्पेशली इमोशन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और बिहेवियर पैटर्न इसलिए फादर और बेटी का बॉन्ड केवल इमोशन लेवल पर नहीं बल्कि बॉयोलॉजिकल भी होता है.
3.ऑटोसोमल जीन पिता और माता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं
साइंस के अनुसार किसी भी बच्चे चाहे वह बेटा हो या बेटी को अपने ऑटोसोमल जीन पिता और माता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं. ये जीन शरीर की बनावट, रंग-रूप, बुद्धि, स्वभाव और कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं.
4.कुछ चीजें पिता की बेटियों को ज्यादा मिलती हैं जेनेटिकली
हालांकि, जेनेटिक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. कुछ मामलों में जीन इम्प्रिंटिंग और जीन एक्सप्रेशन की वजह से यह देखा गया है कि कुछ भावनात्मक और व्यवहारिक गुण बेटियों में पिता की ओर से अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, भावनात्मक संवेदनशीलता या कुछ व्यवहार पैटर्न. यह कोई नियम नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया का एक संभावित परिणाम है.
5.बेटियां एक खास DNA को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं
वहीं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें तो यह विशेष रूप से मां से ही बच्चे को मिलता है. चाहे बच्चा बेटा हो या बेटी. यह DNA शरीर की कोशिकाओं की ऊर्जा, मेटाबॉलिज़्म और सेल हेल्थ से जुड़ा होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि बेटियां इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं, जबकि बेटे इसे आगे ट्रांसफर नहीं करते.
6.जीन का असर सिर्फ नाम या सरनेम से तय नहीं होता
यही कारण है कि अगर कोई बेटा अपनी मां की तरह दिखता है या बेटी अपने पिता की तरह, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि जेनेटिक विविधता का सामान्य हिस्सा है. जीन का असर सिर्फ नाम या सरनेम से तय नहीं होता.
7.पिता-बेटी या मां-बेटे का रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं होता...
विशेषज्ञ मानते हैं कि पिता-बेटी या मां-बेटे का रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि उसमें जैविक तत्व भी शामिल होते हैं. हालांकि किसी रिश्ते की गहराई सिर्फ जीन से नहीं, बल्कि परवरिश, माहौल और सामाजिक अनुभवों से भी बनती है.
8.सरनेम भले ही परंपराओं के अनुसार चले, लेकिन
सरनेम भले ही परंपराओं के अनुसार चले, लेकिन जैविक रूप से बेटा और बेटी दोनों ही परिवार की विरासत को बराबरी से आगे बढ़ाते हैं. साइंस यह साफ कहता है कि वंश, पहचान और भविष्य किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होते.
