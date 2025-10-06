Dark Lips: क्या चाय-कॉफी पीने से होंठ काले हो जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया ब्लैक लिप्स का ये बड़ा कारण

8 . विटामिन बी-12 ए, सी और ई से भरपूर चीजें खाएं

8

अपने खान-पान में बदलाव लाना भी ज़रूरी है. विटामिन ए, सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थ त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं. संतरा, अमरूद, टमाटर, गाजर और पालक जैसे फल और सब्ज़ियाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो त्वचा को हानिकारक मुक्त कणों से बचाते हैं. ये होंठों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

