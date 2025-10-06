FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dark Lips: क्या चाय-कॉफी पीने से होंठ काले हो जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया ब्लैक लिप्स का ये बड़ा कारण

बहुत से लोगों का चेहरा तो फेयर होता है लेकिन उनके होंठ ब्राउन या काले हो जाते हैं. कई लोगों के होंठों पर काले पैचेस भी दिखते हैं तो क्या ये केवल चाय-कॉफी पीने के कारण ही होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसके पीछे की कई वजहें बताई हैं.

ऋतु सिंह | Oct 06, 2025, 01:12 PM IST

1.काले होंठ के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं?

काले होंठ के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं?
1

अगर आपको भी लगता है कि चाय-कॉफी से होंठ काले हो रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है.आइए जानें कि विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं और  क्या सलाह देते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ.मनीष जांगड़ा बताते हैं कि हाल के दिनों में होंठों के कालेपन और फटने की समस्या का इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उनके अनुसार काले होंठों के पीछे मुख्य कारण केवल चाय और कॉफी नहीं है.
 

2.क्या चाय और कॉफी पीने से आपके होंठ काले हो जाते हैं?

क्या चाय और कॉफी पीने से आपके होंठ काले हो जाते हैं?
2

चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन शरीर की गर्मी बढ़ाता है और त्वचा को निर्जलित करता है. होंठों में नमी की कमी के कारण, खासकर होंठ फटने लगते हैं. धीरे-धीरे, होंठों की सतह पर गहरे रंग का जमाव हो जाता है.

3.सूर्य के संपर्क में रहना :

सूर्य के संपर्क में रहना :
3

लंबे समय तक सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रहने से मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे होठों पर काले धब्बे और असमान रंगत आ जाती है. 
 

4.लगातार होंठ चाटना

लगातार होंठ चाटना
4

लार होंठों की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचा सकती है और हाइपरपिग्मेंटेशन का कारण बन सकती है। 
 

5.स्मोकिंग से होंठ होते हैं काले

स्मोकिंग से होंठ होते हैं काले
5

सिगरेट में मौजूद निकोटीन लंबे समय में होंठों के काले पड़ने का मुख्य कारण है.धूम्रपान करने वालों के होंठों का रंग बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. इससे छुटकारा पाने के लिए धूम्रपान पूरी तरह से बंद करना ज़रूरी है. यह न सिर्फ़ होंठों के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है.
 

6.नेचुरली कैसे गुलाबी करें होंठ?

नेचुरली कैसे गुलाबी करें होंठ?
6

होंठों की देखभाल के लिए घर पर उपलब्ध प्राकृतिक उपाय कारगर साबित होते हैं. एलोवेरा जेल, देसी घी, नारियल तेल आदि होंठों को मुलायम बनाए रखने और उनका कालापन कम करने में मदद करते हैं. इन उत्पादों को अपनी दैनिक देखभाल में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा, डॉक्टर की सलाह पर त्वचा को गोरा करने वाले तत्वों का इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन कम करने में मदद मिल सकती है.
 

7.हार्मोनल असंतुलन, कुछ विटामिन और मिनिरल भी है कारण

हार्मोनल असंतुलन, कुछ विटामिन और मिनिरल भी है कारण
7

कुछ विटामिनों जैसे बी12 या फोलेट की कमी से त्वचा का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और होंठों का रंग खराब हो सकता है. आयरन की कमी से ऑक्सीजन का संचार अपर्याप्त हो सकता है, जिससे होंठ नीले या काले दिखाई देने लगते हैं. साथ ही हार्मोनल उतार-चढ़ाव के कारण कभी-कभी मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे होंठ काले हो जाते हैं. 
 

8. विटामिन बी-12 ए, सी और ई से भरपूर चीजें खाएं

विटामिन बी-12 ए, सी और ई से भरपूर चीजें खाएं
8

अपने खान-पान में बदलाव लाना भी ज़रूरी है. विटामिन ए, सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थ त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं. संतरा, अमरूद, टमाटर, गाजर और पालक जैसे फल और सब्ज़ियाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो त्वचा को हानिकारक मुक्त कणों से बचाते हैं. ये होंठों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

